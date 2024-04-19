Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Αλέξης Τσίπρας θα παραστεί στη παρουσίαση του ευρωψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

"Αυτή η μάχη απέναντι σε μια κυβέρνηση που με τις πολιτικές της πληγώνει καθημερινά την κοινωνία και τη χώρα πρέπει να δοθεί με ενότητα"

Κασσελάκης

Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας θα παραστεί στην παρουσίαση του ευρωψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, προκειμένου να στηρίξει το κόμμα του και τους υποψήφιους ευρωβουλευτές στην κρίσιμη μάχη των ευρωεκλογών, ανέφεραν συνεργάτες του.

«Αυτή η μάχη απέναντι σε μια κυβέρνηση που με τις πολιτικές της πληγώνει καθημερινά την κοινωνία και τη χώρα πρέπει να δοθεί με ενότητα. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν έλειψε ποτέ από καμία πολιτική και εκλογική μάχη του ΣΥΡΙΖΑ» σημείωναν.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αλέξης Τσίπρας ΣΥΡΙΖΑ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark