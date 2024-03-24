Την παραίτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη από την πρωθυπουργία και τη διεξαγωγή εκλογών, παρουσία διεθνών παρατηρητών ζητεί με νέο του μήνυμα ο πρόεδρος οτυ ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πραγματοποίησε την παρέμβασή του ενώ βρίσκεται σε άδεια εξόδου από τη μονάδα που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία και με αφορμή τα δημοσιεύματα στον κυριακάτικο Τύπο που αφορούν την τραγωδία των Τεμπών και συγκεκριμένα το δημοσίευμα του Βήματος της Κυριακής.

Για να κατατεθεί πρόσταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης απαιτούνται τα 2/5 των βουλευτών. Με τις ονομαστικές ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης, συμπληρώνεται ο απαιτούμενος αριθμός. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση δυσπιστίας αναμένεται να κατατεθεί την Τρίτη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η δήλωση του Στέφανου Κασσελάκη έγινε την ίδια ώρα που ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, βρίσκεται σε συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Καναδά, Τζαστίν Τριντό, στο πλαίσιο του επίσημου ταξιδιού του στη χώρα της βόρειας Αμερικής.

Δείτε βίντεο με τη δήλωση του Στέφανου Κασσελάκη:

Πιο αναλυτικά η δήλωση του προέδρου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης:

Σκόπευα να σας απευθυνθώ μετά το τέλος της θητείας μου, όμως οι εξελίξεις είναι ραγδαίες.

Σήμερα αποκαλύφθηκε ότι υπήρξε κρατική μονταζιέρα την ίδια τη νύχτα του εγκλήματος των Τεμπών, με σκοπό να αποδοθούν ευθύνες αποκλειστικά σε ανθρώπινο λάθος.

Την ίδια τη νύχτα που χάσαμε 57 συνανθρώπους μας και που τα σωστικά μέσα επιχειρούσαν να διασώσουν ζωές!

Αμέσως μετά, το κράτος - παρακράτος έδωσε το μονταρισμένο υλικό σε φιλοκυβερνητικά μέσα, για να δημιουργηθεί η εντύπωση στην κοινή γνώμη ότι πρόκειται περί ενός τυχαίου ανθρώπινου λάθους.

Και αμέσως μετά, ο Πρωθυπουργός βγαίνει με διάγγελμα να αποδώσει το τραγικό έγκλημα σε ανθρώπινο λάθος, με επόμενο βήμα το μπάζωμα του χώρου του εγκλήματος.

Δε χρειάζεται να πω τίποτα περισσότερο αυτήν την ώρα.

Καλώ τον πρωθυπουργό να παραιτηθεί ήρεμα και με στοιχειώδη αξιοπρέπεια, όπως αρμόζει σε δημοκρατικά εκλεγμένους ηγέτες και όχι σε μονάρχες, ώστε η χώρα να οδηγηθεί συντεταγμένα σε δημοκρατικές εκλογές.

Με την παρουσία, διεθνών παρατηρητών, διότι ένας πρωθυπουργός που υπό την ηγεσία του μοντάρονται στοιχεία εγκλήματος, παρακολουθούνται πολιτικοί και στρατιωτικοί από ΕΥΠ - Predator και διοχετεύονται απόρρητα προσωπικά δεδομένα με σκοπό την εκλογική εργαλειοποίηση, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΣΕΙ ΑΔΙΑΒΛΗΤΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ χωρίς αμφιβολία.

Καλώ τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων για μία και μόνη φορά και να μου απαντήσει εντός 24 ωρών αν συμφωνεί με τον οδικό χάρτη προς την ομαλότητα, που περιέγραψα.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Βούλα Κεχαγιά: Ζητάμε εκλογές

Στο ίδιο μήκος κύματος και η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Βούλα Κεχαγιά, η οποία δήλωσε:

«Αυτονόητο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα κάνει ο,τι είναι δυνατόν για να απαλλαγεί η χώρα από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ζητάμε εκλογές. Αυτονόητο ότι θα υποστηρίξουμε πρόταση δυσπιστίας στη Βουλή για το καλό της κοινωνίας και της χώρας».

