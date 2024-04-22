Θύμα «σεξουαλικής παρενόχλησης» από την Ζωή Κωνσταντοπούλου καταγγέλλει ότι έπεσε σήμερα, Δευτέρα το πρωί ο δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο δήμαρχος Βόλου ανάρτησε τον σύντομο διάλογο που είχαν, ενώ εμφανίζεται έντονα ενοχλημένος.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Μετά και το πρωϊνό περιστατικό στον προαύλιο χώρο του Δικαστικού Μεγάρου, όπου διασταυρώθηκαν οι δρόμοι μας με την Ζωή Κωνσταντοπούλου, προβληματίζομαι ακόμα περισσότερο προς τι η ανεξήγητη εμμονή, πραγματικό «κόλλημα», που η εν λόγω έχει με το πρόσωπό μου. Η προσφώνησή της την ώρα που με προσπερνούσε «γεια σου κούκλε, τι κάνεις;» δεν μπορεί παρά να ερμηνευτεί με δύο τρόπους.

Ο ένας ως «πείραγμα», αν και η ίδια εμφανώς στερείται, μεταξύ πολλών άλλων, και χιούμορ. Και ο άλλος ως σεξουαλική παρενόχληση, που δεν θέλω να το πιστέψω. Kυρίως λόγω της αυτοεκτίμησης που έχω. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μια ιδιαίτερη προτίμησή της σε μένα, ανεξήγητη καθώς ούτε τη γνωρίζω, ούτε την έχω συναντήσει, ούτε έχω μιλήσει ποτέ μαζί της. Αυτή την τύχη, ομολογώ, την είχα…

Εν τέλει καταλήγω ότι ίσως πρόκειται για μανία προβολής, ιδιαίτερα μάλιστα εν όψει ευρωεκλογών…»

Πηγή: skai.gr

