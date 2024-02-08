«Προχωράμε στην αναπτυξιακή μας στρατηγική για όλη τη χώρα» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση με τους Περιφερειάρχες, στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συνάντηση συμμετείχε και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρης Αυγενάκης.

«Μαζί θα προχωρήσουμε στην εκτέλεση όλων των έργων της Περιφέρειας. Προχωράμε στη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων» υπογράμμισε τονίζοντας ότι στόχος είναι μια «συνεκτική στρατηγική για την ανάπτυξη ενός παραγωγικού μοντέλου που θα διασφαλίζει τη βιωσιμότητα απέναντι σε όλες τις προκλήσεις».

Ο πρωθυπουργός προανήγγειλε την ενεργοποίηση, τις επόμενες εβδομάδες, μίας δημόσιας πλατφόρμας που θα είναι προσβάσιμη σε όλους, όπου θα παρέχεται λεπτομερής ενημέρωση για τα έργα τα οποία ολοκληρώνονται, υλοποιούνται και σχεδιάζονται σε κάθε περιφέρεια και σε κάθε δήμο.

«Είναι ευκαιρία να δημιουργήσουμε μία συνεκτική περιφερειακή πολιτική για την βελτίωση στην επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει από κοινού» είπε και πρόσθεσε: «Δεν θέλουμε να πάει ούτε ένα ευρώ χαμένο».

Τέλος ο πρωθυπουργός τόνισε: «Η πόρτα μου είναι ανοιχτή για όλους και θέλω να κρατήσουμε αυτό το επίπεδο της ουσιαστικής συνεργασίας. Πιστεύω ότι πρέπει να βρισκόμαστε δύο φορές τον χρόνο. Θα εργαστούμε όλοι με καλή διάθεση. Αντίπαλοι είναι μόνο τα προβλήματα».

Η εισαγωγική τοποθέτηση του πρωθυπουργού

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τους 13 Περιφερειάρχες της χώρας με αντικείμενο την προώθηση των Περιφερειακών Σχεδίων Ανάπτυξης και το συντονισμό μεταξύ Κυβέρνησης και Περιφερειών. Στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο Πρωθυπουργός σημείωσε:

«Συναντιόμαστε σήμερα, λίγες μόλις εβδομάδες μετά την επίσημη ανάληψη των καθηκόντων σας και ακολουθώντας με συνέπεια αυτά τα οποία είχα πει το βράδυ των αυτοδιοικητικών εκλογών, ότι δηλαδή κυβέρνηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση, β’ βαθμού εν προκειμένω, έχουν μία υποχρέωση και μόνο, χωρίς δογματισμούς, χωρίς κομματικούς χρωματισμούς: την όσο το δυνατόν καλύτερη συνεργασία μας για τη βελτίωση της ζωής των συμπολιτών μας και την επιδίωξη μίας ποιοτικής περιφερειακής, οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

Την ενδυνάμωση της σχέσης των πολιτικών που σχεδιάζουμε και υλοποιούμε, τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων, αλλά και τη δημιουργία μιας διακριτής αναπτυξιακής στρατηγικής και ταυτότητας για κάθε Περιφέρεια ξεχωριστά.

Επίσης, την αποτελεσματικότερη διαχείριση των προκλήσεων από μείζονες εξωγενείς κρίσεις, όπως η κλιματική αλλαγή ή το προσφυγικό ζήτημα, και βέβαια την αποκέντρωση, που αποτελεί μία βασική συνθήκη ισόρροπης ανάπτυξης και ευημερίας κάθε πολίτη, ακόμη κι αν ζει στο πιο απομακρυσμένο σημείο της πατρίδας μας. Το έχουμε πει πολλές φορές, το ασπάζεστε κι εσείς: δεν υπάρχουν Έλληνες διαφορετικών ταχυτήτων και αυτό αφορά τις ανισότητες και εντός των ιδίων των περιφερειών.

Για πρώτη φορά πέρυσι θυμάστε ότι επιχειρήσαμε, σε συνεργασία με τις Περιφέρειες -τις προηγούμενες περιφερειακές διοικήσεις που πολλές απ’ αυτές βρίσκονται και σήμερα εδώ στο τραπέζι- μία αναλυτική αποτύπωση όλων των έργων και των συνεκτικών δράσεων που σχεδιάζονται και υλοποιούνται σε 12 Περιφέρειες -η Αττική είναι μία ξεχωριστή κατηγορία- από όλους τους αρμόδιους φορείς.

Πρόθεσή μας ήταν να αναδείξουμε τις προτεραιότητες, την ανάγκη ορθολογικής κατανομής πόρων, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα αλλά και εκείνα τα πεδία τα οποία απαιτούν μεγαλύτερη στήριξη, μεγαλύτερη ενίσχυση και κοινό σχεδιασμό.

Αξιοποιώντας αυτό το εμπεδωμένο πια, θα έλεγα, πλαίσιο συνεργασίας της κυβέρνησης με τις Περιφέρειες και υπό τον συντονισμό της Προεδρίας της Κυβέρνησης, του Υπουργού κ. Σκέρτσου, δημιουργείται ένα συνεκτικό πλέγμα έργων και πολιτικών σε τοπικό, περιφερειακό αλλά και σε εθνικό επίπεδο, έτσι ώστε να εξυπηρετείται η περιφερειακή, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη με την επικαιροποίηση των περιφερειακών σχεδίων, κάτι στο οποίο συμβάλλετε και εσείς ήδη.

Ταυτόχρονα, ενδυναμώνουμε και πυκνώνουμε τη μεταξύ μας συνεργασία με τη βοήθεια ενός σταθερού μηχανισμού παρακολούθησης των περιφερειακών σχεδίων αλλά και της εξέλιξης όλων των έργων που υπάγονται στην εποπτεία της Προεδρίας της Κυβέρνησης. Αυτό πάντα σε συνεργασία με όλα τα συναρμόδια Υπουργεία και θα έλεγα ειδικά τα Υπουργεία Οικονομικών, Εσωτερικών και Υποδομών.

Ο στόχος μας μέσω των περιφερειακών αναπτυξιακών σχεδίων είναι, όπως είπα και πριν, η διαμόρφωση μιας συνεκτικής στρατηγικής περιφερειακής, οικονομικής αλλά και κοινωνικής ανάπτυξης. Ενός εθνικού παραγωγικού μοντέλου που θα εξασφαλίζει τη βιωσιμότητά του απέναντι σε τρέχουσες αλλά και απέναντι σε διαβλεπόμενες προκλήσεις και κρίσεις.

Μπορούμε να επικεντρώσουμε τις πολιτικές μας σε ειδικότερα πεδία, όπως η ορεινότητα, όπως η νησιωτικότητα, αλλά και σε συγκεκριμένους τομείς πολιτικής, όπως η απασχόληση, η πολιτική προστασία, οι επενδυτικές ευκαιρίες, η επιστροφή των νέων, η ενίσχυση των κοινωνικών πολιτικών.

Αλλά η ενδυνάμωση των Περιφερειών αποτελεί προϋπόθεση για τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων και τη διασφάλιση της ανθεκτικότητάς τους.

Θέλω να πάμε όμως και ένα βήμα παρακάτω στην κατεύθυνση της λογοδοσίας, της διαφάνειας αλλά και της ενημέρωσης κάθε πολίτη. Θα ενεργοποιήσουμε τις επόμενες εβδομάδες μια ανοιχτή, μια δημόσια πλατφόρμα που θα είναι προσβάσιμη σε κάθε πολίτη, όπου θα παρέχεται μια πολύ πιο λεπτομερής ενημέρωση για τα έργα τα οποία ολοκληρώνονται, υλοποιούνται και σχεδιάζονται σε κάθε Περιφέρεια, σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, σε κάθε Δήμο της χώρας.

Η πληροφορία αυτή πρέπει να είναι αναλυτική, να έχει στοιχεία χρηματοδότησης, πρόοδο υλοποίησης για σκοπούς και ευρύτερης ενημέρωσης αλλά και για σκοπούς δέσμευσης όλων των εμπλεκόμενων.

Θυμάστε όταν πήγα σε όλες τις Περιφέρειες και παρουσιάσαμε τα περιφερειακά αναπτυξιακά σχέδια, αυτός ακριβώς ήταν ο σκοπός: να δεσμευτούμε από κοινού σε ένα αναλυτικό σχέδιο με συγκεκριμένα έργα τα οποία έχουν συγκεκριμένη χρηματοδότηση και συγκεκριμένο φορέα υλοποίησης. Ώστε όλοι να γνωρίζουμε ότι μιλάμε την ίδια γλώσσα και να μπορούμε να κάνουμε και μια λογική κατανομή εργασίας μεταξύ μας.

Ξέρετε καλά ότι η χώρα μας έχει εξασφαλίσει για τα επόμενα χρόνια από τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, από τα ταμεία συνοχής, από το Ταμείο Ανάκαμψης, από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, παραπάνω από 80 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά κατευθύνονται σε μεγάλο βαθμό στην περιφερειακή ανάπτυξη και νομίζω ότι είναι κοινή μας πρόκληση να μπορούμε να τα διαχειριστούμε με τον πιο επωφελή τρόπο.

Ξέρω, θα το συζητήσουμε και στη συνέχεια, ότι αυτό που σας απασχολεί είναι η αύξηση των πόρων που μπορείτε να αξιοποιήσετε. Αναφέρομαι και ειδικά σε αυτούς που εκλεγήκατε πρώτη φορά και καταλαβαίνω απόλυτα την ανάγκη να ξεκινήσει κάποιος με καλό ρυθμό και καλή δυναμική τη νέα σας θητεία.

Για όλα αυτά είμαστε ανοιχτοί να τα δούμε σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία. Νομίζω ότι και η εκπροσώπηση της κυβέρνησης, η εκτεταμένη εκπροσώπηση, στη σημερινή συνάντηση αποδεικνύει τη δέσμευσή μας για μία συνολική αντιμετώπιση των θεμάτων που μας απασχολούν και σας απασχολούν.

Είναι προφανές ότι πρέπει να επιδιώξουμε υψηλούς ρυθμούς απορρόφησης και υλοποίησης προκειμένου να μην πάει ούτε ένα ευρώ χαμένο. Αλλά νομίζω ότι χαμένη δεν πρέπει να πάει και αυτή η ευκαιρία για πρώτη φορά να διαμορφώσουμε στη χώρα μία συνεκτική περιφερειακή πολιτική, να τη χρηματοδοτήσουμε με ορθολογικό τρόπο για να έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή βελτίωση και επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει από κοινού.

Ξέρετε πολύ καλά, δεν χρειάζεται να το πω, ότι η πόρτα μου είναι πάντα ανοιχτή για όλους και θέλω να κρατήσουμε αυτό το επίπεδο ουσιαστικής συνεργασίας, είχαμε θέσει και κάποιους στόχους την προηγούμενη φορά αλλά πιστεύω ότι δύο φορές το χρόνο πρέπει να βρισκόμαστε μαζί. Είναι ένας ρεαλιστικός στόχος για να μπορούμε μία φορά το εξάμηνο να αξιολογούμε την πρόοδο την οποία έχουμε πετύχει αλλά να μπορώ να ακούω και εγώ ειδικά ζητήματα τα οποία μπορεί να σας απασχολούν.

Και νομίζω ότι σε αυτή την κατεύθυνση θα εργαστούμε όλοι, με καλή διάθεση. Νομίζω εξάλλου το έχουμε αποδείξει και στην προηγούμενη θητεία μας, ότι αντίπαλοι είναι τα προβλήματα και ότι πρώτα και πάνω από όλα προέχει η καλή συνεργασία μεταξύ μας. Και το ίδιο θα κάνουμε, αγαπητέ μου Πρόεδρε, και τώρα».

Από την πλευρά ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας ανέφερε:

«Κύριε Πρόεδρε, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω την κυβέρνησή σας και εσάς προσωπικά γιατί ξέρω ότι πιστεύετε βαθιά στην ενδυνάμωση του ρόλου των Περιφερειών και συνολικά στην ενδυνάμωση της αυτοδιοίκησης προς όφελος των πολιτών.

Άλλωστε, είναι γνωστό ότι οι Περιφέρειες ειδικά, είναι ο αναπτυξιακός βραχίονας του κράτους. Είναι ένας οργανισμός που έχει από τη μια τις αναπτυξιακές προκλήσεις να αντιμετωπίσει και από την άλλη, φυσικά, τη βελτίωση της καθημερινότητας και της ζωής των συμπολιτών μας.

Και αποδείξατε τα τελευταία χρόνια ως κυβέρνηση, κ. Πρόεδρε, ότι πράγματι πιστεύετε σε αυτή την ενδυνάμωση και τα έργα που έγιναν, η συνεργασία που υπήρξε, αποδεικνύουν ότι αυτή η πίστη σας γίνεται με πράξεις και όχι με λόγια.

Σήμερα ξεκινάει ένας νέος κύκλος, μία νέα περίοδος κατά την οποία θα πρέπει να πάμε ακόμα παρακάτω. Θα πρέπει να πάμε και να εργαστούμε ακόμη περισσότερο, να εμβαθύνουμε και άλλο αυτή την ουσιαστική συνεργασία.

Υπάρχουν ζητήματα ανοιχτά τα οποία θέλουμε να επιλύσουμε και τα οποία θα λειτουργήσουν σε όφελος των τοπικών κοινωνιών και για τα οποία είμαι βέβαιος ότι στην κυβέρνηση θα βρούμε όχι απλά συμπαραστάτες, αλλά και συμμάχους.

Θέλω να γνωρίζετε ότι και οι 13 Περιφερειάρχες που είμαστε σήμερα εδώ, άλλοι νεοεκλεγέντες άλλοι επανεκλεγέντες, πιστεύουμε όλοι στο κοινό όραμα να χτίσουμε την Ελλάδα της επόμενης μέρας πάνω στις σωστές μεταρρυθμίσεις που θα επιτρέψουν αφενός στο κράτος να λειτουργεί γρήγορα και ευέλικτα και αποδοτικά και αφετέρου θα βελτιώσει τις συνθήκες όλων των πολιτών σε όλες τις γωνιές της Ελλάδος».

Περισσότερα από 6.500 έργα σε όλη την Ελλάδα και δημόσια πλατφόρμα για την παρακολούθηση της χρηματοδότησης, υλοποίησης και λογοδοσίας των έργων

Στα καταρτισμένα και επικαιροποιημένα Περιφερειακά Σχέδια Ανάπτυξης για κάθε Περιφέρεια περιλαμβάνονται 6.561 έργα, εκ των οποίων τα 679 εμβληματικά, ενώ ειδική έμφαση έχει δοθεί στα έργα αποκατάστασης σε Θεσσαλία, Έβρο και Βόρεια Εύβοια.

Τα έργα που είναι σε εξέλιξη και υπό σχεδιασμό έχουν χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2030, συγκεκριμένους προϋπολογισμούς και πηγές χρηματοδότησης.

Παράλληλα, δημιουργείται μια δημόσια βάση δεδομένων συνεχούς παρακολούθησης των έργων με δυνατότητα επικαιροποίησης ανά δίμηνο ή τετράμηνο και δυνατότητα εξαγωγής ειδικών αναφορών.

Στην πλατφόρμα που θα τεθεί σε λειτουργία μέσα στον Φεβρουάριο και θα είναι προσβάσιμη σε κάθε πολίτη, θα υπάρχει λεπτομερής πληροφορία για τα έργα που ολοκληρώνονται, υλοποιούνται και σχεδιάζονται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα και σε κάθε Δήμο της χώρας.

Η πληροφορία για κάθε έργο θα είναι αναλυτική, θα έχει στοιχεία χρηματοδότησης, προόδου υλοποίησης και δέσμευσης όλων των εμπλεκόμενων.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκ μέρους της κυβέρνησης η Υπουργός Εσωτερικών, Νίκη Κεραμέως, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ελευθέριος Αυγενάκης, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, ο Υπουργός Επικρατείας, Σταύρος Παπασταύρου, ο Υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Τριαντόπουλος, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιάννης Μπρατάκος, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Δημήτρης Σκάλκος, η Γενική Γραμματέας Συντονισμού, Εύη Δραμαλιώτη και ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, Ορέστης Καβαλάκης. Στη σύσκεψη παρέστη και ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, Λάζαρος Κυρίζογλου.

