Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και συγκεκριμένα την έκθεση «Χαιρώνεια, 2 Αυγούστου 338 π.Χ.: Μια μέρα που άλλαξε τον κόσμο» επισκέφθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνοδεύοντας την κόρη του Δάφνη.
Ο πρωθυπουργός και η κόρη του ξεναγήθηκαν στην ομολογουμένως εντυπωσιακή έκθεση και άκουσαν τη διήγηση για όσα ιστορικά συνέβησαν εκείνη την ημέρα, πριν από σχεδόν 2.500 χρόνια.
Δείτε φωτογραφίες:
Πηγή: skai.gr
- Ερντογάν: Ενισχύουμε τις σχέσεις με τους γείτονες με προσέγγιση καζάν-καζάν - Σε όσους μας πλησιάζουν, τρέχουμε
- Συλληπητήρια ΥΠΕΞ για τον ισχυρό σεισμό στην Ιαπωνία: «Ελπίζουμε στην επιτυχή διάσωση περισσότερων επιζώντων»
- Επίσκεψη Χαρίτση και βουλευτών της Νέας Αριστεράς σε πληγείσες περιοχές της Θεσσαλίας
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.