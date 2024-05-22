«Την Κυριακή 9 Ιουνίου, ο λαός και η νεολαία του Περιστερίου, όπως και όλων των Δυτικών συνοικιών της Αθήνας, έχουν την ευκαιρία να μιλήσουν και να ακουστούν δυνατά. Να πάνε στην κάλπη με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στο χέρι και να το 'καρφώσουν' αποφασιστικά, κόντρα σε όσους και όσα τους ταλαιπωρούν, να δώσουν απάντηση στην κοροϊδία» είπε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε αποψινή του ομιλία σε μεγάλη συγκέντρωση στο Περιστέρι.

Είπε ότι τα κόμματα του συστήματος και της ΕΕ «νομίζουν ότι θα ξεγελάσουν το λαό με τα ψεύτικα διλήμματα, τους εκβιασμούς, τους γελοίους καυγάδες που στήνουν στο tik tok, ενώ κάνουν 'μόκο' για τα σοβαρά ζητήματα, αυτά που καθορίζουν τις ζωές μας και που κρίνονται σε αυτές τις εκλογές».

Αναφέροντας ότι «η Ελλάδα και ο λαός μας είναι μπλεγμένοι σε δύο πολέμους στην περιοχή, που έχουν τη σφραγίδα της ΕΕ, που είναι γεράκι του πολέμου» πρόσθεσε ότι «η ΕΕ, οι οδηγίες, οι κατευθύνσεις της - που τις ψηφίζουν όλοι μαζί πλην του ΚΚΕ στο ευρωκοινοβούλιο - είναι πίσω από κάθε έγκλημα σε βάρος του λαού και της νεολαίας, πίσω από κάθε μικρό και μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει καθημερινά στη ζωή του».



«Νομίζουν ότι θα αποτρέψουν την ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση του ΚΚΕ με την αποσιώπηση, το προκλητικό 'θάψιμο' της καθημερινής δράσης του, με τη διαστρέβλωση και τη συκοφάντηση των θέσεών του. Λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο: Τα μέλη και τους φίλους του κόμματος και της ΚΝΕ, που είναι η φωνή του ΚΚΕ, παντού σε όλες τις γειτονιές σε όλους τους χώρους δουλειάς» τόνισε.

Σημειώνοντας ότι το ΚΚΕ υπερασπίζεται καθημερινά τους εργαζόμενους και το λαό, πρόσθεσε, μεταξύ άλλων, «γι' αυτούς τους λόγους στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές το Περιστέρι έδωσε στο ΚΚΕ ένα πολύ υψηλό ποσοστό, πάνω από 12%. Το ίδιο και ολόκληρος ο Δυτικός Τομέας, απόδειξη ότι υπάρχει κι ενισχύεται το ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής, της ΕΕ, της κυβέρνησης και των κομμάτων της».

«Χάρη στη δύναμη του ΚΚΕ, η ΝΔ μιλάει για το 41%, αλλά εδώ στον Δυτικό Τομέα πήρε ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά της πανελλαδικά. Και τώρα πρέπει να πάρει ακόμα χαμηλότερο. Να της κοπεί η φόρα και η αλαζονεία. Να τρέμει τον λαό όταν θα σκέφτεται να φέρει τα επόμενα αντιλαϊκά μέτρα» είπε, σημειώνοντας ότι αυτό δεν γίνεται με ψήφο σε ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Αριστερά, Βελόπουλο και στους υπόλοιπους, δηλαδή στις δυνάμεις που σιγοντάρουν, η καθεμία με τον τρόπο της, αυτή την πολιτική».

«Η φόρα της κυβέρνησης της ΝΔ, κόβεται μόνο με την ενίσχυση του πραγματικού αντιπάλου της πολιτικής τους, του ΚΚΕ, του μόνου κόμματος που ήταν αντίπαλος της ΕΕ από την εποχή της ίδρυσής της, μέχρι σήμερα» τόνισε.

Ο Δ. Κουτσούμπας, αναφερόμενος στους εργατικούς-λαϊκούς αγώνες, καθώς και στους αγώνες των αγροτών και των φοιτητών του προηγούμενου έτους και των προηγούμενων μηνών, επισήμανε ότι «αποδείχθηκε περίτρανα ότι αντιπολίτευση στη χώρα υπάρχει και δυναμώνει, όπως και ένα σημαντικό ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής».

Είπε ότι σε όλες αυτές τις μάχες, «οι δυνάμεις του ΚΚΕ αποτέλεσαν τον νου, την καρδιά και τον οργανωτή» ενώ «οι βουλευτές και οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ αποτέλεσαν σταθερό και πολύτιμο στήριγμά τους».

Ο Δ. Κουτσούμπας είπε ότι «στις 10 Ιουνίου θα είναι εδώ όλοι οι μεγάλοι βραχνάδες για τους εργαζόμενους και θα προστεθούν κι άλλοι αν δεν πάρουμε τα μέτρα μας. Γι' αυτό ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να εκβιάσει με την απειλή της πολιτικής σταθερότητας, αν η ΝΔ δεν πιάσει το ποσοστό των προηγούμενων ευρωεκλογών».

«Δεν υπάρχει μεγαλύτερη και καλύτερη ομολογία για τον αντιλαϊκό χαρακτήρα όσων ετοιμάζουν. Και βέβαια κυβέρνηση θα υπάρχει στις 10 Ιουνίου.

Απλώς θέλουν να έχουν τα χέρια τους λυμένα, να μην έχουν τον κόσμο στον δρόμο να διαδηλώνει, όπως ομολογούν μόνοι τους» πρόσθεσε.

Κάλεσε τους εργαζόμενους και τον λαό, στις 9 Ιουνίου με ψήφο στο ΚΚΕ, «να βγάλει 'κόκκινη κάρτα' στην πολιτική της ΕΕ και των κομμάτων της, στον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ που έρχονται από το παρελθόν, κουβαλώντας τις ίδιες και ίδιες γνωστές αυταπάτες της σοσιαλδημοκρατίας: Ότι δήθεν με μια άλλη κυβέρνηση δική τους, αλλά εφαρμόζοντας τις ίδιες πολιτικές της ΕΕ, κάνοντας όλα τα χατίρια των εκμεταλλευτών, των κοινωνικών παράσιτων που τους ονομάζουν και 'επενδυτές', θα δει κι ο λαός άσπρη μέρα».

«Να βγάλουν 'κόκκινη κάρτα' σε όσους παρουσιάζονται σαν δήθεν σωτήρες που τάχα 'θα τα αλλάξουν όλα' χωρίς να αλλάξουν τίποτα, κάτι σαν εργολάβοι 'λύσεων', με τον λαό μια ζωή στο περιθώριο ή το πολύ-πολύ σε ρόλο χειροκροτητή και follower» πρόσθεσε.

«Οι επιλογές, σε τελική ανάλυση, είναι δύο: Ή δίνουμε έγκριση και ανοχή στη βαρβαρότητα που ζούμε ώστε να συνεχιστεί και κλιμακωθεί, ή δηλώνουμε 'Φτάνει, ως εδώ'!» είπε ο Δ. Κουτσούμπας και υπογράμμισε:

«Έγκριση είναι η ψήφος είτε στην κυβέρνηση της ΝΔ, είτε στη συναινετική αντιπολίτευση των κομμάτων της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Των κομμάτων που και εδώ στον dήμο Περιστερίου, έχουν γίνει κυριολεκτικά ένα και στηρίζουν από κοινού την ίδια αντιλαϊκή δημοτική αρχή. Έγκριση ή και ανοχή είναι και η αποχή».

Τόνισε επίσης, ότι «αν κάποιος σκέφτεται ότι δεν αλλάζει και τίποτα με την ψήφο στις ευρωεκλογές, εμείς του λέμε, ναι. Δεν αλλάζει τίποτα μόνο με την ψήφο στις ευρωεκλογές. Γι' αυτό το ΚΚΕ, την ψήφο που θα του δώσεις, θα την καταθέτει κάθε μέρα και κάθε ώρα εκεί που αλλάζουν τα πάντα: Στους αγώνες και στις μάχες για τη ζωή μας».

«Και όσοι αισθάνεστε αριστεροί, προοδευτικοί, αντιφασίστες, δημοκράτες, και δεν μπορείτε να βλέπετε αυτούς τους ακροδεξιούς σαλτιμπάγκους να σηκώνουν κεφάλι, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε: Η ψήφος στο ΚΚΕ είναι αυτή που θα τους αφήσει όλους αυτούς πίσω, στο περιθώριο» πρόσθεσε.

Ο Δ. Κουτσούμπας ολοκλήρωσε την ομιλία του καλώντας το λαό του Περιστερίου και του Δυτικού Τομέα «να γεμίσει με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ τις κάλπες, για να πάρει η κυβέρνηση, η ΕΕ και το σύστημά τους, μήνυμα αντίστασης. Για να πάρει ο ελληνικός λαός και όλοι οι λαοί της Ευρώπης μήνυμα αισιοδοξίας και ελπίδας. Για όλα αυτά που θα κατακτήσουμε αύριο με τον αγώνα μας και με το ΚΚΕ μπροστά, στην πρώτη γραμμή. Για τις ριζικές αλλαγές που έχουμε ανάγκη. Για την Ελλάδα και την Ευρώπη των λαών. Την Ελλάδα και την Ευρώπη του σοσιαλισμού».

Χαιρετισμό στη συγκέντρωση απηύθυναν οι υποψήφιες με το ευρωψηφοδέλτιο του ΚΚΕ, Κωνσταντίνα Κούνεβα και Ιωάννα Κολοβού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

