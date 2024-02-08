ΟΟΣΑ: Eνεργητικές πολιτικές απασχόλησης ενισχύουν τους άνεργους στην Ελλάδα

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, που πραγματοποίησε ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), παρουσιάστηκαν σήμερα, 8/2/2024, στην εκδήλωση «Συνδέοντας τους ανθρώπους με τις θέσεις εργασίας: Αξιολόγηση του αντικτύπου προγραμμάτων κατάρτισης και μισθολογικών επιδοτήσεων ανέργων στην Ελλάδα», την οποία διοργάνωσαν η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και ο ΟΟΣΑ.

Όπως αναφέρθηκε, το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η απασχολησιμότητα και το εισόδημα των ωφελουμένων ενισχύθηκαν σημαντικά.

Η έκθεση αποτελεί μέρος μίας κοινής δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΟΟΣΑ, που αποσκοπεί στη διευκόλυνση χρήσης υψηλής ποιότητας δεδομένων για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και της αποδοτικότητας των Ενεργητικών Πολιτικών της Αγοράς Εργασίας (ALMPs).

Στην εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Επιχειρηματικότητας «Κωνσταντίνος Μίχαλος» του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), συμμετείχαν ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Βασίλης Σπανάκης, η διευθύντρια Απασχόλησης και Κοινωνικής Διακυβέρνησης (DG EMPL) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Barbara Kauffmann, ο υποδιευθυντής Απασχόλησης, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων του ΟΟΣΑ, Mark Pearson και ο διοικητής της ΔΥΠΑ, Σπύρος Πρωτοψάλτης.

Τι δείχνουν τα στοιχεία

Σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ, που εξέτασε τρία προγράμματα κατάρτισης της περιόδου 2017-2020 και 17 προγράμματα απασχόλησης της περιόδου 2017-2021 στην Ελλάδα, ο αντίκτυπος των προγραμμάτων στην απασχολησιμότητα και στη διαμόρφωση των εισοδημάτων των ωφελουμένων είναι ιδιαίτερα σημαντικός.

Συγκεκριμένα, για τα προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης ανέργων:

- 12 μήνες μετά την έναρξη συμμετοχής, το ποσοστό απασχόλησης των συμμετεχόντων ήταν 59% υψηλότερο από αυτό των μη συμμετεχόντων (86,4% έναντι 27,7%),

- 24 μήνες μετά την έναρξη συμμετοχής, το ποσοστό απασχόλησης των συμμετεχόντων ήταν 33% υψηλότερο από αυτό των μη συμμετεχόντων (61,4% έναντι 28,6%),

- 36 μήνες μετά την έναρξη συμμετοχής, οι συμμετέχοντες έχουν σχεδόν διπλάσιες πιθανότητες να απασχοληθούν σε σχέση µε τους μη συμμετέχοντες, καθώς το ποσοστό απασχόλησής τους ήταν 59% σε σύγκριση με το 32% της ομάδας σύγκρισης (διαφορά 27%).

Για τα προγράμματα επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης:

- 12 μήνες μετά την έναρξη συμμετοχής, η πιθανότητα απασχόλησης είναι 9% υψηλότερη από αυτό των μη συμμετεχόντων (18% έναντι 11%),

- 24 μήνες μετά την έναρξη συμμετοχής, η πιθανότητα απασχόλησης είναι 9% υψηλότερη από αυτό των μη συμμετεχόντων (24% έναντι 15%).

Επιπλέον, οι επιδράσεις της κατάρτισης στις σωρευτικές αποδοχές αναπτύσσονται σταθερά με την πάροδο του χρόνου και τρία έτη, μετά την έναρξη της κατάρτισης, οι συμμετέχοντες έχουν κερδίσει 1.500 ευρώ (σε τιμές 2015) περισσότερα από ό,τι παρόμοιοι αναζητούντες εργασία που δεν συμμετείχαν στην κατάρτιση.

Επίσης, στην έκθεση γίνεται αναφορά στις τρέχουσες μεταρρυθμίσεις, που σχετίζονται με το έργο της ΔΥΠΑ, για τη βελτίωση των υπηρεσιών της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα τόσο για όσους αναζητούν εργασία όσο και για τους εργοδότες.

Δ.Μιχαηλίδου

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε: «Τα ευρήματα της έκθεσης του ΟΟΣΑ επιβεβαιώνουν αυτό που πρεσβεύουμε. Οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, όπως είναι τα προγράμματα κατάρτισης και επιδότησης μισθού σε επιχειρήσεις, αποτελούν μέρος της λύσης επανένταξης των μακροχρόνια ανέργων, των νέων, των γυναικών και των ευάλωτων ομάδων, στην αγορά εργασίας. Βασικός πυρήνας της πολιτικής μας είναι να μην μείνει κανείς πίσω. Αυτό θα το πετύχουμε μέσα από ένα πλέγμα πολιτικών, που στόχο έχει τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών και την καλλιέργεια των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων εργαζομένων και ανέργων. Το στοίχημά μας για την τετραετία που διανύουμε είναι να ενισχυθούν τα εισοδήματα των πολιτών, προσεγγίζοντας και, γιατί όχι, ξεπερνώντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ήδη έχουμε κάνει σημαντικά βήματα. Μεταξύ των 21 ευρωπαϊκών χωρών που έχουν κατώτατο μισθό, η Ελλάδα από ουραγός βρίσκεται σήμερα στη 10η θέση και συνεχίζουμε».

Β.Σπανάκης

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Εργασίας, Βασίλης Σπανάκης, σημείωσε ότι, τα τελευταία χρόνια, η ΔΥΠΑ πέτυχε να συνταιριάξει την προσφορά με τη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Όπως είπε, αυτό έγινε μέσα από ένα πλαίσιο δράσεων, όπως είναι, για παράδειγμα, οι «Ημέρες Καριέρας», αλλά και από την εξωστρέφεια που παρουσίασε η ΔΥΠΑ. «Βασικός στόχος είναι τα προγράμματα κατάρτισης να είναι προσαρμοσμένα στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας, κάτι το οποίο πετύχαμε και αυτό θα μας απασχολήσει και στο μέλλον» τόνισε ο υφυπουργός Εργασίας.

Σπ.Πρωτοψάλτης

Ο διοικητής της ΔΥΠΑ, Σπύρος Πρωτοψάλτης, υπογράμμισε τα εξής: «Ο θετικός αντίκτυπος των δράσεων της ΔΥΠΑ στην απασχολησιμότητα και στο εισόδημα, όπως αποτυπώνεται στην πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση του ΟΟΣΑ, επιβεβαιώνει τη στρατηγική μας επιλογή να επενδύουμε, όσο το δυνατόν περισσότερο, στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης. Παράλληλα, πιστοποιεί την αποτελεσματικότητα των μεταρρυθμίσεων, που υλοποιούμε τα τελευταία χρόνια, με τις επιδράσεις αυτές να είναι μάλιστα, όπως αναφέρεται στην έκθεση, μεγαλύτερες σε σύγκριση με τα αποτελέσματα παρόμοιων προγραμμάτων σε άλλες χώρες. Για παράδειγμα, αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός συμμετεχόντων στα προγράμματα μας, καθώς, σύμφωνα με την έκθεση και μετά τις αλλαγές στις οποίες προχωρήσαμε, ο μέσος μηνιαίος αριθμός νέων συμμετοχών εκτοξεύθηκε από λιγότερους από 1.000 το 2017 σε 5.000 τον Οκτώβριο του 2020. Η ευρεία αναφορά που γίνεται στην έκθεση στις τρέχουσες μεταρρυθμίσεις μας, με στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών μας τόσο για τους πολίτες που αναζητούν εργασία όσο και για τις επιχειρήσεις, με έμφαση στις αλλαγές του νόμου "Δουλειές Ξανά", επιβεβαιώνει πως η προσπάθεια εκσυγχρονισμού, εξωστρέφειας και ενίσχυσης της ΔΥΠΑ αποδίδει καρπούς. Συνεχίζουμε την προσπάθεια ακόμα πιο εντατικά, με πυξίδα την αποτελεσματικότητα, όπως την αποτυπώνουν πραγματικά στοιχεία και εμπεριστατωμένες αναλύσεις».

B. Kauffmann

Η διευθύντρια Απασχόλησης και Κοινωνικής Διακυβέρνησης (DG EMPL) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Barbara Kauffmann χαρακτήρισε εντυπωσιακή την πρόοδο που εμφανίζει η Ελλάδα, ειδικά στη μείωση του ποσοστού της ανεργίας.

Ωστόσο, όπως σχολίασε, έχουν να γίνουν ακόμα πολλά.

Στο πλαίσιο αυτό, η κυρία Kauffmann τόνισε ότι οι αξιολογήσεις των πρωτοβουλιών, οι οποίες λαμβάνονται, είναι σημαντικές, όχι μόνο για να καταγράφονται τα αποτελέσματα, αλλά και για να διαπιστώνεται τι θα μπορούσε να γίνει ακόμα καλύτερα.

Σύμφωνα με την κ. Kauffmann, η αποτελεσματικότητα των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό γεγονός, προκειμένου να μπουν περισσότεροι άνθρωποι στην αγορά εργασίας, να αυξηθεί η παραγωγικότητα και να μειωθεί περαιτέρω το ποσοστό της ανεργίας.

Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής της, η κ. Kauffmann αναφέρθηκε και στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και εστίασε σε δύο βασικές αρχές του, που είναι η αναβάθμιση των δεξιοτήτων και η ενεργητική στήριξη της απασχόλησης. Παράλληλα, συμπλήρωσε ότι το σχέδιο δράσης που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθορίζει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την υλοποίησή του.

M. Pearson

O αναπληρωτής διευθυντής Απασχόλησης, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων του ΟΟΣΑ, Mark Pearson, δήλωσε: «Οι ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας, όπως οι δύο που αναλύονται στη μελέτη του ΟΟΣΑ και παρουσιάσαμε σήμερα, μπορούν να βοηθήσουν στη σύνδεση των ατόμων που αναζητούν εργασία με τους εργοδότες και στην ανάπτυξη απαραίτητων δεξιοτήτων.

Η βασική πρόκληση της Ελλάδας είναι να επεκτείνει την εμβέλεια αυτών των πολιτικών, προκειμένου να συμπεριλάβει περισσότερες από τις ομάδες που θα ωφεληθούν περισσότερο από αυτές».

Η έκθεση βρίσκεται στη διεύθυνση https://www.oecd.org/employment/impact-evaluation-of-training-and-wage-subsidies-for-the-unemployed-in-greece-4b908517-en.htm.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

