Φοροδιαφυγή και στρεβλώσεις της αγοράς στο στόχαστρο της κυβέρνησης – Πότε θα υπάρξουν πιθανές αλλαγές στο προωθούμενο νομοσχέδιο

Το επισφράγισμα στην αμετακίνητη βούληση της κυβέρνησης να πατάξει τη φοροδιαφυγή και να αποκαταστήσει χρόνιες αδικίες ανισότητας μεταξύ των Ελλήνων φορολογουμένων, έβαλε με την καθιερωμένη ανάρτησή του στο Facebook ο πρωθυπουργός διαμηνύοντας προς τους διαφωνούντες στην κοινωνία και στην αντιπολίτευση, ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να κάνει πίσω. «Η δική μας κυβέρνηση πιστεύει ακράδαντα ότι οι φόροι πρέπει να είναι σταθεροί, λογικοί και δίκαιοι" έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάρτησή του, υπενθυμίζοντας ότι αυτή την πολιτική η κυβέρνηση την έχει αποδείξει "μειώνοντας έως σήμερα τουλάχιστον 50 φόρους που έχουν βοηθήσει πολύ και την επιχειρηματικότητα και την εργασία». Ο πρωθυπουργός παράλληλα υπογράμμισε την ανυποχώρητη "απέναντι στη φορολογική αδικία και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής για δύο λόγους" εξηγώντας ότι αφενός στερούν κρίσιμα έσοδα για την αναγκαία αύξηση των κρατικών δαπανών στη δημόσια υγεία, παιδεία και ασφάλεια και αφετέρου όπως δήλωσε "αποτελεί κοινωνική πρόκληση περίπου 500 χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες να δηλώνουν ότι το ετήσιο εισόδημά τους είναι χαμηλότερο από αυτό του υπαλλήλου που λαμβάνει τον κατώτατο μισθό".

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την παρέμβαση της κυβέρησης στη φορολογική πολιτική «απολύτως μετρημένη και ισορροπημένη χωρίς να αποτελεί πρόσθετη φορολόγηση» και δεσμεύτηκε προσωπικά πως τα χρήματα από τον εντοπισμό της φοροδιαφυγής «θα επιστρέψουν στην κοινωνία για καλύτερη υγεία, περισσότερες δαπάνες για την παιδεία, αποτελεσματικότερη δημόσια ασφάλεια και άμυνα, μεγαλύτερη στήριξη στις νέες οικογένειες».

Το γεγονός ότι η κυβέρνηση με την νομοθετική παρέμβαση που προωθεί για την πάταξη της φοροδιαφυγής έρχεται να αποκαλύψει κρυφή φορολοφιτέα ύλη και να στη συνέχεια να την επενδύσει στην κοινωνική πολιτική, τόνισε και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ και τον Γιώργο Αυτιά, δηλώνοντας πως «Θέλουμε να περιορίσουμε τη φοροδιαφυγή των ελευθέρων επαγγελματιών διότι με βάση τα στοιχεία, το 71% όσων δηλώνουν ελεύθεροι επαγγελματίες, δηλώνουν εισόδημα κάτω από τον κατώτατο μισθό, ενώ το 4% των ελευθέρων επαγγελματιών πληρώνει το 50% του φόρου των ελευθέρων επαγγελματιών».

Σε κάθε περίπτωση κυβερνητικές πηγές δεν απέκλειαν το ενδεχόμενο να υπάρξουν ενδεχόμενες αλλαγές επί του νομοσχεδίου, εφόσον τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και διατυπωθούν οι παρατηρήσεις από τους εμπλεκόμενους φορείς. Ωστόσο, αυτό που αφήνεται να εννοηθεί, είναι ότι τυχόν αλλαγές δεν θα αφορούν την φιλοσοφία και την ουσία του νομοσχεδίου, που στοχεύει στην πάταξη της φοροδιαφυγής, αλλά πιθανόν κάποιες διορθωτικές παρεμβάσεις.

Ταυτόχρονα με την πάταξη της φοροδιαφυγής, στο στόχαστρο της κυβέρνησης παραμένουν και οι στρεβλώσεις στην αγορά από την αισχροοκέρδεια που όταν εντοπίζεται θα τιμωρείται και θα δημοσιοποιείται, όπως τονίζουν όλα τα κυβενρητικά στελέχη, μέχρι το λαθρεμπόριο καυσίμων που επίσης προκαλεί αισχροκέρδεια σε βάρος των καταναλωτών. Αυστηρή προειδοποίηση ως προς αυτό, απηύθυνε ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος προαναγγέλλοντας κυρώσεις στις εταιρείες που εμπλέκονται και εκτιμώντας ότι οι ποινές για τους παραβάτες πρέπει να γίνουν ακόμα πιο μεγάλες. Μάλιστα όπως ανακοίνωσε τα πρατήρια που εμπλέκονται σε τέτοιες υποθέσεις πλέον θα κλείνουν για 2 χρόνια ενώ κυρώσεις θα έχουν και οι εταιρείες. "Θα κλείνει το πρατήριο για δύο χρόνια και δεν θα μπορεί ν' ανοίξει ακόμη κι αν αλλάξει διεύθυνση. Και οι εταιρίες που θα εμπλέκονται θα έχουν αντίστοιχες κυρώσεις", είπε μιλώντας στον Αντ1 ο κ. Σκέρτσος.

