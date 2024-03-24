Συνάντηση με τον ομολόγό του στον Καναδά, Τζαστίν Τριντό είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψής του στη χώρα της βόρειας Αμερικής.

Οι δύο ηγέτες μίλησαν για τη συνεργασία Ελλάδας και Καναδά σε θέματα εμπορίου, ενέργειας και κλιματικής αλλαγής και επικύρωσαν τη συμφωνία για την παροχή επτά Canadair στην Ελλάδα, με την υπογραφή της σχετικής συμφωνίας.

Ακολουθεί ο διάλογος των ηγετών κατά την έναρξη της συνάντησής τους (ανεπίσημη μετάφραση από τα αγγλικά)

Justin Trueau: Είναι μεγάλη χαρά για εμένα να καλωσορίζω τον φίλο μου, Κυριάκο, στον Καναδά. Έχουν παρέλθει 41 χρόνια από τότε που Έλληνας Πρωθυπουργός ήρθε στον Καναδά και οφείλεται στη φιλία του πατέρα μου με τον τότε Πρωθυπουργό Παπανδρέου που αυτό συνέβη την πρώτη φορά. Συνεπώς, αυτή τη φορά χαίρομαι που η δική μας φιλία σας έφερε εδώ σήμερα.

Αλλά η φιλία μεταξύ Καναδά και Ελλάδας είναι πολύ βαθιά. Μία από τις πλέον υπερήφανες και επιτυχημένες κοινότητες της ελληνικής διασποράς είναι εδώ, στον Καναδά. Έχουμε βαθείς και αναπτυσσόμενους δεσμούς. Οι προκλήσεις στον κόσμο απαιτούν φίλους με κοινές αρχές και προοπτικές που θα ενώσουν τις δυνάμεις τους και θα συνεργαστούν, είτε πρόκειται για τη Μέση Ανατολή είτε πρόκειται για μία από τις πραγματικές προκλήσεις στην Ανατολική Ευρώπη, στην Ουκρανία και αλλού, είτε πρόκειται για το πώς θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τις επενδύσεις, ακόμη και μέχρι τη μάχη ενάντια στην κλιματική αλλαγή και το πώς θα αντιμετωπίσουμε τις δασικές πυρκαγιές με καλή συνεργασία.

Έχουμε πολλά να κάνουμε, πολλά ακόμη να κάνουμε, αλλά είμαι πραγματικά χαρούμενος που υποδέχομαι τον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη εδώ. Χαίρομαι για την παρουσία σου εδώ, Κριάκο.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρωθυπουργέ. Είναι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι στον Καναδά, μετά από 41 χρόνια. Είναι πραγματική τιμή για μένα να επισκέπτομαι τον Καναδά και να περνάω αυτή την πολύ, πολύ σημαντική ημέρα μαζί με τον καλό μου φίλο, τον Πρωθυπουργό Trudeau, αλλά και να συναναστρέφομαι μία από τις πιο δυναμικές κοινότητες της ελληνικής διασποράς, την ελληνοκαναδική κοινότητα.

Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική ημέρα καθώς γιορτάζουμε την Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας. Βέβαια, όμως, είναι επίσης μια ευκαιρία να κάνουμε έναν απολογισμό των διμερών μας σχέσεων, να τονίσουμε τις κοινές αξίες που ενώνουν τις δύο χώρες μας σε περιόδους σημαντικών παγκόσμιων γεωπολιτικών προκλήσεων. Η Ελλάδα και ο Καναδάς στέκονται δίπλα-δίπλα, υπερασπιζόμενοι τη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες.

Και βέβαια, θα είναι μια ευκαιρία να μιλήσουμε και για τους οικονομικούς μας δεσμούς. Είναι μια ευκαιρία για εμένα να επισημάνω στην καναδική επιχειρηματική κοινότητα ότι η Ελλάδα έχει αλλάξει και ότι έχουμε αφήσει πίσω μας τα δύσκολα χρόνια της κρίσης.

Επίσης, θα είναι μια ευκαιρία να υπογράψουμε σημαντικές συμφωνίες που θα εδραιώσουν τη συνεργασία μας όσον αφορά στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα -και υπάρχουν πολλές άλλες που περιμένουν- που θα προμηθευτεί τα νέα πυροσβεστικά αεροσκάφη Canadair, και θα είμαστε σε θέση να επικυρώσουμε και να υπογράψουμε αυτή τη συμφωνία σε λίγο.

Υπάρχουν, λοιπόν, πολλά να συζητήσουμε σε μια επίσκεψη που έχει και πολιτική αλλά και συναισθηματική διάσταση για εμένα. Και μάλιστα, πρέπει να πω ότι βρήκα μια φωτογραφία σας το 1983, με τον πατέρα σας, όταν επισκεφτήκατε την Ακρόπολη. Ήσασταν πολύ νέος τότε, αλλά 41 χρόνια είναι μεγάλο χρονικό διάστημα. Χαίρομαι που μπορώ να περάσω αυτή τη σημαντική ημέρα εδώ μαζί σας και με την εληνική κοινότητα

Justin Trudeau: Αλλά πρέπει να πω ότι ο Πρωθυπουργός είναι μετριόφρων. Η αλλαγή στην κατάσταση της ελληνικής οικονομίας -στην πραγματικότητα είναι πολύ περισσότερο από αλλαγή- είναι εντυπωσιακή. Αυτό που έχετε καταφέρει να επιτύχετε όσον αφορά την οικονομική ισχύ της Ελλάδας αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετικό και είμαστε ευτυχείς που συνεχίζουμε να έχουμε ρόλο στην απίστευτη ανπτυξη που βιώνετε.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Σας ευχαριστώ.

Τι ειπώθηκε στη συνάντηση Μητσοτάκη-Τριντό

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε η αμοιβαία βούληση για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων, με έμφαση στην οικονομική και εμπορική συνεργασία.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και το φιλικό προς τις επενδύσεις επιχειρηματικό περιβάλλον που έχει ήδη προσελκύσει σημαντικές καναδικές επενδύσεις στην Ελλάδα, ενώ πρόσθεσε ότι υπάρχει περαιτέρω περιθώριο βελτίωσης.

Οι δύο ηγέτες αναφέρθηκαν ακόμα στη σημαντική παρουσία ελληνικών επιχειρήσεων στον Καναδά, καθώς και στη μεγάλη δυναμική που μπορεί να αναπτυχθεί στον τομέα του τουρισμού ανάμεσα στις δύο χώρες.

Συζητήθηκε επίσης η πρόκληση της κλιματικής αλλαγής και η αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διάρκεια της συνάντησης στην ανάγκη συντονισμού, ετοιμότητας και εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, καθώς και των μεγα-πυρκαγιών.

Ο Πρωθυπουργός στάθηκε στις πρωτοβουλίες της Ελλάδας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και στη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού και την ενεργειακή ασφάλεια της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης μέσω της διαδυνδεσιμότητας.

Οι δύο ηγέτες έκαναν ιδιαίτερη αναφορά στην ελληνική κοινότητα. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία του δικαιώματος της επιστολικής ψήφου, ενώ αναφέρθηκε στη στρατηγική για τον απόδημο Ελληνισμό.

Μετά την ολοκλήρωση των διευρυμένων συνομιλιών οι δύο Πρωθυπουργοί παρέστησαν στην υπογραφή της συμφωνίας απόκτησης επτά νέων υπερσύγχρονων πυροσβεστικών αεροσκαφών, τύπου DHC-515.

Κοινή δήλωση Μητσοτάκη - Τριντό

Στην κοινή δήλωση που υιοθέτησαν μετά τη συνάντησή τους στο Μόντρεαλ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Τζάστιν Τριντό επιβεβαιώνουν τη διαρκή φιλία μεταξύ Ελλάδας και Καναδά που αντανακλάται στους στενούς στρατηγικούς, οικονομικούς και πολιτιστικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών.

«Καναδάς και Ελλάδα έχουμε μια πλούσια ιστορία ριζωμένη στις κοινές μας αξίες της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Πιστεύουμε στη μεταξύ μας συνεργασία για να αντιμετωπίσουμε τις μεγαλύτερες παγκόσμιες προκλήσεις. Στεκόμαστε πλάι-πλάι για την προώθηση της διεθνούς ειρήνης, της ασφάλειας της ανάπτυξης και την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωµάτων», τονίζουν μεταξύ άλλων. Ειδική μνεία γίνεται στο σημείο αυτό στην πρόσφατη νομοθέτηση για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και επιβεβαιώνεται η κοινή δέσμευση για την εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας σε πρωτοβουλίες που αφορούν τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια.

«Ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ και διατλαντικοί εταίροι, επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας στη συλλογική ασφάλεια και την άμυνα, και στεκόμαστε ενωμένοι στη δέσμευσή μας να προωθήσουμε την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ευημερία σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής. Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τη δυναμική της ασφάλειας σε ολόκληρο τον κόσμο και θα συνεργαστούμε ως εταίροι για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις, μέσω του ΝΑΤΟϊκού Κέντρου Αριστείας για την Κλιματική Αλλαγή και την Ασφάλεια».

Στη συνέχεια υπογραμμίζεται η ανάγκη στήριξης χωρών ώστε να γίνουν πιο ανθεκτικές στις παγκόσμιες προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών που ήδη αντιμετωπίζουν κρίσεις λόγω της κλιματικής αλλαγής, της απώλειας βιοποικιλότητας και της ρύπανσης.

«Συμφωνήσαμε να συνεργαστούμε για να βρούμε τρόπους να εμβαθύνουμε τη συνεργασία μας, με έμφαση στη διαχείριση εκτάκτων αναγκών και την ετοιμότητά μας και προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής προς αντιμετώπιση όλο και πιο συχνών φυσικών καταστροφών, όπως ξηρασίες, πλημμύρες και πυρκαγιές. Σε αυτό το πλαίσιο, βρεθήκαμε στην ευχάριστη θέση να παρακολουθήσουμε την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και της Canadian Commercial Corporation για την αγορά επτά πυροσβεστικών αεροσκαφών τελευταίας τεχνολογίας DHC-515. Αυτά τα αεροσκάφη θα συμβάλλουν στην καταπολέμηση των καταστροφικών δασικών πυρκαγιών που πλήττουν όλο και συχνότερα περιοχές της Νότιας Ευρώπης».

Γίνεται επίσης αναφορά στην Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία μεταξύ Καναδά και ΕΕ (CETA) που προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για ελληνικές και καναδικές επιχειρήσεις και εργαζόμενους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι από την προσωρινή εφαρμογή της το 2017, το εμπόριο μεταξύ Καναδά και Ελλάδας αυξήθηκε κατά 80%.

Επιπλέον, επενδύσεις σε βιομηχανίες όπως η υγεία, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι υποδομές και οι ορυκτοί πόροι έχουν εισφέρει δισεκατομμύρια δολάρια στις αντίστοιχες οικονομίες.

«Η δυνατότητα για περαιτέρω ανάπτυξη του εμπορίου και των επενδύσεων μεταξύ των χωρών μας παραμένει ισχυρή, σε τομείς, μεταξύ άλλων, όπως η αεροδιαστημική, η άμυνα και η ασφάλεια, η επαγγελματική κατάρτιση και ο τουρισμός», υπογραμμίζεται επίσης, «κάτι που θα δημιουργήσει περισσότερες θέσεις εργασίας στον Καναδά και την Ελλάδα και περισσότερες ευκαιρίες για τους εργαζομένους μας».

Ειδικά υπογραμμίζεται ότι «ο τουρισμός αποτελεί βασικό μοχλό οικονομικής ανάπτυξης, δημιουργίας θέσεων εργασίας και πολιτιστικών ανταλλαγών τόσο για τον Καναδά όσο και για την Ελλάδα» και εκδηλώνεται διάθεση ενίσχυσης της αμοιβαίας συνεργασίας στον τομέα, συμπεριλαμβανομένης της διερεύνησης ενός Μνημονίου Συνεργασίας για την προώθηση του τουρισμού, που αφορά την κοινή χρήση δεδομένων προς διευκόλυνση και ενίσχυση των τουριστικών ροών μεταξύ Καναδά και Ελλάδας αλλά και τη συνεργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών και της κλιματικής αλλαγής στον τουριστικό τομέα».

Ακολούθως τονίζονται οι ισχυροί πολιτιστικοί δεσμοί μεταξύ των δύο χωρών, με αναφορά στους σχεδόν 300.000 Καναδούς ελληνικής καταγωγής και τους πολλούς Καναδούς που ζουν, εργάζονται και σπουδάζουν στην Ελλάδα. Ξεχωριστή αναφορά γίνεται σε πρωτοβουλία δημιουργίας νέου υπερσύγχρονου Κέντρου που θα φιλοξενεί αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες προαγωγής της πολιτισμικής παράδοσης με συμμετοχή και της Ελληνικής Κοινότητας του Μόντρεαλ.

Επιβεβαιώνεται επίσης η υποστήριξη και των δύο πλευρών στη διμερή συνεργασία στον τομέα της επιστημονικής έρευνας, με αξιοποίηση και ευρωπαϊκών εργαλείων, όπως το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon.

«Καναδάς και Ελλάδα δεσμευόμαστε από κοινού για την οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος. Και οι δύο πιστεύουμε στη δημιουργία καλών θέσεων εργασίας, την ανάληψη δράσης για το κλίμα και την προάσπιση της δημοκρατίας», αναφέρεται στο τέλος της κοινής δήλωσης με σκοπό, όπως υπογραμμίζεται, την ευημερία των δύο λαών.

