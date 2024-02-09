Στο πλαίσιο στήριξης της αγροτικής παραγωγής και διευκόλυνσης των δικαιούχων αγροτών και παραγωγών στην υποβολή των συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας υπεγράφη Κοινή Υπουργική Απόφαση από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Χάρη Θεοχάρη και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρη Αυγενάκη με την οποία τροποποιείται παλαιότερη απόφαση που καθορίζει την διαδικασία, τα δικαιολογητικά και τον έλεγχο των προϋποθέσεων για την απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος επικερδών από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και τον τύπο και το ελάχιστο περιεχόμενο των συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας.



Ειδικότερα, με τη νέα τροποποίηση παρατείνεται μέχρι και τις 31.03.2024 η δυνατότητα υποβολής στην ειδική εφαρμογή της ΑΑΔΕ των στοιχείων συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, για την απαλλαγή τους από τον φόρο κατά 50%, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4935/2022. Οι συμβάσεις που αναρτώνται θα πρέπει να αφορούν πωλήσεις προϊόντων συμβολαιακής γεωργίας, που έχουν διενεργηθεί εντός του 2023 βάσει συμβάσεων εντός του 2023 ή νωρίτερα.

Αντίστοιχα, παρατείνεται μέχρι και τις 31.03.2024 η δυνατότητα υποβολής στην ειδική εφαρμογή της ΑΑΔΕ των στοιχείων συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας των παραγωγών, για την απαλλαγή τους από τον φόρο κατά 30% σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4935/2022. Οι συμβάσεις που αναρτώνται θα πρέπει να έχουν συνταχθεί εντός του 2023.

Τα στοιχεία των ανωτέρω συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας, που αναρτώνται στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, επιβεβαιώνονται ή απορρίπτονται από τον αγοραστή μέχρι και τις 30.04.2024. Σε περίπτωση που η προθεσμία επιβεβαιώσης ή απόρριψης των στοιχείων από τον αγοραστή παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται ότι ο αγοραστής επιβεβαιώνει τα υποβληθέντα στοιχεία.

Πηγή: skai.gr

