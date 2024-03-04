Στους μύθους και τις αλήθειες που αφορούν τον νόμο για τις παραλίες αναφέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε νέο του βίντεο στο tik tok, ο οποίος αναφέρεται περιληπτικά στο τι αυτό περιλαμβάνει.
Αρχικά, ο πρωθυπουργός αναφέρεται στις διατάξεις του νέου νόμου αλλά και στα fake news που όπως λέει ακούστηκαν για το νομοσχέδιο.
Όπως επισημαίνει, ο νόμος, εξασφαλίζει καταρχάς ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις παραλίες για όλους και προβλέπει την εισαγωγή των ηλεκτρονικών δημοπρασιών και των ελέγχων με νέες τεχνολογίες.
Ο πρωθυπουργός προειδοποιεί πως όσοι παραβιάζουν τους νόμους τα πρόστιμα θα είναι τσουχτερά.
@kyriakosmitsotakis_
Ελεύθερες παραλίες 🏖️♬ original sound - Kyriakos Mitsotakis
