Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και συγκεκριμένα την έκθεση «Χαιρώνεια, 2 Αυγούστου 338 π.Χ.: Μια μέρα που άλλαξε τον κόσμο» επισκέφθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνοδεύοντας την κόρη του Δάφνη.

Ο πρωθυπουργός και η κόρη του ξεναγήθηκαν στην ομολογουμένως εντυπωσιακή έκθεση και άκουσαν τη διήγηση για όσα ιστορικά συνέβησαν εκείνη την ημέρα, πριν από σχεδόν 2.500 χρόνια.

