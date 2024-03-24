Μαρινάκης: Συνειδητός υπονομευτής του Πολιτεύματος ο Κασσελάκης

Σφοδρή επίθεση στον Στέφανο Κασσελάκη, με αφορμή το αίτημα για παραίτηση της Κυβέρνησης, εξαπολύει με δήλωσή του ο Παύλος Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτηρίζει τον πρόεδρο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης «συνειδητό υπονομευτή του Πολιτεύματος» και τονίζει ότι «δεν πρόκειται να αφήσουμε ούτε μισή σπιθαμή αμφισβήτησης της Δημοκρατίας μας στους υπονομευτές της και τους υποκινητές τους».

Πιο αναλυτικά η δήλωση του Παύλου Μαρινάκη:

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, στην προσπάθειά του να ξεπεράσει το έτερο φερέφωνο της απόπειρας αποσταθεροποίησης της χώρας, με τη σημερινή ανάρτησή του, πέρασε σε άλλη «πίστα» και έγινε συνειδητός υπονομευτής του Πολιτεύματος.

Είναι αδιανόητο, 50 χρόνια μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στη χώρα, ο αρχηγός του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να προσβάλλει τόσο βάναυσα την λαϊκή βούληση και να παρουσιάζει την Ελλάδα ως τριτοκοσμική χώρα.

Δεν πρόκειται να αφήσουμε ούτε μισή σπιθαμή αμφισβήτησης της Δημοκρατίας μας στους υπονομευτές της και τους υποκινητές τους.

Πηγή: skai.gr

