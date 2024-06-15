Euro 2024: «Μίλησε» η ποιότητα της πιο αποτελεσματικής Ισπανίας

18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Εκρηκτικό ξεκίνημα της Ισπανίας στον όμιλο του «θανάτου»! Η «Φούρια Ρόχα» ήταν η πρώτη νικήτρια σε... αστραφτερό συναπάντημα, επικρατώντας 3-0 της Κροατίας στο Ολυμπιακό Στάδιο του Βερολίνου, για την 1η αγωνιστική του Group B (περιμένοντας και το Ιταλία-Αλβανία στις 22:00).



Η αλήθεια είναι ότι και οι δύο ομάδες είχαν τις σημαντικές -και μάλιστα αρκετές- ευκαιρίες τους. Ωστόσο, εκείνη του Λουίς ντε λα Φουέντε αποδείχθηκε πιο αποτελεσματική -αξιοποιώντας την ποιότητά της αλλά και τις ολιγωρίες των αντιπάλων της (στο πρώτο και τρίτο γκολ)- διαμορφώνοντας το τελικό σκορ από το ημίχρονο.



Δύο γκολ εντός τριών λεπτών (29' και 32') για τους τυπικά γηπεδούχους, με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Φαμπιάν Ρουίθ με τρομερή ασίστ για το 0-1 από τον Μοράτα και υπέροχη ατομική ενέργεια και σουτάρα για το 0-2. Στο 45'+2' το... γλυκό από τον Καρβαχάλ.



Έπιασε πέναλτι του Πέτκοβιτς στο 80' ο Ουνάι Σιμόν, με τον Κροάτη φορ να σκοράρει στην εξέλιξη της φάσης, όμως το γκολ να ακυρώνεται επειδή ο Πέρισιτς (που έβγαλε την ασίστ) πάτησε πιο γρήγορα περιοχή κατά την εκτέλεση.



Έγραψε ιστορία ο Γιαμάλ, με τον εξτρέμ της Μπαρτσελόνα να ξεκινά βασικός και -σε ηλικία 16 ετών και 338 ημερών- να γίνεται ο νεαρότερος παίκτης που αγωνίζετα σε Euro! Μάλιστα, το συνδύασε και με ασίστ (για το 0-3), όντας φυσικά πάλι ο νεαρότερος που το καταφέρνει.



Έφτασε τα επτά τέρματα σε Euro και ανέβηκε στην 3η θέση της λίστας των σκόρερ ο Μοράτα, πιάνοντας τους Σίρερ και Γκριεζμάν και όντας πίσω μόνο από Κριστιάνο Ρονάλντο και Πλατινί.

Κροατία-Αλβανία (19/6, 16:00) και Ισπανία-Ιταλία (20/6, 22:00) στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του 2ου ομίλου.





Το ματς:



Σε χαμηλό τέμπο κύλησε το πρώτο 25λεπτο. Η Ισπανία ανέλαβε στο ξεκίνημα την πρωτοβουλία των κινήσεων, ωστόσο σιγά-σιγά η Κροατία την προσπέρασε στο ποσοστό κατοχής της μπάλας.



Ελάχιστες οι καλές στιγμές και για τις δύο, με τον Λιβάκοβιτς να βάζει το «στοπ» στο σουτ του Μοράτα στο 7', ύστερα από ωραία ενέργεια του Γιαμάλ, ενώ στο 22' η κεφαλιά του Μπούντιμιρ πέρασε άουτ.



Για να μπούμε στο... καυτό διάστημα του Ρουίθ και κατ' επέκταση της «Φούρια Ρόχα», με δύο γκολ σε τρία λεπτά. Το πρώτο στο 29', με τον χαφ της Παρί να βλέπει το κενό ανάμεσα στα στόπερ της Κροατίας και -με μια τρομερή κάθετη πίσω από τη μεσαία γραμμή- να βγάζει σε θέση τετ-α-τετ τον Μοράτα, ο οποίος πλάσαρε εύστοχα ενώπιον του Λιβάκοβιτς. Το δεύτερο στο 31', με τον Ρουίθ να αδειάζει μαγικά τρεις αντιπάλους του και με σουτ μεταξύ πέναλτι και μεγάλης περιοχής να διπλασιάζει τα τέρματα της ομάδας του.

Μάλιστα στα... καπάκια και στις δύο φάσεις, η Κροατία έφτασε μια ανάσα από την άμεση απάντηση. Στο 31' ο Ουνάι Σιμόν είπε «όχι» στο σουτ του Κόβασιτς από το ύψος της μεγάλης περιοχής, όπως έπραξε και στο 34' στο τελείωμα του Μπρόζοβιτς, ενώ ο Μάγιερ που πήρε το «ριμπάουντ» αστόχησε από δύσκολη γωνία εντός περιοχής. Μάλιστα, στο 41' οι τυπικά φιλοξενούμενοι είχαν ακόμα μία μεγάλη ευκαιρία, με το σκαστό μονοκόμματο σουτ του Γκβάρντιολ από δύσκολη γωνία εντός περιοχής να περνά άουτ.



Το παιχνίδι πλέον είχε πάρει τρελό ρυθμό! Για να έρθει στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους (45'+2') η Ισπανία να πετύχει και τρίτο τέρμα (0-3)! Σε εξέλιξη εκτέλεσης κόρνερ, ο Γιαμάλ σέντραρε ωραία, με τον προωθημένο Καρβαχάλ να σκοράρει με προβολή. Αυτό ήταν και το σκορ, με το οποίο οι δύο ομάδες πήγαν στην ανάπαυλα.



Χωρίς αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο, με την Κροατία να κυκλοφορεί την μπάλα προσπαθώντας να βρει τον διάδρομο για ένα γρήγορο γκολ που θα την ξαναέβαζε στο παιχνίδι.



Βέβαια, τις δύο πρώτες -και μάλιστα μεγάλες- ευκαιρίες τις έχασε η Ισπανία, στο 52' με τον Λιβάκοβιτς να βάζει εντυπωσιακό «στοπ» σε διαγώνιο πλασέ του ολομόναχου Γιαμάλ (σε φάση διαρκείας), ενώ στο 54' ο τελευταίος σέντραρε, ο Μοράτα έκανε την επαφή με τον μηρό, όμως η μπάλα πέρασε παράλληλα με τη γραμμή τέρματος.



Στο 55' ήταν η σειρά της Κροατίας για το... «αχ» και μάλιστα διπλό και τριπλό: Σε πρώτο χρόνο η μπάλα μετά το σουτ του Στάνισιτς σταμάτησε από το τάκλιν του Κουκουρέγια, ενώ στα καπάκια ο Κράμαριτς έπιασε την κεφαλιά δίπλα από τη γραμμή τέρματος, αλλά ο Ουνάι Σιμόν πρόλαβε να διώξει.



Έκτοτε άρχισαν και οι αλλαγές. Πλέον διαμορφωνόταν ένα τέμπο, στο οποίο η Κροατία ήταν τοποθετημένη έξω από την περιοχή της Ισπανίας. Προσεκτική η «Φούρια Ρόχα» που αμυνόταν σε χαμηλά μέτρα, ούσα όμως πολύ επικίνδυνη σε περίπτωση που κάνει το κλέψιμο.



Για να φτάσουμε στο 78' όταν η Κροατία κέρδισε το πέναλτι. Η φάση ξεκίνησε από λάθος του Ουνάι Σιμόν, με τον Μάγιερ να κλέβει και να σπάει στον Πέτκοβιτς, ο οποίος πιεζόμενος από τον Ρόδρι έπεσε στο έδαφος. Εάν και ο Κροάτης φορ φάνηκε να μπερδεύει τα πόδια του, ο Μάικλ Όλιβερ ενημερώθηκε από τον VAR ότι έχει πάρει σωστή απόφαση. Εντωμεταξύ, δόθηκε κίτρινη, εάν και θεωρητικά σε περίπτωση που είχε πάρει σωστή παράβαση, θα έπρεπε να έχει βγει κόκκινη. Εντέλει, το πέναλτι εκτελέστηκε, ο Ουνάι Σιμόν απέκρουσε, ωστόσο ο Πέρισιτς πήρε το «ριμπάουντ» και έστρωσε στον πρώτο, ο οποίος πλάσαρε προ κενής εστίας. Ένα γκολ, όμως, που δεν μέτρησε λόγω του ότι ο άσος της Χάιντουκ είχε μπει πιο νωρίς στην περιοχή κατά την εκτέλεση.



Ως εκ τούτου, η Κροατία δεν κατάφερε να πετύχει το γκολ που θα την ξαναέβαζε έστω και αργά στο παιχνίδι, με το 3-0 να παραμένει μέχρι το φινάλε.



MVP: Η διάκριση θα πάει στον Φαμπιάν Ρουίθ, με τον χαφ της Παρί να θέτει τις βάσεις για το «τρίποντο» της Ισπανίας χάρη στις δύο τρομερές του ενέργειες εντός τριών λεπτών (με ασίστ για το 1-0 στο 29' και γκολ για το 2-0 στο 32'). Ειδικά η δεύτερη απλά μαγική...





Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:



Ισπανία (Λουίς ντε λα Φουέντε): Ουνάι Σιμόν – Καρβαχάλ, Νάτσο, Λε Νορμάντ, Κουκουρέγια – Πέδρι (60' Όλμο), Ρόδρι (86' Θουμπιμένδι), Φαμπιάν Ρουίθ – Γιαμάλ (86' Φεράν Τόρες), Μοράτα (67' Ογιαρθάμπαλ), Ν. Γουίλιαμς (67' Μερίνο).



Κροατία (Ζλάτκο Ντάλιτς): Λιβάκοβιτς – Στάνισιτς, Σούταλο, Πόνγκρατσιτς, Γκβάρντιολ – Μόντριτς (65' Πάσαλιτς), Μπρόζοβιτς, Κόβασιτς (65' Σούτσιτς) – Μάγιερ, Μπούντιμιρ (56' Πέρισιτς), Κράμαριτς (72' Πέτκοβιτς).



Διαιτητής της αναμέτρησης ήταν ο Άγγλος Μάικλ Όλιβερ (VAR ο συμπατριώτης του, Στιούαρτ Άτγουελ).

