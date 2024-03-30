Την απερίφραστη στήριξή του στον δήμαρχο Αθηναίων απέναντι «στην ανέντιμη επίθεση που δέχεται», εκφράζει με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Στέφανος Κασσελάκης.

Στην ανάρτηση του αναφέρει: "Στη Βουλή, ο κ. Βορίδης ανέλαβε την υπεράσπιση της συγκάλυψης των Τεμπών. Τώρα, οι κύριοι Γεωργιάδης και Πλεύρης αναλαμβάνουν τη χυδαία επίθεση κατά του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Και εδώ με μοντάζ, όπως και στα Τέμπη. Είναι, φαίνεται, πλέον η συνήθης μέθοδος μιας ακροδεξιάς ΝΔ, η οποία καμία σχέση δεν έχει με τον μέσο ψηφοφόρο. Οι μεταγραφές από το ΛΑ.Ο.Σ. είναι τα τελευταία πρόθυμα «πληρωμένα πιστόλια» του καθεστώτος Μητσοτάκη".

"Η χυδαία επιθεση στον Χάρη Δούκα θα πέσει στο κενό", αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

Στην ανακοίνωση της υποστηρίζει: "Από την πρώτη μέρα της ανάληψης των καθηκόντων του ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας έχει βρεθεί στο στόχαστρο της κυβέρνησης. Τελευταίο επεισόδιο σε αυτό το σίριαλ είναι η κοπτοραπτική της τοποθέτησης του κατά τη διάρκεια ενός δημοτικού συμβουλίου. Φαίνεται ότι η τεχνική του μοντάζ αναδεικνύεται σε βασικό εργαλείο των φανερών και υπόγειων μηχανισμών της Δεξιάς. Ματαιοπονούν".

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, είχε εξαπολύσει νωρίτερα επίθεση εναντίον του Χάρη Δούκα με αφορμή τη φράση του τελευταίου «γκλομπ μπάτσου» σε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

Ο κ. Γεωργιάδης σε ανάρτησή του έγραψε «η Αθήνα γυρίζει στην εποχή της παρακμής, στο έλεος της άκρας Αριστεράς».

Ακολούθως, στην ίδια ανάρτηση τονίζει ότι «ο Χάρης Δούκας υπερψηφίστηκε από μία ανίερη Συμμαχία της Άκρας Αριστεράς, του ΠΑΣΟΚ και υποστηρικτών του Ηλία Κασιδιάρη που ήθελαν να ηττηθεί ο Μπακογιάννης και η Νέα Δημοκρατία», προσθέτοντας ότι «τώρα ο ένας μετά τον άλλον, με παίρνουν και «κλαίνε» για την Αθήνα και το πώς έμπλεξε με τον Δήμαρχο που εξελέγη για τα επόμενα 5 χρόνια...».

Πηγή: skai.gr

