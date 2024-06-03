Στα εγκαίνια της ναυτιλιακής Έκθεσης «Ποσειδώνια» στο Athens Metropolitan Expo, παρεβρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτακής, όπου και δήλωσε ότι θα είναι αρωγός στο πλευρό των Ελλήνων πολοιοκτητών, ενώ αναφέρθηκε και στο πρόβλημα της ακρίβειας.

«Σε αυτή τη συγκυρία, όπου τα νοικοκυριά πολιορκούνται από την ακρίβεια είναι τα πλοία που τροφοδοτούν την παγκόσμια οικονομία με οικονομικό τρόπο μεταφέροντας κάθε είδους εμπόρευμα, που δε σταμάτησαν ούτε στον καιρό της πανδημίας. Η ναυτιλία εγγυήθηκε εξάλλου την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία και κρατά πλέον τις θάλασσες ανοιχτές εν όσω εξελίσσεται η κρίση στο Μεσανατολικό», υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας νωρίτερα στην τελετή έναρξης της ναυτιλιακής έκθεσης «Ποσειδώνια 2024», στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo.

Επίσης, ο πρωθυπουργός επικαιροποίησε τη δέσμευση της χώρας μας για τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων «σε περιοχές, που ανήκουν στην ελληνική κυριαρχία», καθώς, όπως είπε, ο σεβασμός στο θαλάσσιο περιβάλλον πρέπει να μπει στην εθνική ατζέντα με τρόπο που να ενώνει και όχι να διχάζει χώρες και λαούς.

Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διεμήνυσε προς τους Έλληνες πλοιοκτήτες ότι «θα είμαι δίπλα σας σε κάθε μάχη, που θα δώσει η ελληνική ναυτιλία, από την πράσινη μετάβαση έως τα ασφαλή λιμάνια και τα ναυπηγεία».

Ο πρωθυπουργός επέμεινε πως η ελληνική ναυτιλία αποτελεί πηγή υπερηφάνειας για την Ελλάδα και επέμεινε πως χαρακτηριστικά όπως το πρωτοπόρο πνεύμα, η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα των Ελλήνων πλοιοκτητών συνέβαλαν, ώστε η ελληνική ναυτιλία να αυξήσει κατά 50% τη χωρητικότητα του ποντοπόρου στόλου μας παρά την κρίση και τις γεωπολιτικές προκλήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

