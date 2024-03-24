«Δεν αναγνωρίζουμε στο ΠΑΣΟΚ και τον κύριο Ανδρουλάκη κανένα πραγματικό και ουσιαστικό αντιπολιτευτικό ρόλο απέναντι στην κυβέρνηση της ΝΔ, καθώς είναι εκείνο το κόμμα που όλα αυτά τα χρόνια έχει στηρίξει όσο λίγοι την πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη και μάλιστα σε κρίσιμα ζητήματα. Ενώ και στα ζητήματα που εμφανίζεται να διαφωνεί, π.χ. νόμος για τα ιδιωτικά ΑΕΙ, υιοθετεί τη βασική στρατηγική γραμμή της ΝΔ, όπως είναι η αναθεώρηση του άρθρου 16 κι ο εξωραϊσμός της ΕΕ. Ακόμη και για το έγκλημα των Τεμπών η πρότασή του αφορούσε μόνο στη διερεύνηση αδικημάτων που σχετίζονται με την οικονομική ζημία της ΕΕ. Προφανώς τώρα και κάτω από την επίδραση των δημοσκοπήσεων, αναζητά διέξοδο στα πολιτικά του αδιέξοδα» αναφέρουν πηγές του ΚΚΕ και σημειώνουν:

«Φυσικά, εφόσον κατατεθεί πρόταση μομφής απέναντι στην κυβέρνηση της ΝΔ, το ΚΚΕ θα τη στηρίξει με το δικό του σκεπτικό, όπως κάνει πάντα. Άλλωστε, το ΚΚΕ εκφράζει τη μομφή του απέναντι στην κυβέρνηση της ΝΔ καθημερινά, με την πρωτοπόρα συμβολή του στους εργατικούς, λαϊκούς και νεανικούς αγώνες που έχουν στριμώξει την κυβέρνηση και στους οποίους το ΠΑΣΟΚ ήταν, όχι μόνο προκλητικά απόν, αλλά και τις περισσότερες φορές απέναντι».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

