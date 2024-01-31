Για την πρόσθετη αρωγή από 5.000 έως 10.000 ευρώ ανά αγρότη της Θεσσαλίας που έχει υποστεί ζημιές, μίλησε στην ΕΡΤ και την εκπομπή “Συνδέσεις” ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα οριζόντιο μέτρο που αφορά το σύνολο των εργαζομένων και των αιτημάτων τους, τα οποία είναι πολλές φορές κοινά, αφού βασική τους πηγή είναι η εισαγόμενη κρίση του πληθωρισμού.

«Αποδεικνύεται ότι αυτή η θεωρία της αντιπολίτευσης περί ακρίβειας και πληθωρισμού Μητσοτάκη δεν έχει καμία βάση. Αυτό δε σημαίνει όμως ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν έχει την υποχρέωση να λύσει όσο το δυνατόν περισσότερα, όπως και κάθε κυβέρνηση κάθε χώρας» τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

«Ένα βασικός πυρήνας αιτημάτων έχει να κάνει με τον Daniel και τις καταστροφές που υπέστησαν και οι ίδιοι και πολλοί άλλοι επαγγελματίες. Μία από τις βασικές παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός είναι η επίσπευση μεγαλύτερου μέρους της προκαταβολής έναντι της οριστικής αποπληρωμής… για να ενισχυθεί η ρευστότητα των αγροτών. Εκεί που είχαν πάρει δηλαδή 2.000 ευρώ, όσοι μπουν μέχρι τέλος Φεβρουαρίου στην πλατφόρμα και κάνουν την αίτησή τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η προκαταβολή δεν θα είναι 2000 ευρώ, αλλά θα αυξηθεί και θα πάει από 5.000 έως και μέχρι 10.000 ευρώ» πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για το πώς θα οριστεί το μέγεθος της ζημιάς απάντησε: “Υπάρχει μια κλίμακα με βάση τα όσα αρχικά ανακοινώθηκαν μετά τον Daniel και ο λόγος που αρχικά ήταν 2.000 ευρώ και τώρα μεγαλώνει είναι γιατί έχουν γίνει οι πρώτες εκτιμήσεις και είναι ένα ποσό το οποίο φαίνεται ότι είναι η ελάχιστη ζημιά και έτσι έχει νόημα να πάει εκεί η προκαταβολή και στη συνέχεια προφανώς αν υπάρχει και κάτι περισσότερο, θα καταβληθεί“.

“Τα αιτήματα δεν είναι μόνο τα θέματα της αρωγής είναι και το πετρέλαιο που ειδικά για τους αγρότες είναι ζωτικής σημασίας. Έγινε δύο χρονιές και προφανώς και εξετάζει η κυβέρνηση αυτό να επαναλαμβάνεται όποτε υπάρχει αυξημένη ανάγκη” πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης.

“Οι παροχές της κυβέρνησης αυτής είναι παροχές οι οποίες εξετάζονται συνεχώς. Δίνονται έξτρα χρήματα είτε σε αγρότες είτε σε άλλους επαγγελματίες από το πλεόνασμα της υπεραπόδοσης της οικονομίας. Παρένθεση: Όσοι ειρωνεύονταν για παράδειγμα την την επενδυτική βαθμίδα, ας δούνε τα νέα για το δεκαετές ομόλογο και πόσο σημαντικό είναι στην ελληνική οικονομία και στο να μπορούν να στηρίζονται οι πολίτες. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει λοιπόν τους πολίτες, να ικανοποιεί σταδιακά τα αιτήματά τους με βάση και τα δημοσιονομικά δεδομένα της χώρας και δεν θα εξαγγείλει ποτέ κάτι περισσότερο από αυτό που μπορεί να κάνει” είπε και τόνισε:

“Έτυχε στην κυβέρνηση, την ελληνική και σε όλες τις άλλες κυβερνήσεις να διαχειριστούν αλλεπάλληλες κρίσεις. Τι προσπαθεί λοιπόν να κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση αυτή; Να αυξάνει τις δυνατότητες, τη δυναμική, την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας, αυξάνοντας παράλληλα το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών“.

Ο κ. Μαρινάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση για εξαγγελίες που βρίσκονται στον αέρα με στόχο να είναι ευχάριστοι. “Η κοινωνία έχει ωριμάσει. Δεν είναι σε ένα επίπεδο που προφανώς πανηγυρίζει με τόσες πολλές εισαγόμενες κρίσεις. Όμως αντιλαμβάνεται ότι είναι καλύτερο να έχεις μια κυβέρνηση η οποία προσπαθεί να λύσει προβλήματα καθημερινά και να της κάνεις και αυστηρή κριτική γι αυτά τα οποία θέλεις να λύσει πιο γρήγορα. Γιατί δεν λύθηκαν όλα τα προβλήματα με το αποτέλεσμα των εκλογών του Μαΐου και του Ιουνίου. Όμως οι πολίτες στήριξαν κατά πλειοψηφία τη Νέα Δημοκρατία.

Όχι γιατί τους έλυσε όλα τα προβλήματα, αλλά γιατί άρχισε να απαντάει σε πολλά προβλήματά τους και της καθημερινότητας και διαχρονικά προβλήματα που δεν συζητούσαμε για πολλές δεκαετίες“.

“Όχι, δεν πανηγυρίζει η κοινωνία, δεν θεωρεί ότι έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα, αλλά οι εποχές που αυτοί που ανέβαιναν στα τρακτέρ, αυτοί που κλείνανε πανεπιστήμια, αυτοί που κλείνανε δρόμους και νόμιζαν ότι είναι επαναστάτες, ενώ στην πραγματικότητα δεν είχαν κανένα αίτημα, (έχουν περάσει)” σημείωσε ο κ. Μαρινάκης και τόνισε ότι ο κόσμος έχει αρχίσει και καταλαβαίνει και με την αυστηρή κριτική που κάνει, θέλει αποτέλεσμα.

Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης έστειλε μήνυμα στους αγρότες και ζήτησε να πέσουν οι τόνοι από όλες τις κατευθύνσεις: “Όσο σοβαρά κι αν είναι τα αιτήματα μιας επαγγελματικής ομάδας, δεν πρέπει να οδηγούν στην τιμωρία του συνόλου των πολιτών και να παραβιάζουν τα δικαιώματα της κοινωνίας. Νομίζω ότι έχει αποδείξει η κυβέρνηση αυτή ότι προσπαθεί χωρίς να οδηγεί στην ακραία ένταση, να επιλύει τα προβλήματα“.

Μιλώντας για το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά Πανεπιστήμια τόνισε: “Αυτό το νομοσχέδιο θα απελευθερώσει, θα χρηματοδοτήσει, θα δώσει ώθηση στο δημόσιο πανεπιστήμιο και θα σταματήσει να καθιστά την Ελλάδα μία θλιβερή εξαίρεση παγκοσμίως ως προς τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Δεύτερον, ναι, δεύτερη προτεραιότητα είναι να διασωθούν οι εξεταστικές των φοιτητών. Αυτό προφανώς έπρεπε να γίνει με ένα πλήρες θεσμικό οπλοστάσιο, το οποίο έδωσε ο υπουργός Παιδείας και στην έσχατη των περιπτώσεων και με ψηφιακή εξεταστική. Γιατί αυτές οι εξεταστικές δεν μπορούν να πάνε πίσω“.

