Σήμερα, στις 12.00 το μεσημέρι, 2.035 κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας, θα δουν στους λογαριασμούς τους τις προκαταβολές αποζημιώσεων για τις απώλειες που υπέστησαν στο ζωικό κεφάλαιο από την καταιγίδα Daniel, ανακοίνωσε σε συνέντευξή του o Λευτέρης Αυγενάκης στην ΕΡΤ1. Το σύνολο της προκαταβολής ανέρχεται σε 16.528.449 ευρώ.

Όπως επισήμανε ο ΥπΑΑΤ, με δεδομένο ότι η κατάθεση των δηλώσεων έληξε στις 20 Οκτωβρίου, η ταχύτητα με την οποία έδρασε ο ΕΛΓΑ δεν έχει προηγούμενο. Όπως, επίσης, δεν έχουν προηγούμενο οι τιμές, καθώς όπως σημείωσε, ενώ η τιμή βάσης του ΕΛΓΑ για τα βοοειδή ήταν 500 ευρώ, τελικά με παρέμβασή του ο Οργανισμός θα πληρώσει 800 ευρώ το κάθε ζώο. Αντίστοιχα στα αιγοπρόβατα, ενώ η τιμή βάσης ήταν 100 ευρώ, ο ΕΛΓΑ θα πληρώσει 125 ευρώ, ενώ για τα βελτιωμένα ενώ η τιμή βάσης ήταν 125 ευρώ ο Οργανισμός θα πληρώσει 150 ευρώ.

Όπως διευκρίνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οι αποζημιώσεις δεν καταβάλλονται δύο μήνες μετά την καταστροφή, όπως υποστηρίζουν κάποια στελέχη της Αντιπολίτευσης, αλλά μόλις 19 ημέρες από την ημέρα που έκλεισε το σύστημα υποβολής των δηλώσεων, το οποίο έλαβε δύο χρονικές παρατάσεις για να μείνει ανοικτό, ύστερα από απαίτηση των ιδίων των πληγέντων αλλά και των επισήμων φορέων τους.

Οι πληρωμές για τη φυτική παραγωγή θα γίνουν την επόμενη Παρασκευή και θα αντιστοιχούν σε 30.088 δηλώσεις, με τιμές σαφώς βελτιωμένες ανά προϊόν.

Οι πληγέντες παραγωγοί, μέχρι σήμερα, υπενθύμισε ότι έχουν λάβει από την Κρατική Αρωγή ένα πρώτο βοήθημα ύψους 19 εκατ. ευρώ (δόθηκε σε 9.076 αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις). Ακολουθούν οι προκαταβολές αποζημιώσεων για τις οποίες με εντολή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη έχουν πιστωθεί στον ΕΛΓΑ αρχικώς 150 εκατ. ευρώ και αναμένεται να υπάρξει συνέχεια μέχρι του ποσού που θα χρειαστεί όταν ολοκληρωθούν οι εκτιμήσεις για να γίνει εξόφληση, ενώ υπάρχουν και τα πρόσθετα μέτρα του ΥΠΑΑΤ ύψους 15,8 εκατ. ευρώ για όσους δεν είχαν τη δυνατότητα ή δεν απαιτείτο, να ασφαλίσουν την παραγωγή τους στον ΕΛΓΑ και 1,5 εκατ. ευρώ για τους αλιείς της περιοχής, ως απώλεια εισοδήματος.

Παράλληλα επανέλαβε ότι μέσω ευρωπαϊκών μέτρων, όπως το 5.2 του ΠΑΑ, θα χρηματοδοτηθεί κατά 100% η αντικατάσταση ζωικού κεφαλαίου και η ανακατασκευή κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, σημειώνοντας ότι με τον τρόπο αυτό δίνεται η ευκαιρία στους κτηνοτρόφους της περιοχής να αποκτήσουν σύγχρονες, ασφαλείς, μη ενεργοβόρες εγκαταστάσεις. Υπογράμμισε επίσης, ότι προχωρεί - και έχει ενημερώσει γι' αυτό και τον απερχόμενο και τον νεοεκλεγέντα περιφερειάρχη- το σχέδιο που θα δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας κτηνοτροφικών πάρκων. Στα μέτρα που έχουν ληφθεί πρόσθεσε και την έγκριση των Σχεδίων Βελτίωσης για τους επιλαχόντες της Θεσσαλίας, συνολικού προϋπολογισμού 37 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας ότι το σύνολο των αποφάσεων (ύψος αποζημιώσεων και πρόσθετων μέτρων) δημιουργούν ένα πρωτόγνωρο πακέτο στήριξης για τη Θεσσαλία.

Ο Λευτέρης Αυγενάκης ανακοίνωσε, επίσης, ότι ανάλογα θα είναι και τα μέτρα που θα ισχύσουν για τον πρωτογενή τομέα και για τους γεωργούς, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους του Έβρου που επλήγησαν από την πυρκαγιά του καλοκαιριού.

Τέλος ανακοίνωσε ότι αύριο θα επισκεφθεί τη Θεσσαλία με ομάδα υπουργών της ΕΕ γιατί η υπόθεση της Θεσσαλίας είναι ένα ζήτημα που αφορά όλη την Ευρώπη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

