Παρουσιάζοντας στην Άγκυρα τον απολογισμό των τουρκικών εξαγωγών το 2023, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κανε δηλώσεις και για την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας, αναφερόμενος εμμέσως και στη χώρα μας.

Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε αιχμηρά ότι «παρά τις παρεμβάσεις των τρίτων προς την αντίθετη κατεύθυνση, προσπαθήσαμε να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας με τους γείτονές μας με βάση μια προσέγγιση που θα είναι αμοιβαία επωφελής» -«καζάν-καζάν», (win-win) όπως είπε χαρακτηριστικά κατά την προσφιλή του έκφραση.

Επίσης, ανέφερε πως η χώρα του «ξεπέρασε τις διαφορές απόψεων που προέκυψαν με ορισμένες χώρες της περιοχής, και επανέφερε τη συνεργασία της στο επίπεδο που θα έπρεπε να είναι». «Ποτέ δεν απορρίψαμε το χέρι φιλίας που απλώθηκε στη χώρα μας. Πήγαμε τρέχοντας σε εκείνους που έκαναν ένα βήμα προς εμάς» τόνισε.

Υποστήριξε ότι «ενώ οι σχέσεις μας με τον τουρκικό κόσμο έχουν φθάσει σε ιστορικό υψηλό, προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε συνεργασία με την Ευρώπη και την Αμερική με βάση τον αμοιβαίο σεβασμό» και προσέθεσε: «Διαμορφώσαμε την εξωτερική μας πολιτική με τουρκοκεντρική αλλά παγκόσμια προοπτική. Δεν θα υπάρξει επιστροφή από αυτό. Η Τουρκία θα συνεχίσει να αυξάνει τον αριθμό των φίλων της».

Αναφερόμενος στις τουρκικές εξαγωγές, επισήμανε ότι το 2023 έφτασαν τα 255,809 δισ. με αύξηση 0,6% σε σχέση με πέρυσι, καταρρίπτοντας ιστορικό ρεκόρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

