Μπάρκας στον ΣΚΑΪ: Μπορούμε ενιαία και ενωτικά να πάμε παρακάτω

«Να κάνουμε μια παύση και να αναγνωρίσουμε το αποτέλεσμα των εκλογών που ανέδειξε νέο πρόεδρο και ο ΣΥΡΙΖΑ ενωτικά να πάει παρακάτω» τόνισε μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Μπάρκας.

Ερωτηθείς πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό με τους διαφωνούντες, είπε ότι ο «Στέφανος Κασσελάκης μπορεί να έχει κάνει κάποια φάλτσα αλλά στο σύνολο υπερασπίζεται τη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ», προσθέτοντας «ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε τον αρχηγό και να λειτουργήσουν τα όργανα και στη συνέχεια να συνεδριάσει η επιτροπή δεοντολογίας».

Αναφορικά με τις διαγραφές και εάν ο ίδιος συμφωνεί, υποστήριξε ότι υπάρχουν όργανα που θα το αποφασίσουν σημειώνοντας ωστόσο ότι αυτά που ειπώθηκαν από τους τέσσερις βουλευτές ήταν «ακρότητες».

Πηγή: skai.gr

