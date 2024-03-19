Μαρινάκης: Χυδαία, απάνθρωπη και ρατσιστική η επίθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά του Κυμπουρόπουλου

Για χυδαία και ρατσιστική επίθεση εναντίον του Στέλιου Κυμπουρόπουλου, κάνει λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, καταδικάζοντας με ανάρτησή του τα σχόλια που δέχεται στα social media ο ευρωβουλευτής της ΝΔ.

Μάλιστα ο κ.Μαρινάκης τονίζει πως οι συντάκτες αυτών των αποτρόπαιων σχολίων δεν είναι δυνατόν να κρύβονται πίσω από την ανωνυμία τους και να μένουν ατιμώρητοι.

Ολόκληρη η ανάρτηση του κ. Μαρινάκη:

Από χθες ο ευρωβουλευτής της ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στέλιος Κυμπουρόπουλος - Stelios Kympouropoulos δέχεται συντονισμένα μια χυδαία, απάνθρωπη και ρατσιστική επίθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ανώνυμα, κυρίως, προφίλ επιτίθενται στον ευρωβουλευτή, επειδή «τόλμησε» να τοποθετηθεί δημοσίως με νηφαλιότητα.

Οι συντάκτες αυτών των αποτρόπαιων σχολίων δεν είναι δυνατόν να κρύβονται πίσω από την ανωνυμία τους και να μένουν ατιμώρητοι.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.