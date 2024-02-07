Μιχαηλίδου: «Τέλος» στην ασφαλιστική ικανότητα μετά τον Φεβρουάριο για όσους έχουν οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία

Δεν θα επεκταθεί η ασφαλιστική ικανότητα πέραν του Φεβρουαρίου για όσους έχουν οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία, όπως ανέφερε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Δόμνα Μιχαηλίδου σε συνάντηση με τους δημοσιογράφους. Ωστόσο θα υπάρξει μέριμνα για τα Προστατευόμενα μέλη, παιδιά και για τα ΑΜΕΑ.

Η ψηφιακή κάρτα θα εφαρμοστεί πιλοτικά το καλοκαίρι σε τουρισμό και εστίαση.

Η κ. Μιχαηλίδου αναφέρθηκε και στις αλλαγές στο επίδομα ανεργίας που ως συνολική παροχή δε μειώνεται. Όμως θα έχει κλιμάκωση, με μεγαλύτερο ποσό τους πρώτους μήνες και μικρότερο στη συνέχεια ενω θα είναι ανταποδοτικό των εισφορών

Σε κάθε περίπτωση οι αλλαγές θα έχουν πιλοτική εφαρμογή.

Σε ότι αφορά την απασχόληση η υπουργός τόνισε ότι στόχοι είναι οι καλύτεροι μισθοί και στοχευμένα προγράμματα με κίνητρα για την απασχόληση γυναικών νέων ατόμων με αναπηρία και .μεγαλύτερης ηλικίας.

Εντός των ημερών αναμένεται η Υπουργική Απόφαση για περίπου 180.000 μετακλητούς εργάτες από τρίτες χώρες.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.