Με ευρύτατη πλειοψηφία έγινε δεκτό από την ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τίτλο «Ίδρυση Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σύσταση Κοινού Σώματος Πληροφορικής στις Ένοπλες Δυνάμεις και λοιπές διατάξεις». «Υπέρ» επί της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκαν η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, και η ΚΟ Σπαρτιάτες, «κατά» ψήφισαν ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά και η Νίκη, ενώ «παρών» δήλωσε η Πλεύση Ελευθερίας.

Στην καταληκτική ομιλία του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας δήλωσε ανοιχτός για συνεχή ενημέρωση των κομμάτων για τα εξοπλιστικά, σημειώνοντας ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει σχετική συζήτηση στην κοινοβουλευτική επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων. Όπως είπε, σε αυτή τη συνεδρίαση «θα συζητήσουμε για τις (φρεγάτες τύπου) Constellation, θα συζητήσουμε για τα (μαχητικά αεροσκάφη) F-35 και θα συζητήσουμε και για την έναρξη του προγράμματος των υποβρυχίων, το οποίο [..] είναι μακρού χρόνου».

«Τα υποβρύχια δεν παραδίδονται αύριο το πρωί. Είναι φανερό, όμως, ότι δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να ανατραπεί η ισορροπία στο Αιγαίο, και για την ακρίβεια, κάτω από τη θάλασσα» σημείωσε ο υπουργός Άμυνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

