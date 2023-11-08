Μητσοτάκης προς Πολεμική Αεροπορία: «Σας είμαστε ευγνώμονες»

Την ευγνωμοσύνη του στους άνδρες και τις γυναίκες της Πολεμικής Αεροπορίας «που καθημερινά δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό και διακινδυνεύουν τη ζωή τους για την πατρίδα» εξέφρασε με ανάρτηση του στο X (πρώην Twitter), ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Με αφορμή τη σημερινή ημέρα εορτής των Ταξιαρχών, που γιορτάζει η Πολεμική Αεροπορία, ο πρωθυπουργός συνόδευσε την ανάρτηση του με ένα σύντομο βίντεο από τη δραστηριότητα της Π.Α. αναφέροντας «Ημέρα υπερηφάνειας, ημέρα τιμής, ημέρα συγκίνησης για τις γυναίκες και τους άνδρες της Πολεμικής μας Αεροπορίας. Για όλους εκείνους που καθημερινά δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό και διακινδυνεύουν τη ζωή τους για την πατρίδα. Σας είμαστε ευγνώμονες».

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) November 8, 2023

