Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας θα παραστεί στην παρουσίαση του ευρωψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, προκειμένου να στηρίξει το κόμμα του και τους υποψήφιους ευρωβουλευτές στην κρίσιμη μάχη των ευρωεκλογών, ανέφεραν συνεργάτες του.



«Αυτή η μάχη απέναντι σε μια κυβέρνηση που με τις πολιτικές της πληγώνει καθημερινά την κοινωνία και τη χώρα πρέπει να δοθεί με ενότητα. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν έλειψε ποτέ από καμία πολιτική και εκλογική μάχη του ΣΥΡΙΖΑ» σημείωναν.



Πηγή: skai.gr

