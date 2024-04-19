Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας θα παραστεί στην παρουσίαση του ευρωψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, προκειμένου να στηρίξει το κόμμα του και τους υποψήφιους ευρωβουλευτές στην κρίσιμη μάχη των ευρωεκλογών, ανέφεραν συνεργάτες του.
«Αυτή η μάχη απέναντι σε μια κυβέρνηση που με τις πολιτικές της πληγώνει καθημερινά την κοινωνία και τη χώρα πρέπει να δοθεί με ενότητα. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν έλειψε ποτέ από καμία πολιτική και εκλογική μάχη του ΣΥΡΙΖΑ» σημείωναν.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.