Taz: Στέφανος Κασσελάκης «με χαμόγελο Colgate»

Το προεκλογικό στίγμα του Στέφανου Κασσελάκη επιχειρεί να σκιαγραφήσει ο Φέρρυ Μπατζόγλου, ανταποκριτής στην Αθήνα της αριστερής εφημερίδας taz. Για ένα γερμανικό κοινό μη εξοικειωμένο στη δημόσια εικόνα του "sunny boy από τις ΗΠΑ (...) που κατάφερε να βγει αλώβητος από τα επεισόδια στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ και με διακηρυγμένο στόχο - και όχι ψευδαίσθηση - να καταλάβει την εξουσία", ο Μπατζόγλου αναφέρει κάποια χαρακτηριστικά στιγμιότυπα για το ειδικό βάρος του ανδρός. Για παράδειγμα, η επίδειξη μέσω τηλεόρασης του "νεοαποκτηθέντος χλιδάτου διαμερίσματος του Κολωνακίου του 1,8 εκ. ευρώ". Ή την πολυήμερη κρουαζιέρα στο Αιγαίο για να γνωρίσει τη ζωή των νησιωτών "που την έκανε με τρόπο αποτελεσματικό για τα μέσα ενημέρωσης, με το τυπικό του χαμόγελο της Colgate και κόστος 2.400 ευρώ την ημέρα χωρίς τα καύσιμα, τα τρόφιμα και την αμοιβή του πληρώματος".

"Κατέλαβε το κόμμα"

Αλλά και η εβδομάδα των Παθών δεν έμεινε εκτός μιντιακής εκμετάλλευσης. Διαβάζουμε από το άρθρο: "Ο πολυπράγμων νεοφερμένος πολιτικός που κανείς δεν γνώριζε στην Ελλάδα πριν ένα χρόνο(...) πήγε στην εκκλησία κατά τη διάρκεια της ορθόδοξης Εβδομάδας του Πάσχα, φρόνιμα άναψε κεριά, φίλησε τα χέρια εκκλησιαστικών ταγών και σταυροκοπήθηκε μπροστά στις εικόνες σε μια τόσο ευσεβή στάση, που απλά άφησε άναυδους τους σκληροτράχηλους παλαιούς αριστερούς. Ο Κασσελάκης δήλωσε ευθέως μετά την καλοστημένη λειτουργία ότι η οικειοποίηση του πατριωτισμού, της πίστης και της οικογένειας από τη Δεξιά έχει πλέον τελειώσει και ότι πρόοδος σημαίνει να μπορείς να πιστεύεις στον Θεό βαθιά μέσα στην καρδιά σου, αλλά να πιστεύεις και στον διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους". Ο αρθρογράφος όμως περνά και σε μια αποτίμηση μέσα από τα μάτια των ίδιων των ανθρώπων του κόμματος.

"Ο Στέφανος Κασελάκης είναι ένας πολιτικός που εκτοξεύτηκε στην κορυφή. Μια σαφής πλειοψηφία των μελών του ΣΥΡΙΖΑ τον Κασσελάκη, τον εθισμένο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ως νέο αρχηγό του κόμματος. Οι επικριτές του τού καταλογίζουν ότι έχει κυριολεκτικά καταλάβει το κόμμα και ότι ο θρίαμβός του στο εσωτερικό του κόμματος δεν είναι τίποτα άλλο από μια ´εχθρική εξαγορά´. Άλλοι αρχίζουν σιγά-σιγά να συνειδητοποιούν πού έμπλεξαν με την εκλογή του". Σε άλλα συμφραζόμενα του μακροσκελούς άρθρου αναφέρει ο Φέρρυ Μπατζόγλου ότι "για τον ΣΥΡΙΖΑ, το άλλοτε εμβληματικό αριστερό κόμμα της Ευρώπης, που από κομματίδιο εξελίχθηκε στην ισχυρότερη πολιτική δύναμη κατά τη διάρκεια της ελληνικής κρίσης και κυβέρνησε από αρχές του 2015 έως τον Ιούλιο του 2019, πρόκειται για μια βαθιά πτώση. Στις πιο πρόσφατες βουλευτικές εκλογές του περασμένου Ιουνίου έλαβε μόλις το 17% των ψήφων, από 36% το 2015".

RND: Η Ευρώπη ψηφίζει, θυμάται και παίζει (ποδόσφαιρο)

Το ποδοσφαιρικό EURO 2024 ξεκινά βασικά από το δεύτερο μισό του Ιουνίου, αλλά αυτή την εβδομάδα δύο γεγονότα σφραγίζουν την επικαιρότητα: το ιωβηλαίο των 80 χρόνων από την απόβαση των συμμάχων στη Νορμανδία και οι εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. "Οι Ολλανδοί θα ξεκινήσουν την Πέμπτη, θα ακολουθήσουν η Ιρλανδία και η Τσεχία την Παρασκευή, ενώ οι πολίτες της Μάλτας, της Λετονίας, της Σλοβακίας και της Ιταλίας θα ψηφίσουν το Σάββατο. Η Γερμανία κι άλλες 20 χώρες της ΕΕ θα ακολουθήσουν την Κυριακή" γράφει το Γερμανικό Δημοσιογραφικό Δίκτυο (RND). „Πέρα από τα σκάνδαλα γύρω από την Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) η προεκλογική εκστρατεία δεν προκάλεσε ιδιαίτερες συζητήσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο που θα μπορούσαν να διαμορφώσουν απόψεις, αλλά η προσφυγή στις κάλπες θα μπορούσε κάλλιστα να θεωρηθεί ως κρίσιμη για την κατεύθυνση της γηραιάς ηπείρου. Πρόκειται για το κατά πόσον οι επικριτές της ΕΕ θα αποκτήσουν νέα εξουσία στην ΕΕ".

Ο δημοσιογράφος του RND αναφέρεται και στην λεγόμενη D-Day, που έμεινε στην ιστορία ως η μεγαλύτερη συμμαχική επιχείρηση του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Στα συμμαχικά αποβατικά σκάφη που πλησίαζαν τις ακτές της Νορμανδίας το πρωί της 6ης Ιουνίου 1944, δεν βρίσκονταν μόνο στρατιώτες, αλλά και εικονολήπτες, για να δείξουν στον υπόλοιπο κόσμο πώς τα στρατεύματα έφτασαν στις παραλίες. "Οι περισσότεροι από αυτούς διακινδύνευσαν την ίδια τους τη ζωή κατά τη διάρκεια της κινηματογράφησης" υπενθυμίζει ο Γερμανός συντάκτης. "΄Ενας εξ αυτών ήταν ο εικονολήπτης της αμερικανικής ακτοφυλακής Ντέιβιντ Τ. Ρούλεϊ, ο οποίος κατέγραψε την εισβολή στον τομέα Easy Red στην παραλία Όμάχα (…) Ήταν ταυτόχρονα μια επιτυχία και μια τραγωδία. Από τους 156.000 στρατιώτες που έλαβαν μέρος στην απόβαση εκείνη την ημέρα, πάνω από 11.000 δεν επέζησαν. Η 38λεπτη ταινία που καταγράφει την απόβαση έκανε τον γύρο του κόσμου. Αλλά μόνο τώρα, που το υλικό μπορεί να το δει κανείς για πρώτη φορά έγχρωμο, χάρη σε μια πολύπλοκη διαδικασία με εξαιρετική ποιότητα, το έργο των εικονοληπτών φαίνεται σχεδόν ολοκληρωμένο. Τα γεγονότα εκείνης της ημέρας φαίνονται πολύ πιο κοντά στο σήμερα, πολύ πιο ζωντανά (...) Την Τετάρτη η τελετή για την απόβαση θα γίνει στο Πόρτσμουθ, την Πέμπτη ο πρόεδρος Μακρόν θα απευθύνει πρόσκληση στο νεκροταφείο του Colleville-sur-Mer για να τιμήσει την επέτειο. Ο πρόεδρος Μπάιντεναναμένεται επίσης στη Γαλλία. Ο Ρώσος πρόεδρος Πούτινδεν έχει προσκληθεί, για άλλη μια φορά, λόγω του επιθετικού πολέμου στην Ουκρανία".

Επίθεση με μαχαίρι στο Μανχάιμ

Ο γερμανικός Τύπος "επιστρέφει" στην επίθεση με μαχαίρι ενός Αφγανού -πιθανότατα ισλαμιστή- εναντίον μελών πολιτικής ομάδας σε συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία του Μανχάιμ με αφορμή τον θάνατο αστυνομικού χθες βράδυ, που υπέκυψε στα βαριά τραύματά του. Είχε προσπαθήσει να αφοπλίσει τον δράστη. Ανάμεσα στους τραυματίες ήταν κι ένας γνωστός ακροδεξιός ακτιβιστής, ο Μίχαελ Στιρτσενμπέργκερ, ο οποίος έκανε καμπάνια μπροστά από το περίπτερο του ισλαμoφοβικού κινήματος Pax Europa. Σύμφωνα μάλιστα με την εφημερίδα Bild συνέκρινε το Κοράνι με το βιβλίο "Ο Αγώνας μου" του Χίτλερ και ήταν υπό παρακολούθηση από την Βαυαρική Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος.

Η αριστερή εφημερίδα taz του Βερολίνου υποστηρίζει ότι η επίθεση αυτή θα έχει συνέπειες. "Από τη μία πλευρά, θα πρέπει να αναρωτηθεί κανείς ποιος ή τι ήταν αυτό που υποκίνησε τον 25χρονο δράστη να διαπράξει το έγκλημα" σημειώνει. "Το γεγονός ότι ένας άλλος άνδρας δημοσίευσε βίντεο στο Tiktok, στο οποίο εξυμνούσε την επίθεση με μαχαίρι δείχνει ότι υπάρχει ένα περιβάλλον που ανέχεται τέτοιες πράξεις. (…) Αλλά θα πρέπει επίσης να αναρωτηθεί κανείς γιατί ένας εξτρεμιστής, όπως ο Στιρτσενμπέργκερ, ο οποίος δέχτηκε την επίθεση, μπόρεσε εδώ και χρόνια να κάνει προπαγάνδα μίσους κατά των μουσουλμάνων σε όλη τη χώρα. Τίποτα δεν δικαιολογεί τη βίαιη επίθεση εναντίον του. Παρ' όλα αυτά, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα να τον χαρακτηρίζει κανείς ως απλό ´επικριτή του Ισλάμ´, όπως κάνουν τώρα ορισμένοι".

Ο αρθρογράφος υπενθυμίζει ότι στην Ολλανδία πριν από περίπου 20 χρόνια ένας άλλος ισλαμιστής σκότωσε με μαχαίρι έναν δημοσιογράφο που είχε προσελκύσει την προσοχή με ρατσιστικά σχόλια κατά μουσουλμάνων. "Η χώρα για μήνες ήταν άνω-κάτω κι έκανε δραματική στροφή προς τα δεξιά. Είναι καλό που η γερμανική κοινωνία αντιδρά σήμερα πιο ψύχραιμα. Αλλά ας μην ξεγελιόμαστε, η πράξη αυτή θα έχει συνέπειες που δεν είναι ακόμη προβλέψιμες".

