Τάκης Θεοδωρικάκος από το Λονδίνο: Η συμμετοχή στις ευρωεκλογές θα είναι ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας και συνοχής του Ελληνισμού

Στην ανάγκη συμμετοχής των Ελλήνων του εξωτερικού στις ευρωεκλογές, αλλά και στην στρατηγική προτεραιότητα που πρέπει να έχει η χώρα μας για την αξιοποίηση του παγκόσμιου Ελληνισμού, εστίασε την ομιλία του στο Λονδίνο ο πρώην υπουργός και βουλευτής Νοτίου Τομέα της ΝΔ, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Μιλώντας σε εκδήλωση που διοργάνωσαν ο Σύλλογος ΘΥΑΤΕΙΡΑ και η Hellenic Bankers Association το βράδυ της Δευτέρας τόνισε πως η ενότητα των δυνάμεων του Ελληνισμού είναι κρίσιμη για το μέλλον της Πατρίδας μας, επισημαίνοντας πως το δημογραφικό είναι το υπ' αριθμόν 1 πρόβλημα της Ελλάδας.

"Θέλω να σας καλέσω να συμμετέχετε στις ευρωεκλογές, να ασκήσετε το δικαίωμα που έχετε. Ψηφίζοντας και για την Ελλάδα και για τη Ευρώπη. Επιλέγοντας να συμβάλετε στη σταθερότητα και την πρόοδο της πατρίδας μας, στην ισχυρή, πατριωτική φωνή και παρουσία της Ελλάδας στο Ευρωκοινοβούλιο και στην Ευρώπη" είπε χαρακτηριστικά απευθυνόμενος στους ομογενείς και τους ενημέρωσε αναλυτικά για τη διαδικασία εγγραφής στην πλατφόρμα για την επιστολική ψήφο.

Νωρίτερα σήμερα συναντήθηκε με τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας κ. Νικήτα. Επόμενος σταθμός της περιοδείας του πρώην υπουργού για την κινητοποίηση των ομογενών είναι η Γαλλία και το Παρίσι και θα ακολουθήσει η Γερμανία.

Ολόκληρη η ομιλία του :

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον σύλλογο ΘΥΑΤΕΙΡΑ, την Hellenic Bankers Association και τους Έλληνες του Λονδίνου για την πρόσκληση τους να απευθύνω αυτή την ομιλία.

Αποτελεί ξεχωριστή χαρά και τιμή για μένα να βρίσκομαι ανάμεσα σας ανάμεσα σε άξιους Έλληνες και Ελληνίδες που κατοικούν, εργάζονται, επιχειρούν και διακρίνονται στο Λονδίνο, στην δυναμική πρωτεύουσα της μεγάλης Βρετανίας, της μεγάλης χώρας, με την οποία παραδοσιακά έχουμε ισχυρούς δεσμούς.

Κυρίες και κύριοι,

ζούμε σε μια εποχή μεγάλων αναταράξεων και ρευστότητας σε όλη την ανθρωπότητα.

Σε λίγους μήνες πρόκειται να γίνουν οι προεδρικές εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, με πολλά ερωτήματα για τα νέα δεδομένα που θα δημιουργηθούν. Ενώ κι εδώ, στην Μεγάλη Βρετανία, οι επόμενες βουλευτικές εκλογές, πιθανόν μέσα στο χρόνο, αναμφίβολα θα σηματοδοτήσουν πολλά. Όχι μόνο για την μεγάλη αυτή χώρα, αλλά για την Ευρώπη και την ανθρωπότητα.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η απειλή της οικονομικής ύφεσης βρίσκεται πάνω από την μεγαλύτερη οικονομία, την γερμανική.

Ενώ, δυστυχώς, υπάρχουν σε εξέλιξη πόλεμοι στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, με δεκάδες χιλιάδες νεκρούς και δραματικές συνέπειες για την ευρύτερη περιοχή και όλο τον πλανήτη. Όλη η ανθρωπότητα επιθυμεί να επικρατήσει η λογική και να μην κλιμακωθεί περαιτέρω η αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, αποτελεί πολύ κρίσιμο στοιχείο για το μέλλον της Ελλάδας η ενότητα των Ελλήνων: η ενδυνάμωση του παγκόσμιου ελληνισμού και η αξιοποίηση των αποδήμων Ελλήνων με οργανωμένο τρόπο, ώστε να αποτελέσουν ισχυρή προσθετική δύναμη επιρροής σε ολόκληρο τον κόσμο.

Και καθώς βρισκόμαστε στον μήνα Απρίλιο, που πριν 200 χρόνια έχασε τη ζωή του ο μεγάλος φιλέλληνας ποιητής ο λόρδος Βύρων, η μνήμη μας γυρίζει στην μεγάλη απελευθερωτική επανάσταση του 1821 και στα μεγάλα μαθήματα που μας δίδαξε. Εμείς οι Έλληνες όταν είμαστε ενωμένοι μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα, να νικήσουμε κάθε εμπόδιο και δυσκολία. Αλλά, όταν ο διχασμός μπει ανάμεσα μας έρχονται τραγωδίες και μεγάλες καταστροφές.

Γι’ αυτό οφείλουμε ενωμένοι να συνεχίσουμε να κρατάμε την πατρίδα μας ασφαλή, να την ενισχύουμε ως δύναμη σταθερότητας στην νότιο ανατολική Μεσόγειο, στην Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο.

Αυτό έχουμε κάνει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Φυλάσσοντας αποτελεσματικά τα σύνορά μας από κάθε είδους απειλή, ενισχύοντας τα με τον φράχτη στον Έβρο, δυναμώνοντας τις Ένοπλες Δυνάμεις και ταυτόχρονα εργαζόμαστε για την ειρήνη, μέσα από την εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου και την επιδίωξη σχέσεων καλής γειτονίας με όλους στην περιοχή μας.

Η Ελλάδα ύστερα από την μεγάλη ύφεση της προηγούμενης δεκαετίας έχει μπει τα τελευταία 5 χρόνια σ’ ένα δρόμο σταθερότητας και καλύτερων προοπτικών, αλλά μην αμφιβάλλετε ότι χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για να συνεχίσουμε χωρίς ταλαντεύσεις αυτό το δρόμο. Έχουμε μπροστά μας δυσκολίες και κινδύνους, αλλά και νέες ευκαιρίες.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε για τη χώρα είναι το δημογραφικό. Είναι η διαρκής συρρίκνωση του πληθυσμού μας. Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα οι θάνατοι είναι πολύ περισσότεροι από τις γεννήσεις. Ενώ την ίδια στιγμή εκατοντάδες χιλιάδες έφυγαν τα τελευταία 15 χρόνια λόγω της οικονομικής δυσπραγίας.

Οφείλουμε να κάνουμε τα πάντα μέσα σε τέτοιες συνθήκες να ενώσουμε τους Έλληνες, να ενώσουμε και να ενισχύσουμε τον Παγκόσμιο Ελληνισμό. Είναι ευθύνη όλων μας, όπου και αν βρισκόμαστε, να κάνουμε τα πάντα για να κρατήσουμε την Ελλάδα ισχυρή με νέες δυναμικές προοπτικές.

Την τελευταία 5ετία η πορεία της χώρας είναι ανοδική. Η οικονομία αναπτύσσεται, η φορολογία μειώνεται, η ανεργία έχει πέσει πλέον κάτω από το 10%, οι επενδύσεις αυξάνονται-θυμίζω ότι η Standard and Poors προχώρησε σε νέα αναβάθμισης της ελληνικής οικονομίας- η χώρα εκσυγχρονίζεται, η Ελλάδα αποτελεί ασφαλή, ελκυστικό προορισμό. Χωρίς να θέλω να ωραιοποιήσω την κατάσταση γιατί έχουμε ακόμη πολλά να κάνουμε, η πατρίδα μας είναι ένας τόπος που έχει ανάγκη από τους Έλληνες όλης της γης και δίνει ευκαιρίες επαναπατρισμού.

Είναι ο τόπος και για την τρίτη ηλικία και για τις νεότερες δυναμικές γενιές Ελλήνων, που η Ελλάδα ανοίγει την αγκαλιά της πάντα, να δεχθεί και να δώσει νέες ευκαιρίες. Σε κάθε περίπτωση, είμαστε ΟΛΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, πατριώτες, που την πορεία μας ορίζουν τρεις σπουδαίες αξίες ζωής: Ο πατριωτισμός, η ελευθερία, η αλληλεγγύη. Τις κρατάμε ψηλά, μας δίνουν πάντα δύναμη και έμπνευση. Να πάμε μπροστά την Ελλάδα, περήφανοι όχι μόνο για την ιστορία

Συμπατριώτες, η Ελλάδα σας χρειάζεται.

Χωρίς καμία αμφιβολία η μεγάλη κοινότητα της ελληνικής ομογένειας εδώ στο Λονδίνο αποτελεί εμπροσθοφυλακή του παγκόσμιου ελληνισμού. Δεκάδες χιλιάδες άξιοι άνθρωποι -που δραστηριοποιούνται στον χρηματοοικονομικό τομέα στο ναυτιλιακό στις επιστήμες καθώς και χιλιάδες ελληνόπουλα που σπουδάζουν στο Λονδίνο και στην Μεγάλη Βρετανία- είστε όλοι άξιοι εκπρόσωποι της πατρίδας μας των αξιών ζωής που εκπροσωπεί ο ελληνισμός.

Γι’ αυτό έχει και ξεχωριστή σημασία το Λονδίνο τη μεγάλη Βρετανία να δώσουν το σήμα της ισχυρής συμμετοχής των αποδήμων Ελλήνων στις ευρωεκλογές. Παρά το brexit οι Έλληνες πιστεύω οι Ευρωπαίοι συνολικά, νιώθουμε την Μεγάλη Βρετανία δίπλα μας και εν δυνάμει τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συμμετοχή στις ευρωεκλογές θα είναι ένα ισχυρό μήνυμα Δημοκρατίας και συνοχής, ένα ισχυρό μήνυμα ενάντια στο λαϊκισμό και τον τυχοδιωκτισμό ακραίων φωνών, αλλά και μια σημαντική ευκαιρία για όλους να αναστοχαστούν πώς θα εκπροσωπηθούν με δημοκρατικό τρόπο όλες οι φωνές της ευρωπαϊκής κοινωνίας.

Γνωρίζω ότι νιώθετε κοντά στην πατρίδα και παρακολουθείτε τις εξελίξεις.



Είστε οι φωτεινοί εκπρόσωποί μας, εδώ σε αυτή τη μεγάλη χώρα της Ελευθερίας, που έχει πάντα ξεχωριστό βάρος στον πλανήτη. Με την σκληρή σας δουλειά, με συνεχείς προσπάθειες πετυχαίνετε να βελτιώνετε το επίπεδο της ζωής σας. Σας θεωρούμε αναπόσπαστο μέρος της πατρίδας μας και γι’ αυτό έχετε κάθε δικαίωμα- και θέλουμε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα- να ψηφίσετε για το μέλλον της Ελλάδας και της Ευρώπης στις ερχόμενες ευρωεκλογές.

Θέλω να σας καλέσω να συμμετέχετε στις ευρωεκλογές, να ασκήσετε το δικαίωμα που έχετε. Ψηφίζοντας και για την Ελλάδα και για τη Ευρώπη. Επιλέγοντας να συμβάλετε στη σταθερότητα και την πρόοδο της πατρίδας μας, στην ισχυρή, πατριωτική φωνή και παρουσία της Ελλάδας στο Ευρωκοινοβούλιο και στην Ευρώπη.

Γνωρίζετε ότι κάναμε σκληρές προσπάθειες για να πετύχουμε οι Έλληνες του εξωτερικού που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, να μπορούν να ψηφίζουν απ΄ την χώρα στην οποία ζουν. Ξεκινήσαμε με τον νόμο του ’19, που έβαζε βέβαια ορισμένες προϋποθέσεις, αλλά πλέον όλοι όσοι είστε στους εκλογικούς καταλόγους μπορείτε στις ευρωεκλογές να ψηφίσετε με επιστολική ψήφο. Το μόνο που χρειάζεται είναι αρχικά να εγγραφείτε, όσοι δεν είστε ήδη εγγεγραμμένοι, στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους επιστολικής ψήφου μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου εσωτερικών έως τις 29 Απριλίου 2024.

Θα πρέπει να συνδεθείτε στην εφαρμογή μέσω του epistoliki.ypes.gov.gr και να συνδεθείτε είτε με τους προσωπικούς σας κωδικούς TaxisNet είτε κάνοντας χρήση συνδυασμού στοιχείων σας που αναγράφονται στο εν ισχύ ελληνικό σας διαβατήριο ή δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή τον αριθμό δημοτολογίου σας, από πρόσφατο πιστοποιητικό γεννήσεως ή οικογενειακής κατάστασης. Έπειτα θα επιβεβαιώσετε το κινητό σας τηλέφωνο και το email σας με συνθηματικό μιας χρήσης που θα λάβετε. Εναλλακτικά, αν δεν έχετε δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή ελληνικό διαβατήριο, με ένα βρετανικό έγγραφο που δηλώνει την ταυτοπροσωπία σας μπορείτε να μεταβείτε στο Προξενείο και από εκεί να κάνετε την ηλεκτρονική αίτηση σας.

Συμπατριώτες, είμαστε όλοι περήφανοι για την Ελλάδα μας. Είναι η πατρίδα της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του ανθρωποκεντρικού πολιτισμού. Κι επιτρέψτε μου μιας και βρίσκομαι στο Λονδίνο να υπενθυμίσω ότι είναι ιστορικό αίτημα όλου του Ελληνισμού να επιστρέψουν τα μνημεία της Ακρόπολης στο υπέροχο μουσείο της Ακρόπολης, στην κοιτίδα της Δημοκρατίας μας.

Πηγή: skai.gr

