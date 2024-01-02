Λογαριασμός
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την κόρη του Δάφνη στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης - Δείτε φωτογραφίες

Ο πρωθυπουργός και η κόρη του ξεναγήθηκαν στην έκθεση «Χαιρώνεια, 2 Αυγούστου 338 π.Χ.: Μια μέρα που άλλαξε τον κόσμο»

Μητσοτάκης με Δάφνη

Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και συγκεκριμένα την έκθεση «Χαιρώνεια, 2 Αυγούστου 338 π.Χ.: Μια μέρα που άλλαξε τον κόσμο» επισκέφθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνοδεύοντας την κόρη του Δάφνη.

Ο πρωθυπουργός και η κόρη του ξεναγήθηκαν στην ομολογουμένως εντυπωσιακή έκθεση και άκουσαν τη διήγηση για όσα ιστορικά συνέβησαν εκείνη την ημέρα, πριν από σχεδόν 2.500 χρόνια.

