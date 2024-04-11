«Πολιορκούν» τα νησιά οι Τούρκοι τουρίστες. Μόνο τη Λέσβο, υπολογίζεται ότι θα την επισκεφτούν φέτος περισσότεροι από 100.000 Τούρκοι πολίτες, αριθμός αυξημένος κατά 20% περίπου σε σχέση με πέρυσι.

Κορυφώθηκε σήμερα η άφιξη Τούρκων επισκεπτών στη Μυτιλήνη με περισσότερα από 1.700 άτομα να φτάνουν μόνο σήμερα Πέμπτη με πέντε πλοία της γραμμής από το αντικρινό λιμάνι της πόλης Αϊβαλί. Συνολικά και προκειμένου να γιορτάσουν στη Λέσβο τη μουσουλμανική γιορτή του σεκέρ μπαϊράμ που φέτος γιορτάζεται από τις 6 ως τις 14 Απριλίου υπολογίζεται να έρθουν στο νησί περισσότεροι από 6.000 επισκέπτες. Οι περισσότεροι από αυτούς από την Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη αλλά και από άλλες παράλιες μεγάλες τουρκικές πόλεις.

Ας σημειωθεί ότι ιδιαίτερη σημασία έχει το ότι οι αυξημένες αφίξεις Τούρκων επισκεπτών στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου συμπίπτουν με την εφαρμογή της διαδικασίας έκδοσης visa express για τους επισκέπτες από την Τουρκία. Κατά τη διάρκεια του εορτασμού του σεκέρ μπαϊράμ υπολογίζεται ότι σχεδόν 1.000 επισκέπτες θα κάνουν χρήση της visa express. Πάντως οι εμπλεκόμενοι με τον τουρισμό φορείς της Λέσβου δηλώνουν ικανοποιημένοι από την εφαρμογή του μέτρου, καθώς καταγράφεται μεγάλη τουριστική αύξηση από την Τουρκία ενώ η διαδικασία της έκδοσης της visa διεκπεραιώνεται πλέον πολύ σύντομα.





Όπως είναι γνωστόν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αμέσως μετά την τελευταία συνάντηση του με τον Ταγίπ Ερντογάν, είχε ανακοινώσει την έναρξη της πιλοτικής διαδικασίας έκδοσης visa express διάρκειας επτά ημερών για Τούρκους πολίτες - επισκέπτες σε 10 νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Συγκεκριμένα στα νησιά Λέσβος, Χίος, Σάμος, Κως, Ρόδος, Σύμη, Καστελόριζο, Λήμνος, Κάλυμνος και Λέρος.

Σήμερα τους Τούρκους επισκέπτες υποδέχθηκαν στο λιμάνι της Μυτιλήνης με ούζο, γλυκά, καπέλα και χαμόγελα αντιπροσωπίες του Δήμου Μυτιλήνης και φορέων της πόλης και του νησιού. Πλέον δημοφιλείς προορισμοί των Τούρκων επισκεπτών εκτός από τη πόλη της Μυτιλήνης, ο Μόλυβος, η Πέτρα, η Ερεσός, η Καλλονή και το Πλωμάρι αλλά και πολλές άλλες περιοχές του νησιού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

