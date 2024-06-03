Προβάδισμα 16,8 ποσοστιαίων μονάδων εμφανίζει η Νέα Δημοκρατία σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης της Opinion Poll για λογαριασμό του Action 24.

Έξι μέρες πριν ανοίξουν οι κάλπες, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει στην εκτίμηση ψήφου ποσοστό 33%, ενώ αυτό της αξιωματικής αντιπολίτευσης 16,2%, δηλαδή η ψαλίδα κυβέρνησης - ΣΥΡΙΖΑ, είναι μεγαλύτερη από το ποσοστό που συγκεντρώνει η αξιωματική αντιπολίτευση. Τρίτο, με διαφορά 3,9% από τον ΣΥΡΙΖΑ, ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ με 12,3%.

Στην 4η θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση με 9%, ενώ κοντά βρίσκεται το ΚΚΕ με 8%. Στις πιο κάτω θέσεις γίνεται μάχη, με την Πλεύση Ελευθερίας να φτάνει το 3,7%, τη Νίκη 3,4%, ενώ κάτω από το όριο του 3% είναι η Νέα Αριστερά με 2,7%, το ΜέΡΑ25 και η Φωνή Λογικής με 2,6%, οι Δημοκράτες 2,5% και το άλλο φτάνει στο 4%.

Η εκτίμηση ψήφου στις ευρωεκλογές 2024

Νέα Δημοκρατία 33%

ΣΥΡΙΖΑ 16,2%

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 12,3%.

Ελληνική Λύση 9%

ΚΚΕ 8%

Πλεύση Ελευθερίας 3,7%

Νίκη 3,4%

Νέα Αριστερά 2,7%

ΜέΡΑ25 2,6%

Φωνή Λογικής 2,6%

Δημοκράτες 2,5%

Άλλο 4%

Η πρόθεση ψήφου στις ευρωεκλογές 2024

Νέα Δημοκρατία 28,8%

ΣΥΡΙΖΑ 14,1%

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 10,7%

Ελληνική Λύση 7,8%

ΚΚΕ 6,9%

Πλεύση Ελευθερίας 3,2%

Νίκη 2,9%

Νέα Αριστερά 2,4%

ΜέΡΑ25 2,3%

Φωνή Λογικής 2,3%

Δημοκράτες 2,2%

Αναποφάσιστοι 12,8%

«Δεύτερο κόμμα» η αποχή

Όπως προκύπτει πάντως από τη σφυγμομέτρηση, σχεδόν 3 στους 10 πολίτες (ποσοστό 29,4%) που συμμετείχαν σε αυτήν, ενδιαφέρονται λίγο ή και καθόλου για τις ευρωεκλογές. Στο 70,6% φτάνει το ποσοστό όσων τους ενδιαφέρει η διαδικασία αρκετά ή πολύ. Επιπλέον, φαίνεται ότι περίπου το 10% όσων δεν ενδιαφέρονται για τις ευρωεκλογές θα πάνε να ψηφίσουν, καθώς το ποσοστό της αποχής ανέρχεται στο 18,8%. Στο 79,9% φτάνει η πιθανή συμμετοχή στις κάλπες, ενώ στο 1,4% φτάνει το δεν ξέρω/δεν απαντώ.

