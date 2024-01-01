Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σε δηλώσεις της σε διεθνή ΜΜΕ για το πρόγραμμα και την στρατηγική του ΥΠΠΟ, κατά το 2024, χαρακτήρισε «μείζων εθνικό στόχο» για την Ελλάδα και την κυβέρνηση την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Πιο αναλυτικά είπε τα εξής:

«Στο Υπουργείο Πολιτισμού, εργαζόμαστε, συστηματικά και μεθοδικά, ώστε το 2024 να είναι για τον κόσμο του Πολιτισμού χρονιά υψηλών στόχων, δημιουργίας και ελπίδας. Η επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα, στο Μουσείο Ακροπόλεως, στην Αθήνα, την οποία απαιτεί, δικαίως, το ίδιο το μνημείο -το σύμβολο του δυτικού πολιτισμού- είναι, για την κυβέρνηση και για όλους τους Έλληνες, μείζων εθνικός στόχος, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί μία αναγκαία πράξη παγκόσμιας δικαιοσύνης.

Την Παρασκευή, 5 Ιανουαρίου 2024, ο Πρωθυπουργός εγκαινιάζει το αναστηλωμένο και αποκατεστημένο ανάκτορο του Φιλίππου Β΄, στις Αιγές, το οποίο ο μελετητής της αρχαίας αρχιτεκτονικής Wolfram Hoepfner αποκάλεσε «Παρθενώνα της Μακεδονίας». Είναι το ανάκτορο στο οποίο εστέφθη, ως βασιλεύς των Μακεδόνων, ο Μέγας Αλέξανδρος. Οικοδόμημα εντυπωσιακό τόσο σε μεγαλοπρέπεια όσο και σε έκταση, μνημείο μοναδικό, που σε συνδυασμό με το Μουσείο που εγκαινιάσαμε ένα χρόνο πριν, μαζί με τον πολιτιστικό πλούτο των Αιγών, δημιουργεί έναν ισχυρό πολιτιστικό πόλο για την πατρίδα μας και μείζονα αναπτυξιακό πόρο για τη Μακεδονία.

Στο ΥΠΠΟ υλοποιούμε, σήμερα, το μεγαλύτερο πρόγραμμα έργων πολιτιστικών υποδομών –περισσότερα από 820 έργα και δράσεις- προϋπολογισμού άνω του 1,2 δισ. ευρώ. Το πολιτιστικό τοπίο στην χώρα μας αλλάζει. Το νέο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, όπως το σχεδιάζουμε, δεν θα αποτελέσει μόνο πολύτιμη κιβωτό του ελληνικού πολιτισμού, αλλά θα γίνει ο καταλύτης για την αναγέννηση αυτής της περιοχής, του ιστορικού κέντρου, της Αθήνας, αλλά και της περαιτέρω πολιτιστικής οικονομικής και ανάπτυξης της πρωτεύουσας. Επίσης, το μεγάλο έργο προστασίας, ανάδειξης, ανάπλασης και λειτουργίας του π. βασιλικού κτήματος, στο Τατόι, προσφέρει ένα πολύτιμο μητροπολιτικό πάρκο πολιτισμού, ψυχαγωγίας και ευζωίας σε όλους τους πολίτες και συγχρόνως ένα εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης της Αττικής.

Η υλοποίηση των έργων της Πολιτιστικής Χάρτας Ανάπτυξης και Ευημερίας, που σχεδιάσαμε ξεχωριστά για καθεμία από τις 13 Περιφέρειες της Ελλάδας, ενισχύει την πολιτιστική φυσιογνωμία κάθε γωνιάς της χώρας μας, αξιοποιώντας και προβάλλοντας το μοναδικό πολιτιστικό της απόθεμα, υλικό και άυλο. Προτεραιότητά μας αποτελεί η καθολική προσβασιμότητα στον Πολιτισμό και σε όλες τις υποδομές του. Η ισότιμη πρόσβαση και η συμπερίληψη βρίσκονται στον πυρήνα της Δημοκρατίας.

Αλλά Πολιτισμός δεν είναι μόνο το παρελθόν μας. Είναι το παρόν και το μέλλον της χώρας μας. Είναι η σύγχρονη ταυτότητά της. Είναι οι ζωντανές, ευφάνταστες, ελεύθερες δυνάμεις της, που δρουν και δημιουργούν στον τόπο μας. Προωθούμε συστηματικά την ανωτατοποίηση της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, ανταποκρινόμενοι στο πάγιο αίτημα του καλλιτεχνικού κόσμου. Προχωρούμε στην ίδρυση του φορέα για το Βιβλίο και υλοποιούμε τον ενιαίο Οργανισμό για τα Οπτικοακουστικά, τον Κινηματογράφο και τη Πνευματική Ιδιοκτησία. Αναδιαρθρώνεται η Αρχαιολογική Υπηρεσία, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί καλύτερα στην προστασία και την ανάδειξη του πολιτιστικού μας αποθέματος αλλά και να εξυπηρετεί αποτελεσματικότερα τους πολίτες. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των πολιτιστικών δομών και η χρήση της πλέον προηγμένης τεχνολογίας είναι πρωτεύων στόχος μας.

Εργαζόμαστε για την ανάδειξη του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα ως ολοκληρωμένου, βιώσιμου αναπτυξιακού εργαλείου. Οι δημιουργοί, οι καλλιτέχνες, οι επαγγελματίες στις τέχνες και τον πολιτισμό αλλά και οι εργαζόμενοι στο Υπουργείο Πολιτισμού βρίσκονται στο επίκεντρο, καθώς συμβάλλουν καθοριστικά στη διαμόρφωση του νέου σύγχρονου παραγωγικού προτύπου της χώρας μας, που σχεδιάζει και υλοποιεί η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Υποδεχόμαστε το 2024 με ελπίδα και αισιοδοξία. Εύχομαι καλή, σταθερή, δημιουργική, δυναμική, εκσυγχρονιστική χρονιά, με επιτυχία στους εθνικούς στόχους της πατρίδας μας. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο ειρήνη, ευημερία και ειλικρινή συνεργασία.»

