Στους μύθους και τις αλήθειες που αφορούν τον νόμο για τις παραλίες αναφέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε νέο του βίντεο στο tik tok, ο οποίος αναφέρεται περιληπτικά στο τι αυτό περιλαμβάνει.

Αρχικά, ο πρωθυπουργός αναφέρεται στις διατάξεις του νέου νόμου αλλά και στα fake news που όπως λέει ακούστηκαν για το νομοσχέδιο.

Όπως επισημαίνει, ο νόμος, εξασφαλίζει καταρχάς ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις παραλίες για όλους και προβλέπει την εισαγωγή των ηλεκτρονικών δημοπρασιών και των ελέγχων με νέες τεχνολογίες.

Ο πρωθυπουργός προειδοποιεί πως όσοι παραβιάζουν τους νόμους τα πρόστιμα θα είναι τσουχτερά.

Πηγή: skai.gr

