Κυρανάκης στον ΣΚΑΪ: Το νέο νομοσχέδιο καταργεί τα πιστοποιητικά

Την κατάργηση της έκδοσης πιστοποιητικών από τους πολίτες προανήγγειλε ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στην εκπομπή «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ για το νομοσχέδιο για τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες που εισάγεται σήμερα για συζήτηση στη Βουλή.

Ο κ. Κυρανάκης, αναφορικά με το νομοσχέδιο και το τι προβλέπει ανέφερε ότι «οι πολίτες επιθυμούν μείωση της γραφειοκρατίας και έρχεται αυτό το νομοσχέδιο που καταργεί τα πιστοποιητικά, καταργεί την υποχρέωση των πολιτών να εκδίδουν πιστοποιητικά από το δημόσιο και να τα καταθέτουν σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ειδικότερα, εξηγώντας την ακριβή διαδικασία με την οποία θα έχουν πρόσβαση οι δημόσιες υπηρεσίες στα δεδομένα πολιτών, ανέφερε ότι «σήμερα με το νομοσχέδιο δίνεται η δυνατότητα σε έναν δημόσιο φορέα να αντλεί τα δεδομένα που περιέχονται σε ένα πιστοποιητικό και ένας άλλος δημόσιος φορέας, εφόσον εσείς συναινείτε καθώς θα ενημερώνεστε σχετικά μέσω του Wallet, θα διαχειρίζεται τα δεδομένα για λογαριασμό σας χωρίς να χρειάζεται να εκδίδετε ψηφιακά ή ενχάρτως κανένα απολύτως πιστοποιητικό».

«Με το νομοσχέδιο καταργούνται για αρχή τα πιο δημοφιλή από τα πιστοποιητικά όπως είναι το «γέννησης» και το «οικογενειακής κατάστασης» πρόσθεσε ο κ. Κυρανάκης.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «αυτό θα επεκταθεί και στον ιδιωτικό τομέα δηλαδή: τηλεπικοινωνίες, ενεργειακοί πάροχοι, ασφαλιστικές εταιρείες αντί να σας λένε για να ανανεώσετε το συμβόλαιό σας «ελάτε να υπογράψετε ένα χαρτί» θα ζητούν μέσω του wallet εάν συμφωνεί κάποιος να διαχειριστεί συγκεκριμένα δεδομένα και εάν συμφωνείτε δεν θα χρειάζεται να κάνετε τίποτα άλλο».

Ερωτηθείς για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων ο κ. Κυρανάκης τόνισε ότι «οτιδήποτε διακινείται ψηφιακά η διαδικασία είναι απολύτως ελεγχόμενη και ανιχνεύσιμη του ποιος διαχειρίζεται τα δεδομένα και που πηγαίνουν και ποιος μπορεί να τα διαρρεύσει. Δεν υπάρχει να κάνει κανείς κάτι παράνομο και να μην υπάρξουν ίχνη».

Απαντώντας για την υπόθεση της κας Ασημακοπούλου και τη διαρροή προσωπικών δεδομένων, ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης σχολίασε ότι «έχει γίνει «φάουλ» και υπάρχει ένας νόμος που πρέπει να τηρηθεί ενώ εξήγησε ότι «η συγκεκριμένη διαρροή δεν έγινε μέσω ψηφιακών συστημάτων, θα πει η δικαιοσύνη το πως έγινε».

Αναφορικά με άλλες καινοτομίες που προβλέπει το νομοσχέδιο, ο κ. Κυρανάκης είπε ότι «ενσωματώνουμε στο εθνικό μας δίκαιο το λεγόμενο «Digital Services Act» το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να προστατεύονται απέναντι στις μεγάλες πλατφόρμες όπως το facebook κλπ. Ο νόμος δίνει ένα εργαλείο ως national coordinator, εθνικός πάροχος θα είναι η ΕΕΤΤ που θα διαχειρίζεται τις καταγγελίες.»

Για τις επιθέσεις της αντιπολίτευσης για την υπόθεση της κας Ασημακοπούλου, ο κ. Κυρανάκης είπε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ έχει στείλει επίσης email χωρίς τη συναίνεση των πολιτών. Τα κόμματα και όλοι οι πολιτικοί θα πρέπει να σταματήσουμε την υποκρισία και να υπακούσουμε στο νόμο. Η αντιπολίτευση και τα κόμματα να κάνουν έναν εσωτερικό έλεγχο και να δουν τι email έχουν σταλθεί χωρίς συναίνεση».

Για την υπόθεση με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του προέδρου της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο κ,. Κυρανάκης είπε ότι πρέπει να δημοσιεύσει όλες τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ενώ τόνισε ότι «ο κ. Κασσελάκης δεν έχει μεταβιβάσει γιατί αλλιώς πως έδωσε δάνειο και άρα δεν ισχύει το 23 Μαρτίου της προηγούμενης χρονιάς ».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.