Οι ΗΠΑ απειλούν με ακύρωση της επίσκεψης Ερντογάν στον Μπάιντεν, γράφει η τουρκική εφημερίδα Cumhuriyet, όπως μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης.

«Οι σχέσεις με τη Χαμάς φέρνουν ρίσκο στις επαφές Άγκυρας - Ουάσινγκτον» σημειώνει η εφημερίδα.

Ο αρθρογράφος Μουσταφά Μπαλμπάι αναφέρει: «Πριν από την επίσκεψή του Χανίγια, ο Ερντογάν ταύτισε τη Χαμάς με τις Εθνικές Δυνάμεις, το πνεύμα της έναρξης του Πολέμου της Ανεξαρτησίας μας. Φυσικά, ο Χανίγια εξέφρασε την ικανοποίησή του για αυτό. Ενώ ο Ερντογάν υπογράμμισε την υποστήριξή του στη Χαμάς, εξήγησε ότι αυτό θα έχει ένα τίμημα και ότι ήταν διατεθειμένος να το ρισκάρει. Οι παρασκηνιακές πληροφορίες για τις σχέσεις Άγκυρας - Ουάσιγκτον είναι κυριολεκτικά τρομακτικές. Στο παρασκήνιο υπάρχει η πληροφορία πως οι ΗΠΑ έχουν μεταφέρει το εξής μήνυμα στην Άγκυρα: Η Χαμάς αποσύρεται από το Κατάρ. Εάν η Τουρκία για την Χαμάς αντικαταστήσει το Κατάρ τότε θα υπάρξουν συνέπειες. Λέγεται ότι μία από τις συνέπειες είναι ότι μπορεί να ακυρωθεί η επίσκεψη της 9η Μαΐου στις ΗΠΑ».

Η Τουρκία αλλάζει δόγμα και ενισχύει τη βάση του Ιντζιρλίκ με F-16

Τουρκικά ΜΜΕ υποστηρίζουν πως στόχος είναι η ενίσχυση στην Ανατολική Μεσόγειο

Ειρωνεία από τον Τούρκο υπουργό Άμυνας προς τον πρόεδρο της Γερμανίας: «Τώρα αυτός κόβει ντονέρ; Όταν τελειώσει τότε ίσως μιλήσουμε»

«Ο άνθρωπος κόβει ντονέρ, θα τον ρωτήσουμε αφού τελειώσει τη δουλειά του με το ντονέρ. Οι εξελίξεις σχετικά με αυτά (σ.σ.: τα εξοπλιστικά προγράμματα) συνεχίζονται..» είπε ο Γκιουλέρ

«Την Χαμάς την είχαν διώξει από την Τουρκία και τώρα τους αγκαλιάζουν και τους υποδέχονται»

Τούρκος δημοσιογράφος μιλάει για πιθανότητα ακύρωσης του ταξιδιού του Ερντογάν

Φατχί Αλταϊλί, δημοσιογράφος: «Βλέπουμε πως οι αξιωματούχοι της Χαμάς που τους είχαν απομακρύνει από την Τουρκία μετά την επίθεση της 6ης και 7ης Οκτωβρίου προς το Ισραήλ, τώρα επέστρεψαν στην Τουρκία και συναντήθηκαν με τον πρόεδρο της χώρας και έκαναν συναντήσεις με υψηλόβαθμους αξιωματούχους, Επίσης τώρα υπάρχουν πληροφορίες που ελπίζω να μην αληθεύουν πως τα γραφεία της Χαμάς που ήταν στο Κατάρ, θα απομακρυνθούν από εκεί και θα εγκατασταθούν στην Τουρκία. Από την άλλη λένε πως οι ΗΠΑ ενέκριναν την μεγάλη βοήθεια στην Ουκρανία και στο Ισραήλ ύψους 90 δις δολαρίων, και ο πρόεδρος εκνευρίστηκε με αυτό και δεν πάει στις ΗΠΑ. Αυτά δεν μπορούν να πείσουν κανέναν δεν μπορεί να το πιστέψει κανένας. Αυτή δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία βοήθεια των ΗΠΑ προς το Ισραήλ. Τα πλοία τους είναι πάντα εκεί, τα αεροσκάφη τους. Μη δείχνουν αυτό ως δικαιολογία».

