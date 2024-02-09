Την εκκαθάριση 780.000 συντάξεων σε διάστημα 28 μηνών, πέτυχαν το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και οι λειτουργοί του ΕΦΚΑ σε όλη την Ελλάδα. Από τις 38.000 που εκκρεμούσαν νωρίτερα, σήμερα οι συντάξεις που απομένουν να εκκαθαριστούν είναι λιγότερες από 24.000, όπως επισήμανε η αρμόδια υπουργός, Δόμνα Μιχαηλίδου, σε δηλώσεις της στο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), επί της οδού Πολυτεχνείου στη Θεσσαλονίκη.

Η υπουργός, συνοδευόμενη από τον διοικητή του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), Αλέξανδρο Βαρβέρη, πραγματοποίησαν από το πρωί επισκέψεις στην τοπική αυτοδιοίκηση e-ΕΦΚΑ, στο ΠΕΚΑ - ΚΕΑΟ, και στο ΚΕΠΑ. «Από το καλοκαίρι, οπότε οι εκκρεμείς κύριες συντάξεις ήταν 35.000, τώρα έχουμε σπάσει το φράγμα των 24.000 και μάλιστα το τμήμα στην Αριστοτέλους Θεσσαλονίκης έχει πλέον πιάσει και το προσυνταξιοδοτικό, έτσι ώστε οι συντάξεις να μπορούν να βγαίνουν ακόμη πιο γρήγορα και αποτελεσματικά» πρόσθεσε.

Αναφερόμενη αποκλειστικά στη δομή του ΕΦΚΑ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, η ίδια εξήρε τη δουλειά που γίνεται και σημείωσε χαρακτηριστικά: «η ομάδα εκεί έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη, γρήγορη και αποτελεσματική δουλειά στο κομμάτι της ανακεφαλαίωσης των κύριων συντάξεων. Σκοπός είναι να καταλάβουμε πόσο ουσιαστική είναι η πρόοδος και η ταχύτητα με την οποία αυτή έχει γίνει».

Εκφράζοντας την ικανοποίησή της για τη μεγάλη πρόοδο που έχει συντελεστεί, η ίδια σημείωσε ότι αντίστοιχα βρίσκονται σε εξέλιξη και τα έργα ψηφιοποίησης του αρχείου και τόνισε: «είμαστε πολύ αισιόδοξοι για την πορεία των κύριων, αλλά και των επικουρικών συντάξεων».

«Η επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη ήταν κάτι που προγραμματίζαμε με την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, έτσι ώστε να δούμε απευθείας στο πεδίο τις εξελίξεις που έχουμε, τόσο σε επίπεδο έκδοσης των συντάξεων, όσο και στην πορεία λειτουργίας των ΚΕΠΑ», τόνισε από την πλευρά του ο κ. Βαρβέρης, προσθέτοντας: «σε γενικές γραμμές είμαστε αρκετά ευχαριστημένοι, αλλά είμαστε εδώ και εργαζόμαστε για την περαιτέρω εξέλιξη και ελπίζουμε ότι τα πράγματα θα πάνε ακόμη καλύτερα στο μέλλον».

Υπερδιπλασιάζονται οι γιατροί στα ΚΕΠΑ, οι ειδικότητες και ο μισθός στο +50%

Στον υπερδιπλασιασμό των γιατρών στα ΚΕΠΑ, από 500 σε 1.200, στην αύξηση του μισθού τους κατά 50%, αλλά και στην ενίσχυση των ειδικοτήτων στα κέντρα, αναφέρθηκε στις δηλώσεις της η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σημειώνοντας ότι οι προαναφερόμενες εξελίξεις είναι απόρροια «της μεγάλης και ουσιαστικής αλλαγής που προώθησε το υπουργείο». Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι «αυτή η αλλαγή χρειαζόταν, αφού από το 2010 δεν είχε γίνει τίποτα», ενώ υπογράμμισε και τη σύσταση του σώματος των ΚΕΠΑ.

Μεταξύ άλλων η κ. Μιχαηλίδου ανέφερε: «είμαστε εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί δουλειά μόνο από το υπουργείο και το γραφείο δεν γίνεται. Είμαστε εδώ, ακούμε τα καλά, τα προβλήματα και τις αγωνίες του κόσμου και για αυτό ήρθαμε σε μια δομή αναπηρίας, αυτής του ΚΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη. Έχοντας δουλέψει στην αναπηρία επί τέσσερα χρόνια από την προηγούμενή μου θέση, είναι πλέον σαφές ότι η αναπηρία είναι από τις άμεσες προτεραιότητες τόσο του υπουργείου, όσο και του ίδιου του ΕΦΚΑ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

