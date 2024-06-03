Στις πρωτοβουλίες που έχει πάρει η κυβέρνηση τον τελευταίο χρόνο αναφέρθηκε αρχικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ 100,3 στους δημοσιογράφους Βασίλη Χιώτη και Νότη Παπαδόπουλο απαντώντας σε ερωτήσεις ακροατών.

Σε εκείνους που δηλώνουν δυσαρεστημένοι με το κυβερνητικό έργο ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε ότι αδικούν το σημαντικό κυβερνητικό έργο τελευταίων 11 μηνών και πρόσθεσε ότι υπάρχουν δύο λόγοι για να μην ψηφίσει κάποιος ΝΔ, «πρώτον γιατί δυσαρεστημένος από 11μηνο και δεύτερον γιατί μπορεί θεωρεί τις ευρωεκλογές όχι και τόσο σημαντικό διακύβευμα».

Όπως είπε το τελευταίο χρόνο «πάρθηκαν μια σειρά από πρωτοβουλίες όπως αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους σε κατώτατο μισθό και συντάξεις, μη κρατικά πανεπιστήμια, μεταρρυθμίσεις στον δικαστικό χάρτη, καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, παρεμβάσεις στο ποδόσφαιρο, στα θέματα της σχολικής βίας που μας επιτρέπουν να λέμε ότι έχουμε κάνει το ένα τέταρτο του κυβερνητικού έργου που έχουμε δεσμευτεί» σημειώνοντας ότι «είμαστε συνεπής στη μεταρρυθμιστική μας ατζέντα».

Ο πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στην καταπολέμηση της ανεργίας λέγοντας ότι «δημιουργήσαμε 300.000 θέσεις εργασίας, οι πιο πολλές είναι πλήρους απασχόλησης. Όλο και λιγότεροι είναι στον κατώτατο μισθό. Οι εργοδότες επειδή η ανεργία μειώνεται, αναγκάζονται να πληρώσουν περισσότερα».

Για την ακρίβεια

Όσον αφορά το ζήτημα της ακρίβειας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι είναι ένα ζήτημα που απασχολεί όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και στις ΗΠΑ και πως είναι το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν Έλληνες.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο ζήτημα των πολυεθνικών λέγοντας ότι ακολουθούν πρακτικές που τιμωρούν τις μικρές αγορές.

«Είχαμε ζητήματα αθέμιτων προσφορών και εκπτώσεων… είναι παράνομο και τιμωρείται με πρόστιμο» είπε.

Σχετικά με την επιστολή που στάλθηκε στην πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε πως στάλθηκε τώρα λόγω ευρωεκλογών. «θέλω να δεσμεύσω την Πρόεδρο Φον ντερ Λάιεν να είναι προτεραιότητα» είπε.

«Θα ασκήσω τη δυνατότητα επιρροής που έχω πάνω στην Ούρσουλα φον ντερ Λάινεν για να προτάξω το θέμα». Υποστήριξε επίσης πως η πρόεδρος της Κομισιόν απάντησε στο θέμα σχολιάζοντας πως είναι ένα πραγματικό πρόβλημα και ότι απαιτείται παρέμβαση.

«Υποτίθεται έχουμε ενιαία αγορά και δεν λειτουργεί όπως θέλουμε» είπε ο πρωθυπουργός και τόνισε ότι «βάζω εγώ το θέμα στην ατζέντα και η αριστερά που υποτίθεται είναι κατά μονοπωλίων και ολιγοπωλίων ασκούν κριτική ενώ έπρεπε να φοράμε όλοι τη φανέλα Εθνικής Ελλάδος».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόσθεσε επίσης ότι «δανειζόμαστε χαμηλότερα από ό,τι δανειζόμασταν πριν από μερικά χρόνια γιατί αξιοπιστία και αγορές έχουν καταλάβει δεν υπάρχει συστημικός κίνδυνος για δημοσιονομική πειθαρχία».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε επίσης, ότι «δεν υπάρχει χαρτοφυλάκιο για την ακρίβεια υπάρχει όμως για τον ανταγωνισμό. Και σίγουρα η Ελλάδα θα διεκδικήσει σημαντικό χαρτοφυλάκιο.» Υπογράμμισε δε ότι «όσο πιο δυνατοί είμαστε τόσο πιο μεγάλη διαπραγματευτική δύναμη για να διεκδικήσουμε σημαντικό χαρτοφυλάκιο».

Για τον πληθωρισμός, είπε ότι «τα τελευταία στοιχεία έδειξαν σημαντική αποκλιμάκωση, και στα τρόφιμα. Δεν έχει τελειώσει το πρόβλημα, αλλά είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι» υποστήριξε και τόνισε ότι το σούπερ μάρκετ και το ενοίκιο είναι τα δύο βασικά προβλήματα της ακρίβειας.

Όσον αφορά τον τομέα των ακινήτων είπε ότι «πρέπει να αυξήσουμε την προσφορά σπιτιών, πρέπει να αξιοποιήσουμε κλειστά σπίτια. Γι΄αυτο και δίνουμε έμφαση σε προγράμματα όπως το "Ανακαινίζω ενοικιάζω" και γι΄αυτό δίνουμε οικονομικά κίνητρα.»

Παράλληλα, υποστήριξε ότι γίνεται μελέτη μιας ακόμη πρωτοβουλίας για παραπάνω περιορισμούς στο Airbnb και σε άλλες πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Για τις τράπεζες

Σχετικά με τις τράπεζες είπε ότι εφόσον υπάρχουν εναρμονισμένες πρακτικές η επιτροπή ανταγωνισμού μπορεί να παρέμβει. «Πρέπει να μειωθούν οι προμήθειες ειδικά στις μικρές συναλλαγές» είπε και πρόσθεσε ότι μετά από καιρό «οι τράπεζες έχουν κέρδη αλλά υπάρχει και η λεγόμενη αναβαλλόμενη φορολογία που συμψηφίζει τα κέρδη»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε επίσης ότι κ. Στουρνάρας έχει τη μεγαλύτερη επιρροή στο τραπεζικό σύστημα. «Δεν μπορεί ο τραπεζικός κλάδος να τα περιμένει όλα από κράτος. Εμείς κάναμε το πρόγραμμα σπίτι μου. Γιατί δεν κάνουν κι εκείνοι κάτι;»

«Τώρα που λύσαμε δομικό ζήτημα σταθερότητας τραπεζικού συστήματος πρέπει αναλογιστούν τράπεζες ότι έχουν αναπτυξιακό και κοινωνικό ρόλο στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων» επισήμανε.

Για τον ψηφιακό μετασχηματισμό

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους ο οποίος είπε ότι είναι μια επανάσταση και αναφέρθηκε στον gov.gr και τις υπηρεσίες που προσφέρει.

«Μπορούμε μέσα από αυτό να ελέγχουμε τις παραλίες μας. Εντυπωσιακή η εφαρμογή. Να βλέπεις ποια είναι η νόμιμη παραχώρηση, οι εφαρμογές για την υγεία».

«Μην αδικούμε την προσπάθεια» είπε.

Αναφερθείς στις συμβάσεις για τα λεωφορεία είπε ότι «έχουμε βαριά διαδικασία για να διασφαλίσουμε διαφάνεια και νομιμότητα όμως τα πήραμε τα πρώτα… και θα ακολουθήσουν κι άλλα. Κάτι αλλάζει.»

«Ποτέ δεν είμαι ικανοποιημένος από τους ρυθμούς της αλλαγής και μη συμβιβασμός μου με ρυθμούς που δούλευε παλιά το ελληνικό κράτος» είπε.

Για τον ΑΣΕΠ

Για τον ΑΣΕΠ είπε ότι «υπάρχει μεγάλο δομικό πρόβλημα, που πρέπει να αντιμετωπιστεί διακομματικά. Θα το βάλω στο δημόσιο διάλογο το θέμα» είπε προσθέτοντας πως μια ιδέα είναι η απλοποίηση του μηχανισμού.

Για το Πόθεν Έσχες Κασσελάκη

Για το Πόθεν Έσχες Κασσελάκη υποστήριξε ότι ο κ. Κασσελάκης κάνει σόου.

«Από τότε που εκλέχθηκε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είχε ηθική υποχρέωση, από τότε που διαφημίζει τα καθαρά του χέρια, να καταθέσει ότι αυτά είναι τα περιουσιακά μου στοιχεία. Θέλω να θυμίσω όμως ότι ο ίδιος είχε πει ότι θα τα δώσει πριν τις ευρωεκλογές. Όταν του το επισημάναμε κάνει ένα ολόκληρο σόου για να πει ότι θα κάνει αυτό που ο ίδιος είχε πει ότι θα έκανε ούτως ή αλλιώς» είπε.

«Και πάλι αυτό που θα με ενδιέφερε πιο πολύ να ακούσω από τον κ. Κασσελάκη – ας πάει να καταθέσει το πόθεν έσχες όπως πρέπει και σε πλήρη ανάλυση και για τον σύζυγό του γιατί το πόθεν έσχες δεν αφορά μόνο τον ίδιο αλλά όλη την οικογένεια. Έχει την υποχρέωση να το κάνει θα το κάνει κάποια στιγμή και θα κριθεί από τους πολίτες» είπε.

Ο πρωθυπουργός είπε επίσης ότι «ο κ. Κασσελάκης πρέπει να μας πει πώς οραματίζεται την Ευρώπη τα επόμενα χρόνια» και τον κατηγόρησε για ένδεια προτάσεων. Παράλληλα, σχολίασε ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει «να μας πει σε ποια ευρωομαδα θα ενταχθεί γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στην ΚΟΥΕ στα αριστερά άκρα του κοινοβουλίου με τα οποία κανείς δε θέλει να συνεργαστεί.»

Όσον αφορά το δικό του πόθεν έσχες είπε ότι το έχει καταθέτει από το 2004. και τόνισε ότι το δικό του έχει ελεγχθεί εξονυχιστικά και επί περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Όπως είπε δεν έχει αποδειχθεί η παραμικρή αδυναμία ή πιθανή ατασθαλία και υπογράμμισε ότι «επί εποχής ΣΥΡΙΖΑ, η σύζυγός μου στοχοποιήθηκε βάναυσα και χυδαία από το ΣΥΡΙΖΑ. Την κάνανε φύλλο και φτερό».

«Το πόθεν έσχες αφορά τραπεζικούς λογαριασμούς, συμμετοχές σε εταιρίες, δήλωση όλων των εισοδημάτων, ότι ακίνητο και προφανώς ναι αφορά το ζευγάρι» είπε.

Σχετικά με τα οικονομικά της ΝΔ είπε ότι ελέγχεται οικονομικά κάθε χρόνο. «Το πρόβλημα των συσσωρευμένων χρεών που έρχεται από το πολύ μακρύ παρελθόν είναι ένα γνωστό πρόβλημα, η ΝΔ στα πλαίσια των ρυθμίσεων καλύπτει τις υποχρεώσεις και θέλω να θυμίσω στον κ. Κασσελάκη ότι τα κόμματα λαμβάνουν κρατική επιχορήγηση για τι εκλογές τους και διεξάγουν τις εκλογές τους με βάση τις οικονομικές τους δυνατότητες. Μια συζήτηση που είναι λίγο αδιάφοροι για τους πολλούς πολίτες. Εμείς δεν έχουμε κρύψει το πρόβλημα των συσσωρευμένων χρεών και το εξυπηρετούμε…».

Για τα Τέμπη

Για τα Τέμπη σχολίασε ότι κάποιοι επιμένουν σε αυτό το θέμα με τον ίδιο να απαντάει πάνω στο θέμα.

«Μου έκανε πολύ εντύπωση ότι 6 μέρες πριν από κρίσιμες ευρωεκλογές κάποιοι επιμένουν να γυρίζουν τη συζήτηση στα Τέμπη και να εργαλειοποιούν αυτή την απίστευτη τραγωδία. Γιατί το κάνουν; Μάθαμε κάτι καινούργιο; Να συγκαλύψει τι ακριβώς;» διερωτήθηκε.

Τριαντατέσσερις κατηγορούμενοι από την δικαιοσύνη. Μια διαδικασία ανακριτική που έχει προχωρήσει με πολύ μεγάλη ταχύτητα διότι αυτό το αίτημα της κοινωνίας, πλην όμως να γίνει με όλα τα εχέγγυα ποιότητας και αεξαρτησίας της δικαιοσύνης. Για να αποκρουστούν η δικαιοσύνη αυτές τις θεωρίες συγκάλυψης, ζήτησε και άλλη πραγματογνωμοσύνη για να διαπιστώσουμε ότι πράγματι δεν έγινε κάτι στο τόπο του εγκλήματος» είπε.

«Χρειαζόμαστε μια ακόμα πραγματογνωμοσύνη και πολύ καλά έκανε η εισαγγελέας. Η κυβέρνηση έκανε ότι μπορούσε για να διευκολύνει τη δικαιοσύνη να βρεθεί η κατάλληλη αίθουσα. Βλέπετε καμία συγκάλυψη εσείς;»

Για τον Νίκο Ανδρουλάκη

Ερωτηθείς για το αν υπάρχει κάποια βεντέτα με τον Νίκο Ανδρουλάκη είπε ότι εξαρχής ζήτησε να συναντηθεί με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ αλλά ο κ. Ανδρουλάκης δε θέλησε να έχει καμία επαφή μαζί του, ακόμα και προ παρακολουθήσεων.

«Πρέπει να ρωτήσετε τον ίδιο, αν υπάρχει κάποια βεντέτα» είπε και υπογράμμισε πως «εγώ δεν έχω καμία βεντέτα με τον κ. Ανδρουλάκη, μερικές φορές μου δίνει την εντύπωση ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έχει κάποιο πρόβλημα μαζί μου».

Είπε επίσης, ότι δεν έχει συναντήσει και δεν έχει συνομιλήσει ποτέ με τον κ. Ανδρουλάκη. «Είναι ιδεολογικά πολύ πιο κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ παρά στους ψηφοφόρους του μεσαίου χώρου» υποστήριξε.

Του είχα απευθύνει δύο προσκλήσεις δε θέλει να συνατηθούμε, δικαίωμά του. Συζητάμε θεσμικά στη Βουλή» τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Δεν ψήφισε τα μη κρατικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, δεν ψήφισε την επιστολική ψήφο, αν δει κανείς το μεταρρυθμιστικό του κοινοβουλευτικό έργο δεν το λες και πολύ σπουδαίο».

Όσον αφορά το ζήτημα των παρακολουθήσεων ο Κυριάκος Μητσοτάκης δε θέλησε να απαντήσει για το θέμα λέγοντας μόνο «Θα τα λύσει αυτά η ανεξάρτητη αρχή».

«Μια αναθεώρηση του συντάγματος μπορεί να ξεκινήσει από το 2025»

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ακόμη ότι μια «αναθεώρηση του συντάγματος μπορεί να ξεκινήσει από το 2025 ώστε να μην υποστούμε τις συνταγματικές ήττες. Θέλω να είναι μια φιλόδοξη αναθεώρηση».

«Σίγουρα πρόθεσή μου είναι να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία και αυτή η βουλή να είναι προτείνουσα βουλή ώστε η επόμενη βουλή να ολοκληρώσει πιστεύω μία φιλοδοξη διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος για να μην υποστούμε τις συνταγματικές ήττες του παρελθόντος».

Για το αν θα υπάρξει ανασχηματισμός

Για το αν θα υπάρξει ανασχηματισμός υποστήριξε ότι ο ίδιος δεν είναι υπέρ να γίνονται συχνά ανασχηματισμοί.

«Έχω κάνει στο παρελθόν σημειακές αλλαγές όποτε κρίνω ότι αυτό θα εξυπηρετήσει την λειτουργικότητα του υπουργικού σχήματος. Από την άλλη θεωρώ ότι ένας υπουργός θέλουν κάποια πίστωση χρόνου, κάποιους μήνες όχι χρόνια….ο απολογισμός είναι διαρκής, σίγουρα αρχίζω και σχηματίζω μία πολύ καλύτερη εικόνα για την αποτελεσματικότητα» υπογραμμίζοντας ότι κάποια στιγμή προφανώς θα γίνουν αλλαγές και στην κυβέρνηση.

«Ακούω παράπονα πολιτών και όπου υπάρχουν καθυστερήσεις προσπαθώ να παρεμβαίνω ώστε να ξεπερνιούνται ή όταν υπάρχουν πισωγυρίσματα να παρεμβαίνω ο ίδιος» είπε.

«Αν εγώ είμαι αλαζόνας ή όχι θα το κρίνουν οι πολίτες. Προσωπικά εγώ είμαι ένας προσγειωμένος και σεμνός άνθρωπος και προσπαθώ πάντα» είπε και συνέχισε: «Προσπαθώ πάντα να μην επιδεικνύω αλαζονεία γιατί θυμάμαι πάντα αυτό που μου έλεγε ο πατέρας μου από την Κρήτη. Καλοχαιρέτα τους πεζούς όταν καβαλικέψεις για να σε χαιρετούνε κι αυτοί όταν θα ξεπεζέψεις. Άρα έχω πάντα την αίσθηση ότι η εξουσία δεν είναι μόνιμη».

Παράλληλα, σχολίασε ότι «όταν αξιολογώ υπουργούς αξιολογώ αποτελεσματικότητα και συμπεριφορά. Η επίδειξη αλαζονείας είναι πολύ αρνητική ένδειξη στην αξιολόγηση που κάνω για τους υπουργούς».

Για τις τιμές του ρεύματος

Για το αν θα υπάρξει άνοδος στις τιμές ρεύματος το επόμενο διάστημα υποστήριξε ότι «έχουμε μια αγορά που λειτουργεί ανταγωνιστικά και πιστεύω ότι ο τρόπος που θα κινηθούν οι μεγάλοι παίκτες δε θα οδηγήσουν σε τόσο μεγάλες αυξήσεις.«Θα εκπλαγώ αν δω αυξήσεις 70%» τόνισε.

Για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες είπε ότι «η Ελλάδα είναι πρωταγωνίστρια. Όμως έχουν μια ιδιαιτερότητα. Παράγονται σε στιγμές που δεν χρειαζόμαστε όλη την ενέργεια. Τότε μπορούν να κλείσουν κάποιες ανανεώσιμες γιατί έχουμε πλεόνασμα» είπε και πρόσθεσε πως το μεγάλο πρόβλημα είναι το ζήτημα της αποθήκευση της ενέργειας που δεν έχει λυθεί.

Παράλληλα, τόνισε ότι «η Ελλάδα φιλοδοξεί να γίνει εξαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας».

Για την στρατιωτική στήριξη στην Ουκρανία

«Η Ευρώπη πρέπει να βρει γεωπολιτικό βηματισμό και πρέπει να αποκτήσει και αμυντοική πολιτική ώστε να μην είναι απολύτως εξαρτημένη από ΗΠΑ. Αυτό σημαίνει περισσότερες κοινές επενδύσεις στην άμυνα και όπως η πρότασή μου με Τουσκ για το αμυντικό ταμείο» δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός συνέχισε λέγοντας ότι για να μπορεί να υλοποιηθεί πρέπει να χρηματοδοτεί ευρωπαική τεχνολογία. «Να μην αγοράζουμε συστήματα από αλλού που να έχουν διευρωπαικό χαρακτήρα. Ανέφερα ως παράδειγμα πυραυλική ασπίδα πάνω από την Ευρώπη».

«Από εκεί και πέρα έχουμε πόλεμο στην καρδιά της Ευρώπης το 2024 πιο δύσκολα από το 2019 και μπορεί η Ευρώπη να σταθεί γεωπολιτικά στα πόδια της και η Ελλάδα να έχει ενεργό ρόλο διαμορφώνοντας πολιτικές».

«Το μεταναστευτικό… αλλάξαμε την πολιτική Ευρώπη» τόνισε.

Για τον πιθανό ρόλο του ως βασικό διαπραγματευτή του ΕΛΚ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρότρυνε τους πολίτες να πάνε να ψηφίσουν στις ευρωεκλογές.

«Απέναντι σε πολίτες που μας ψήφισαν και μπορεί να έχουν δισταγμούς ξαναλέω δείτε τη μεγάλη εικόνα τι κάναμε. Ελάτε ψηφίστε γιατί έχει σημασία να είναι δυνατή η ΝΔ. Και έχει σημασία για μένα όταν ξαναπάω να διαπραγματευτώ στο ευρωπαϊκό συμβούλιο ή για λογαριασμό του ΕΛΚ γιατί είναι πολύ πιθανό να παίξω αυτό το ρόλο την επόμενη μέρα» τόνισε.

Ερωτηθείς για το αν θα είναι ο βασικός διαπραγματευτής για το ΕΛΚ απάντησε «είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό να συμβεί» λέγοντας πως για να γίνει αυτό «καλό θα είναι η ΝΔ να εξακολουθήσει να είναι το μεγαλύτερο κόμμα ποσοστιαία στο ΕΛΚ».

Για την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη

Ερωτηθείς για το αν το φοβίζει η άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι είναι σεβαστές αυτές οι επιλογές αλλά και αντιευρωπαϊκές. Όπως είπε «δεν έχουμε τελειώσει με τον λαϊκισμό στην χώρα. Έχει και δεξιά και αριστερή έκφανση. Δε θέλω να δώσω πάτημα στον λαϊκισμό να σηκώσει κεφάλι. Στην Ελλάδα τον πληρώσαμε πολύ ακριβά» είπε και κατέληξε ότι «οι ευρωεκλογές πρέπει να είναι ένα ορόσημο, ώστε η Ελλάδα να έρθει σταθερά πιο κοντά στην Ευρώπη».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.