Μητσοτάκης: Ο λαϊκισμός τοξικότητας και «λεφτόδεντρων» δεν πρέπει να ξανασηκώσει κεφάλι

Κάλεσμα στους πολίτες να στείλουν μήνυμα ότι ο λαϊκισμός τοξικότητας και «λεφτόδεντρων» δεν πρέπει να ξανασηκώσει κεφάλι απηύθυνε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ομιλία του σε αυτοδιοικητικά στελέχη της ΝΔ σε εκδήλωση με θέμα Ευρώπη και αυτοδιοίκηση στο Πεδίον του Άρεως.



«Αυτό εκπροσωπεί η αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν έμαθαν από λάθη τους; Τα επαναλαμβάνουν με άλλο περιτύλιγμα, αλλά ίδια λογική» επισήμανε ο πρωθυπουργός.



«Δεν πρέπει να ξεφύγουμε δημοσιονομικά. Υπάρχουν χώρες που υποβαθμίζεται χρέος τους» προειδοποίησε.

«Η Ελλάδα, που ήταν το ‘’πόστερ’’ των προβλημάτων, σήμερα είναι παράδειγμα προς μίμηση» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Αυτό, εξήγησε, έχει αντανάκλαση σε όλα, και στο κόστος δανεισμού.



«Απευθύνομαι τώρα σε εσάς ως στελέχη της ΝΔ, και ζητούμε την κινητοποίηση σας απέναντι στην απόχη και την αίσθηση ότι μπορεί να λένε κερδίσατε τις εκλογές. Οι έμπειροι ξέρουν η κάλπη είναι άδεια την ημέρα εκλογών».



«Δεν πρόκειται να ξαναγυρίσουμε πίσω… Το μήνυμα πρέπει να είναι η ΝΔ να είναι ισχυρή, για να συνεχίσει το έργο της μετά την Κυριακή».



«Όχι στον εφησυχασμό, όχι στην εύκολη και ανέξοδη γκρίνια. Και λάθη γίνονται, και δεν μπορεί ποτέ μια κυβέρνηση να ικανοποιήσει τους πάντες… Αλλά να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Υλοποιούμε το πρόγραμμα μας;» σημείωσε.



«Να ξορκίσουμε την αποχή, να δούμε τη μεγάλη εικόνα, και Κυριακή να γιορτάσουμε άλλη μια νίκη για τη ΝΔ για να βαδίσουμε σταθερά πιο κοντά στην Ευρώπη» είπε ο πρωθυπουργός.

Αναλυτικά ο χαιρετισμός του Πρωθυπουργού και Προέδρου της ΝΔ Κυριάκου Μητσοτάκη

Κύριε Περιφερειάρχα, κύριοι Δήμαρχοι, φίλες και φίλοι, με πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα μαζί σας, σε αυτή την όμορφη, ζεστή σύναξη αυτοδιοικητικών παραγόντων του Β΄ και του Α΄ βαθμού, για να μοιραστώ μαζί σας ορισμένες σύντομες σκέψεις για τη μεγάλη πολιτική σημασία που έχουν οι επερχόμενες ευρωεκλογές, όχι μόνο για τον τόπο μας αλλά και για την τοπική αυτοδιοίκηση.

Θέλω να ξεκινήσω από την αναφορά του Νίκου, γιατί νομίζω ότι έχει μία αξία να υπενθυμίζουμε ότι αυτή η σύζευξη της ελληνικής και της ευρωπαϊκής σημαίας, η οποία, εξάλλου, αποτυπώνεται και σε όλα τα έργα τα οποία υλοποιείτε που έχουν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, έχει μία ληξιαρχική πράξη γέννησης.

Και αυτή τη ληξιαρχική πράξη γέννησης την υπέγραψε ο ιδρυτής μας, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, πριν από 45 χρόνια. Όταν τότε πήρε την πολύ τολμηρή για εκείνη την εποχή απόφαση να εντάξει την Ελλάδα στην οικογένεια των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, έχοντας -θέλω να θυμίσω- την ελληνική κοινωνία ουσιαστικά απέναντι σε αυτή την πρωτοβουλία. Και δίνοντας τη δυνατότητα στην τότε αξιωματική αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ να κερδίσει εκλογές με το σύνθημα «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο». Η Ιστορία, όμως, δικαίωσε αυτή την ιστορική επιλογή και η χώρα ακολούθησε αυτόν τον ευρωπαϊκό δρόμο, όχι χωρίς δυσκολίες όμως.

Έχει κι ένα ενδιαφέρον να αναλογιστούμε γιατί επιλέξαμε το σύνθημα «σταθερά πιο κοντά στην Ευρώπη» σε αυτήν ακριβώς τη συγκυρία. Έχει αξία αυτό να το επισημαίνουμε, φίλες και φίλοι, διότι η ανάγκη περαιτέρω σύγκλισης με την Ευρώπη κατέστη απολύτως επιτακτική, επειδή ακριβώς η χώρα πέρασε από μία δεκαετή κρίση που την απομάκρυνε πολύ από την Ευρώπη και στην οποία κινδυνεύσαμε ουσιαστικά να εγκαταλείψουμε την ευρωπαϊκή οικογένεια.

Δεν είναι τόσο μακρινές αυτές οι στιγμές. Και σε κάθε ευρωπαϊκή αναμέτρηση αξίζει να υπενθυμίζουμε και να θυμόμαστε το γεγονός ότι η δική μας παράταξη, πάλι, ήταν αυτή που πήρε τη δύσκολη πολιτικά απόφαση, το καλοκαίρι του 2015, να κρατήσουμε την Ελλάδα στην Ευρώπη. Μία επιλογή η οποία μας στοίχισε πολιτικά, ήταν όμως η υπεύθυνη στάση και αυτή η οποία μας επέτρεψε τα τελευταία πέντε χρόνια να μπούμε σε αυτόν τον δρόμο της δυναμικής ανάκαμψης και της σύγκλισης με την Ευρώπη σε όλα τα επίπεδα.

Γι’ αυτό αυτές οι ευρωεκλογές έχουν μια τόσο ξεχωριστή σημασία, σε μια συγκυρία, θέλω να θυμίσω, που στην Ευρώπη θα παρθούν πολύ σημαντικές αποφάσεις. Η Ελλάδα, αν έχει καταφέρει κάτι και νομίζω ότι όσοι από εσάς εκπροσωπείτε τη χώρα σε ευρωπαϊκά όργανα τοπικής αυτοδιοίκησης το γνωρίζετε, γνωρίζετε καλά ότι όταν πηγαίνετε και εκπροσωπείτε την Ελλάδα στην Ευρώπη δεν μας αντιμετωπίζουν πια ως το «μαύρο πρόβατο».

Δεν είμαστε εμείς η δακτυλοδεικτούμενη προβληματική χώρα, η οποία δημιουργεί μόνο ζητήματα στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Είμαστε πια μια χώρα η οποία έχει κερδίσει αξιοπιστία, η οποία μπορεί να διαπραγματεύεται εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές, έχοντας πάντα το μυαλό της και το βλέμμα της στραμμένο και στο καλό της Ευρώπης αλλά και στο καλό της Ελλάδας.

Θέλω να θυμίσω ότι όταν εμείς διαπραγματευτήκαμε το νέο ΕΣΠΑ, σε μια πολύ σύνθετη διαπραγμάτευση, στην οποία μπήκε μέσα και η δημιουργία του Ταμείου Ανάκαμψης, εμείς ήμασταν και αυτοί που επιμείναμε, στην κατανομή του νέου ΕΣΠΑ, να υπάρχει πολύ μεγαλύτερη οικονομική στήριξη για τις περιφέρειες, με 30% αυξημένους πόρους. Γιατί αυτή η αρχή της επικουρικότητας, την οποία εσείς πρεσβεύετε, να μπορούμε να λύνουμε δηλαδή τα προβλήματα όσο πιο κοντά στον πολίτη, εξακολουθεί σε έναν βαθμό να είναι ζητούμενο για τη χώρα μας.

Θέλω όμως να θυμίσω ότι αυτή η κυβέρνηση -και όσοι από εσάς εκπροσωπείτε και ασκήσατε διοίκηση τα τελευταία πέντε χρόνια το γνωρίζετε καλά- έδωσε στην αυτοδιοίκηση πρωτόγνωρα χρηματοδοτικά εργαλεία για την υλοποίηση σημαντικών δράσεων, προγραμμάτων, έργων σε όλα τα επίπεδα.

Και οι τοπικές αυτοδιοικήσεις οι οποίες ήταν έτοιμες με ώριμες μελέτες, με ώριμα έργα, κατάφεραν και εκμεταλλεύτηκαν αυτή τη σημαντική οικονομική δυνατότητα, την οποία δεν θα μπορούσαμε να είχαμε δώσει στην αυτοδιοίκηση αν η χώρα εξακολουθούσε να είναι σε ένα καθεστώς μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας, όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια.

Να, λοιπόν, πώς συνδέεται η πορεία των δημόσιων οικονομικών με τους πόρους που μπορούμε να διαθέσουμε στην αυτοδιοίκηση και πώς συνδέονται οι ευρωπαϊκές αποφάσεις για την επικουρικότητα με τη δυνατότητα που έχετε εσείς τελικά να υλοποιείτε σημαντικά έργα προς όφελος των δημοτών και των πολιτών τους οποίους εκπροσωπείτε.

Σκεφτείτε λίγο τι σημαντικές αποφάσεις έχουμε να πάρουμε την επόμενη πενταετία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ήμουν προσωπικά αυτός ο οποίος διαπραγματεύτηκε το Ταμείο Ανάκαμψης. Και θέλω να θυμίσω ότι όταν έκλεισε αυτή η συμφωνία, το καλοκαίρι του 2020, πείσαμε την Ευρώπη και κυρίως τις πιο σκεπτικές χώρες, τους λεγόμενους «φειδωλούς» ή, με άλλα λόγια, «τσιγκούνηδες» της Ευρώπης, ότι έπρεπε να κάνουν αυτή την υπέρβαση.

Διότι χρειαζόμασταν ένα χρηματοδοτικό εργαλείο για να ανακάμψουν οι οικονομίες μας μετά τον Covid. Και καταφέραμε και φέραμε πίσω στην πατρίδα 36 δισεκατομμύρια ευρώ σε απευθείας επιχορηγήσεις, ευρωπαϊκές ενισχύσεις και σε δάνεια.

Θα υπάρχει, λοιπόν, νέο Ταμείο Ανάκαμψης όταν θα λήξει το υφιστάμενο Ταμείο Ανάκαμψης το 2026; Η άποψη μου είναι πως πρέπει να υπάρξει, γιατί πολύ απλά η Ευρώπη έχει προτάξει μια σειρά από στρατηγικές προτεραιότητες, τις οποίες πρέπει να χρηματοδοτήσει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Δεν αρκούν μόνο οι εθνικοί προϋπολογισμοί για να χρηματοδοτήσουμε την πράσινη μετάβαση, την ψηφιακή μετάβαση, την ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη, την πραγματική σύγκλιση. Διότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα -και αυτό θέλω να το τονίσω- εις βάρος των κονδυλίων της σύγκλισης. Οι περιφερειακοί πόροι θα παραμείνουν ένα πολύ ισχυρό κομμάτι του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Είναι οι πόροι αυτοί που ξέρουμε πολύ καλά ότι εκμεταλλεύεται κατ’ εξοχήν η τοπική αυτοδιοίκηση για να μπορέσει να δρομολογήσει αναπτυξιακά αλλά και κοινωνικά έργα.

Στον τομέα της άμυνας, της ασφάλειας, της μεταναστευτικής πολιτικής, για θυμηθείτε λίγο ποια ήταν η πολιτική της Ευρώπης απέναντι στη μετανάστευση το 2019. Δεν θα μιλήσω για την πολιτική της χώρας, αυτή είναι γνωστή σε όλες και σε όλους, ειδικά σε αυτούς οι οποίοι εκπροσωπούν τα νησιά μας ή έρχονται από την Μακεδονία. Γνωρίζετε την κατάσταση την οποία παραλάβαμε το 2019.

Καταφέραμε όχι μόνο, όμως, να βάλουμε σε τάξη το προσφυγικό - μεταναστευτικό, αλλά να πείσουμε και την Ευρώπη να αλλάξει όλη την πολιτική της, με ένα καινούργιο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο το οποίο προτάσσει την φύλαξη των εξωτερική συνόρων της Ευρώπης ως ευρωπαϊκή προτεραιότητα. Είναι μια κατάκτηση για την Ευρώπη, την οποία πρέπει να συνεχίσουμε και να επιμείνουμε σε αυτή την πολιτική.

Ο τομέας της άμυνας. Μπορεί να μην αφορά άμεσα την αυτοδιοίκηση, αλλά σε μια Ευρώπη η οποία αυτή την στιγμή καλείται να διαχειριστεί έναν πόλεμο στην Ουκρανία, με μεγάλες αβεβαιότητες για το τι θα γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα έπρεπε να είμαστε τουλάχιστον αφελείς να πιστεύουμε ότι μπορούμε μονίμως να εκχωρούμε την ασφάλεια της ηπείρου μας στον υπερατλαντικό μας σύμμαχο.

Χρειάζεται να επενδύσουμε περισσότερο, ως Ευρώπη, στην άμυνα μας. Και αυτό σημαίνει ένα ευρωπαϊκό αμυντικό ταμείο, με κοινό δανεισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το οποίο να μπορεί να χρηματοδοτεί αμυντικές δράσεις όπως, παραδείγματος χάρη, μια αντιπυραυλική ομπρέλα προστασίας που θα καλύπτει όλη την Ευρώπη.

Το τι θα γίνει στα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας και της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς. Η ενιαία αγορά μοιάζει να είναι μια έννοια πολύ θεωρητική που αφορά μόνο τους γραφειοκράτες. Όμως, αυτή η ιδέα ότι έχουμε έναν οικονομικό χώρο στον οποίο υπάρχει ελευθερία διακίνησης προϊόντων, υπηρεσιών, μετακίνησης ανθρώπων, κεφαλαίων, δεν λειτουργεί στην πράξη πάντα όπως θα θέλαμε.

Το είδαμε αυτό ξεκάθαρα με τις πρακτικές των πολυεθνικών εταιρειών, οι οποίες πάνω στο κύμα της ευρωπαϊκής ακρίβειας άρχισαν να τιμολογούν τελείως διαφορετικά τα ίδια προϊόντα σε διαφορετικές αγορές. Προσωπικά έγραψα μία επιστολή στην Πρόεδρο της Επιτροπής και της είπα: στηρίζουμε την Ursula von der Leyen να είναι Πρόεδρος της Επιτροπής, αλλά στην επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλουμε αυτή τη στιγμή να υπάρχει ουσιαστική ευρωπαϊκή παρέμβαση στα ζητήματα αυτά.

Στα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής και της πολιτικής προστασίας. Από πού νομίζετε ότι είναι οι σημαντικοί πόροι τους οποίους αυτή τη στιγμή μπορούμε να διαθέσουμε; Δύο δισεκατομμύρια ευρώ. Ένα θέμα το οποίο αφορά πάρα πολύ όλους σας, γιατί η πολιτική προστασία είναι υπόθεση του Υπουργείου, αλλά είναι κατ’ εξοχήν υπόθεση των Περιφερειών και των Δήμων.

Και θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το επίπεδο της συνεργασίας το οποίο έχουμε αναπτύξει. Είμαστε πολύ πιο λειτουργικοί πια. Αλλά εδώ δαπανούμε 2 δισεκατομμύρια ευρώ, για το πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ». Το ξεκίνησε ο Νίκος, το υλοποιεί αυτή τη στιγμή ο Βασίλης -είναι ευρωπαϊκοί πόροι.

Θα είμαστε η πρώτη χώρα που σε κάποια χρόνια από τώρα θα προμηθευτούμε τα καινούρια Canadair, τα καινούργια ελικόπτερα τα οποία έρχονται, τα απλά πυροσβεστικά, οι μονάδες υποστήριξης, το Κέντρο Πολιτικής Προστασίας που θα πάμε να εγκαινιάσουμε αύριο στη Λάρισα: όλα αυτά έχουν μία ευρωπαϊκή διάσταση.

Και όταν θα πάμε στην Ευρώπη την επόμενη μέρα να πούμε: κοιτάξτε να δείτε, είναι σημαντικό να μειώνουμε τις εκπομπές μας, αλλά μέχρι που να τις μειώσουμε και αυτό να έχει ένα αποτύπωμα στην παγκόσμια θερμοκρασία, πρέπει να στηρίζουμε και τους πολίτες μας απέναντι σε κλιματικές κρίσεις, όπως ο «Daniel» ή οι φωτιές του καλοκαιριού. Όλα αυτά είναι κρίσιμα ζητήματα. Αφορούν την κυβέρνηση, αφορούν και όλους εσάς.

Οπότε, το ερώτημα το οποίο έχω είναι πολύ απλό: ποια είναι η πολιτική δύναμη, ποιος είναι ο Πρωθυπουργός, ποιοι είναι οι Υπουργοί, ποιοι είναι οι ευρωβουλευτές, οι οποίοι θα διαπραγματευτούν όλα αυτά τα κρίσιμα ζητήματα την επόμενη μέρα; Την απάντηση την ξέρετε, γι’ αυτό είστε εδώ. Είναι η Νέα Δημοκρατία και γι’ αυτό και η Νέα Δημοκρατία πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ισχυρή στις εκλογές της επόμενης Κυριακής.

Θέλω να ζητήσω την κινητοποίησή σας και για έναν λόγο ακόμα. Αυτός ο λόγος είναι πολιτικός. Δεν έχει να κάνει με τα ευρωπαϊκά, αλλά έχει να κάνει με το πώς διαμορφώνονται οι εγχώριες πολιτικές ισορροπίες. Πιστεύω ότι στην κάλπη αυτή οι πολίτες πρέπει να στείλουν ένα μήνυμα ότι ο λαϊκισμός της τοξικότητας και των «λεφτόδεντρων» δεν πρέπει ποτέ να ξανασηκώσει κεφάλι στη χώρα μας. Διότι αυτό ακριβώς βλέπουμε σήμερα να εκφράζεται από την αντιπολίτευση, ειδικά από την αξιωματική αντιπολίτευση.

Δεν μπορούμε, φίλες και φίλοι, να γυρίσουμε πίσω. Δεν το αντέχουμε, δεν το αξίζουμε ως χώρα. Και φαίνεται ότι κάποιοι δεν έμαθαν τίποτα από τα λάθη τους, εξού και τα επαναλαμβάνουν σε ένα διαφορετικό περιτύλιγμα, αλλά ουσιαστικά με το ίδιο περιεχόμενο των πολιτικών.

Η χώρα μας έχει καταφέρει να κατοχυρώσει τη δημοσιονομική σταθερότητα. Αυτό είναι μία πολύ μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα, ότι σήμερα, παραδείγματος χάρη, υπάρχουν ισχυρές χώρες οι οποίες μπαίνουν σε καθεστώς επιτήρησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επειδή δεν τηρούν τους δημοσιονομικούς τους στόχους, υπάρχουν χώρες κολοσσοί των οποίων το χρέος υποβαθμίζεται από διεθνείς οίκους αξιολόγησης και η Ελλάδα, που ήταν, θα έλεγα, η αφίσα των προβλημάτων της ευρωζώνης, σήμερα είναι παράγων σταθερότητας και παράδειγμα προς μίμηση.

Αυτό είναι μια κατάκτηση, έχει αντανάκλαση σε όλους σας, έχει αντανάκλαση στο κόστος δανεισμού, στον τρόπο με τον οποίον δανειζόμαστε σε όλα τα επίπεδα.

Δεν πρόκειται, λοιπόν, φίλες και φίλοι, να γυρίσουμε πίσω. Και το πολιτικό μήνυμα των εκλογών είναι ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να είναι ισχυρή, αποφασισμένη και μετά τις κάλπες των ευρωεκλογών να συνεχίσει το μεταρρυθμιστικό έργο το οποίο έχουμε ξεκινήσει με τόσο μεγάλη ένταση αυτούς τους τελευταίους 11 μήνες.

Γι’ αυτό, τελειώνοντας, θέλω να ζητήσω, τώρα με την ιδιότητα των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας -τώρα βγάζετε, κ. Χαρδαλιά, το αυτοδιοικητικό σας καπέλο, και αγαπητοί φίλοι, το βγάζετε, δεν φοράει και κανείς καπέλο εδώ οπότε είμαστε εντάξει-, είστε όλες και όλοι και στελέχη που έχετε κομματική ταυτότητα, ζητούμε τη στήριξή σας και κυρίως την κινητοποίησή σας απέναντι στην αποχή. Και απέναντι σε αυτή την αίσθηση ότι μπορεί να λένε, «έλα μωρέ, έχετε κερδίσει τις εκλογές, έχετε τόσο μεγάλη διαφορά στις δημοσκοπήσεις».

Όλοι οι παλιοί και έμπειροι γνωρίζουν καλά ότι η κάλπη είναι άδεια την ημέρα των εκλογών και, βέβαια, πρέπει να παλεύουμε μέχρι να πέσει και η τελευταία ψήφος.

Άρα, «όχι» στον εφησυχασμό, «όχι» στην εύκολη και ανέξοδη γκρίνια. Εγώ καταλαβαίνω, καμία κυβέρνηση δεν τα κάνει όλα σωστά. Και λάθη γίνονται και σφάλματα γίνονται. Και δεν μπορεί ποτέ καμία κυβέρνηση να τους ικανοποιεί όλους, στα πάντα. Είναι αδύνατον να γίνει αυτό.

Αλλά, ας δούμε τη μεγάλη εικόνα: ήμασταν συνεπείς στις προεκλογικές μας δεσμεύσεις αυτό το εντεκάμηνο; Απόλυτα. Τρέχουμε με γρήγορους ρυθμούς να υλοποιήσουμε ένα μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα για το οποίο εσείς, ως πολίτες, μάς δώσατε εξουσιοδότηση; Φυσικά. Έχουν γίνει και λάθη; Ναι, και τα έχουμε αναγνωρίσει με θάρρος και τα διορθώνουμε.

Να ξορκίσουμε, λοιπόν, την αποχή, να δούμε τη μεγάλη εικόνα και το βράδυ της Κυριακής να γιορτάσουμε μία ακόμα μεγάλη νίκη για τη Νέα Δημοκρατία, ώστε να συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο, σταθερά, όλο και πιο κοντά στην Ευρώπη.

Πάμε, λοιπόν, μαζί να ξαναβρεθούμε εδώ, αγαπητέ Νίκο, αυτή τη φορά να γιορτάσουμε την εκλογική μας επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ, καλό αγώνα και καλή δύναμη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.