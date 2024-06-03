ΣΥΡΙΖΑ: «Το πολύ πολύ να στείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιστολή στον… Αίολο»

«Η αλήθεια είναι ότι η ευρηματικότητα της Νέας Δημοκρατίας και προσωπικά του Κυριάκου Μητσοτάκη σχετικά με το πού πρέπει να αποδοθούν ευθύνες για την τρομερή ακρίβεια που ταλανίζει τους πολίτες, ξεπερνάει κάθε προηγούμενο», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σημειώνει ότι «οι αυξήσεις στα τιμολόγια του ρεύματος που φτάνουν στο 45% μπορεί σε μία οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση να χτυπούσαν συναγερμό» και ότι «μπορεί οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση να έψαχνε ήδη τρόπους για το πώς θα βοηθήσει τους καταναλωτές να ανταπεξέλθουν», «όμως αυτό δεν ισχύει και για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας». Προσθέτει ότι «ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης άλλωστε ξεπέρασε το θέμα ρίχνοντας την ευθύνη στους... ανέμους: ”Μπορεί να μη φύσηξε όσο θα περιμέναμε” τόλμησε να ξεστομίσει, δίχως ίχνος ντροπής κι έληξε το ζήτημα με συνοπτικές διαδικασίες».

Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι «συνεπώς δεν θα πρέπει να ευελπιστούν οι πολίτες σε ουσιαστικές παρεμβάσεις», για να σχολιάσει πως «το πολύ πολύ να στείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιστολή στον... Αίολο».

Πηγή: skai.gr

