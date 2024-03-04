Boυλή: Έρχεται το ψηφιακό μητρώο μελιού και η ατομική μελισσοκομική ταυτότητα

Η πολιτεία έχει πλέον στα «χέρια» της ένα σημαντικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των «ελληνοποιήσεων» και της νοθείας στο μέλι. Όπως ανέφερε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σταύρος Κελέτσης, μιλώντας νωρίτερα στη Βουλή, βασική προϋπόθεση για την επιτυχία στον έλεγχο και την καταπολέμηση αυτών των φαινομένων είναι η πλήρης ψηφιακή αποτύπωση της αλυσίδας παραγωγής, εμπορίας και διακίνησης μελιού και η διασύνδεσή της με το Εθνικό Ηλεκτρονικό Μητρώο.

«Πλέον είμαστε έτοιμοι στο Υπουργείο, χάρη στη δουλειά που έγινε τα προηγούμενα έτη και την οποία συνεχίσαμε. Έχει ήδη δημιουργηθεί η ψηφιακή πλατφόρμα και το ηλεκτρονικό μητρώο παραγωγών μελιού, σε συνδυασμό με την ατομική ψηφιακή μελισσοκομική ταυτότητα, παρέχεται η τεχνική δυνατότητα για τη συστηματική εποπτεία των εισαγωγών και την παρακολούθηση της αγοράς μελιού. Έχουμε, λοιπόν, στα χέρια μας ένα λειτουργικό καθοριστικό εργαλείο για τη δημιουργία μηχανισμών ιχνηλασιμότητας και την τήρηση και καταγραφή του ισοζυγίου παραγωγής μελιού», είπε ο κ. Κελέτσης και ενημέρωσε την εθνική αντιπροσωπεία ότι το υπουργείο προετοιμάζει σχέδιο νόμου για τους ελέγχους στα τρόφιμα, μεταξύ αυτών και το μέλι.

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης είχε κληθεί να απαντήσει σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της «Νίκης» Γιώργου Ρούντα, και τις ενέργειες για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες μελισσοκόμοι.

Ο τομέας της μελισσοκομίας έχει ενταχθεί στο στρατηγικό σχέδιο της νέας ΚΑΠ 2023-2027, με ειδικό πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενων τομεακών παρεμβάσεων οι οποίες είναι συγχρηματοδοτούμενες, κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 50% από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Ο προϋπολογισμός για τα τομεακά προγράμματα της μελισσοκομίας για την περίοδο 2023-2027 ανέρχεται συνολικά στα 61.626.450 ευρώ, δηλαδή 12.325.000 περίπου ευρώ ετησίως.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.