Συνάντηση Μητσοτάκη – Σακελλαροπούλου στο Προεδρικό Μέγαρο την Τρίτη

Ο πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, αύριο Τρίτη 19 Μαρτίου, στις 11:00, θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων.

Το απόγευμα, στις 18:00, με την ευκαιρία της διοργάνωσης της ετήσιας Συνόδου του δικτύου Women Political Leaders στην Αθήνα, θα παραθέσει δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο.

