«Τα λιγουρεύεσαι;»: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει unboxing παπούτσια… ΝΔ στο TikTok – Δείτε βίντεο 

«Θα το δει ο Άδωνις, καταρχάς, θα λυσσάξει…» λέει ο Κ. Μητσοτάκης, ενώ σε βίντεο αρχείου ο κ. Γεωργιάδης εμφανίζεται να φωνάζει «Τα λιγουρεύεσαι;»  

Μητσοτάκης

«Τα λιγουρεύεσαι;»... Σε unboxing των «παπουτσιών της ΝΔ» προχώρησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε νέο βίντεο που ανήρτησε στο TikTok.

«Πολύ δυνατό. Στην επόμενη περιοδεία μου θα κάνουμε θραύση. Είχαμε ζηλέψει τα παπούτσια του ΠΑΣΟΚ, επιτέλους έχουμε κι εμείς τα δικά μας» τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 

Ο πρωθυπουργός αναφέρεται και στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, λέγοντας: «Θα το δει ο Άδωνις, καταρχάς, θα λυσσάξει…», ενώ σε βίντεο αρχείου ο κ. Γεωργιάδης εμφανίζεται να φωνάζει «Τα λιγουρεύεσαι;» σε τηλεοπτική εκπομπή του. 
 

