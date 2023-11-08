Συνάντηση με τους ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία είχε εχθές, Τρίτη, στις Βρυξέλλες, ο πρόεδρος του κόμματος, Στέφανος Κασσελάκης.

Σύμφωνα με πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, με την ευρωομάδα, «συζητήθηκαν οι ευρωπαϊκές πτυχές των πολιτικών προτάσεων του κόμματος και της κριτικής στην κυβέρνηση, η στενότερη συνεργασία με την κοινοβουλευτική ομάδα, καθώς και η καμπάνια του κόμματος ενόψει των ευρωεκλογών», ενώ όπως τονίζεται «ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Αριστερά». Παράλληλα, όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση επισκόπησης των πρωτοβουλιών στις οποίες έχει προβεί η ευρωομάδα, ενώ οι ευρωβουλευτές θα συμμετέχουν με τις ομάδες τους στις ΕΠΕΚΕ.

Τέλος, σημειώνεται ότι δημιουργήθηκε ομάδα-σύνδεσμος μεταξύ των κεντρικών (τομείς του κόμματος στο ελληνικό κοινοβούλιο και τμήματα που λειτουργούν στο κόμμα) και ευρωομάδας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

