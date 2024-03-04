Λογαριασμός
Μητσοτάκης στο TikTok: Ελεύθερες παραλίες, μύθοι και αλήθειες για το νέο νόμο - Δείτε βίντεο

Ο πρωθυπουργός αναφέρεται στις διατάξεις του νέου νόμου αλλά και στα fake news που όπως λέει ακούστηκαν για το νομοσχέδιο

Στους μύθους και τις αλήθειες που αφορούν τον νόμο για τις παραλίες αναφέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε νέο του βίντεο στο tik tok, ο οποίος αναφέρεται περιληπτικά στο τι αυτό περιλαμβάνει.

Αρχικά, ο πρωθυπουργός αναφέρεται στις διατάξεις του νέου νόμου αλλά και στα fake news που όπως λέει ακούστηκαν για το νομοσχέδιο.

Όπως επισημαίνει, ο νόμος, εξασφαλίζει καταρχάς ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις παραλίες για όλους και προβλέπει την εισαγωγή των ηλεκτρονικών δημοπρασιών και των ελέγχων με νέες τεχνολογίες.

Ο πρωθυπουργός προειδοποιεί πως όσοι παραβιάζουν τους νόμους τα πρόστιμα θα είναι τσουχτερά.

