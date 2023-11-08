Η συζήτηση περί παρελθόντος δεν αφορά την κοινωνία, αντίθετα την ενδιαφέρει το παρόν», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ αναφορικά με την επίθεση του Στέφανου Κασσελάκη για τον Κώστα Σημίτη.

Όπως υπογράμμισε, ο ίδιος απάντησε έμμεσα στις δηλώσεις του κ. Κασσελάκη, όταν ρωτήθηκε σχετικά από δημοσιογράφους και αυτό γιατί όπως είπε «πρέπει να έχουμε συναίσθηση, ασχέτως τι έγινε πριν το 2015. Ο κ. Κασσελάκης, είναι πρόεδρος ενός κόμματος που μας φόρτωσε το πιο άχρηστο μνημόνιο και έφερε σε ουρές τους πολίτες έξω από τράπεζες και δεν μπορεί να μιλάει με τέτοιο τρόπο για έναν πρώην πρωθυπουργό, υιοθετώντας πλήρως τη ρητορική του υπαρχηγού του, του κ. Πολάκη για χρέη και χρεοκοπία».

Αναφορικά με το ενδεχόμενο να περικοπούν φοροαπαλλαγές ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται κανένα θέμα κατάργησης ή οποιοδήποτε αύξηση φορολογικού συντελεστή. «Δεν είμαι ο εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών αλλά δεν έχω καμία τέτοια πληροφόρηση» σημείωσε και πρόσθεσε ότι ο κ. Στουρνάρας δεν είναι στην ελληνική κυβέρνηση.

Ως προς το ζήτημα του χρέους, σημείωσε ότι η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στη μείωση, τονίζοντας παράλληλα ότι νομοσχέδιο που έρχεται θα εξετάσει ποιοι είναι ακριβώς είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες από το 71% που δηλώνουν κάτω από τον κατώτατο μισθό.

Για τα Εξάρχεια και για τις διαμαρτυρίες που σημειώνονται όσον αφορά την κατασκευή του μετρό στην πλατεία της περιοχής, σημείωσε ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προχωρήσει σε όλες τις αλλαγές. «Το μετρό στα Εξάρχεια, είναι ένα έργο που θα βοηθήσει τους Αθηναίους», είπε και πρόσθεσε «κάποιοι, προσπαθούν να πιαστούν από ασήμαντες αφορμές για να αποδείξουν επαναστατικότητα».

