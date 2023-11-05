Κασσελάκης: Η απάντηση στις δηλώσεις Μητσοτάκη για την φοροδιαφυγή

Με ένα ειρωνικό σχόλιο που ανάρτησε στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απάντησε το πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης στην δήλωση του πρωθυπουργού σύμφωνα με τη οποία «τα χρήματα από τον εντοπισμό της φοροδιαφυγής θα επιστρέφουν στην κοινωνία».

Στην ανάρτησή του ο κ. Κασσελάκης αναφέρει: «Οι τίμιοι ελεύθεροι επαγγελματίες που βαφτίζονται συλλήβδην ‘φοροφυγάδες' για να πληρώνουν παραπάνω φόρο 1444Euro ανεξαρτήτως των εισοδημάτων τους, παρακαλώ να με ενημερώσουν όταν δουν την κυβέρνηση Μητσοτάκη να επιστρέφει τους κόπους τους στην κοινωνία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.