Τα γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ - πρώην ΟΑΕΔ) επισκέφτηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, όπου και είχε συνάντηση και συζήτηση εφ' όλης της ύλης με εργαζόμενους της υπηρεσίας.

Απευθυνόμενος προς τους εργαζόμενους, είπε: "Θα πρέπει να σταλεί ένα μήνυμα σε αυτές τις εκλογές. Έχω δεσμευτεί δημόσια για την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού στους δημόσιους υπαλλήλους, σε όλο το Δημόσιο. Και σας το λέω ξεκάθαρα, ότι αν μας τιμήσει ο ελληνικός λαός, όταν είναι να γίνουν οι επόμενες βουλευτικές εκλογές, με την ψήφο του, θα είναι κάτι το οποίο θα κάνω από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησης. Γιατί; Διότι πολύ απλά ο πραγματικός σας μισθός έχει μειωθεί πάρα πολύ, τα τελευταία δέκα και κάτι χρόνια. Ξέρω ότι δεν μπορείτε να επιβιώσετε με τόση ακρίβεια, με τόσες λίγες αποδοχές και φορολογία. Το γνωρίζουμε: δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Κι υπάρχει αυτή τη στιγμή στην κοινωνία μας ένα κομμάτι, ένα 20%, το οποίο όντως ζει καλύτερα. Κι υπάρχει ένα άλλο κομμάτι, το οποίο, είτε είναι στάσιμο και ροκανίζεται σιγά σιγά και μειώνονται οι οικονομίες τους, είτε κυριολεκτικά πεινάει. Κι αυτό δεν είναι μία ανεπτυγμένη, σύγχρονη χώρα, κατά τη γνώμη μου. Ειδικά όταν συνδυάζεται με ιδιωτικοποίηση στην Υγεία και με αποεπένδυση στη δημόσια Παιδεία. 'Αρα λοιπόν, πρέπει να υπάρχει ένα τελείως διαφορετικό μοντέλο διακυβέρνησης".

Συνεχίζοντας, ανέφερε ότι η Ελλάδα αποκλίνει από την Ευρώπη: Ήμασταν η πρώτη φτωχή χώρα που έγινε μέλος. Έχουμε πάρει τόσα κονδύλια, τόση υποστήριξη και οικονομική στήριξη. Για ποιο λόγο παραμένουμε δεύτεροι από τον πάτο σε αγοραστική δύναμη και δεύτεροι από την κορυφή σε έμμεσους φόρους; Οι χειρότεροι στην Ευρώπη στα νέα παιδιά, 18-35 ετών, που ζουν ακόμα στο παιδικό δωμάτιο. Για ποιο λόγο έχουμε το περισσότερο χρέος στην Ευρώπη; Δεν έχουν υπάρξει ιδέες και προτάσεις; Τόσες έχουν υπάρξει. Η απάντηση είναι: έλλειψη πολιτικής ηγετικότητας και ηγεσίας και ευθιξίας".

Απάντησε στις αιτιάσεις για το "πο'υ θα βρει τα χρήματα" για την υλοποίηση των δεσμεύσεων του: "Όταν σου λένε, πού θα βρεις τα χρήματα, αυτή η ερώτηση, αγαπητοί συμπολίτες μου, είναι όταν μια χώρα πρέπει να φτιάξει το Ταμείο της από το μηδέν στα 37 δισ. Τότε κάνεις αυτή την ερώτηση. Όταν είσαι στα 37 δισ. εδώ και καιρό, έχεις ανάπτυξη, υποτίθεται, έχεις υψηλούς φόρους, έχεις στήριξη από την Ευρώπη εν μέσω covid, η ερώτηση ξέρετε ποια είναι: Πού πάνε τα λεφτά; Αυτή είναι η ερώτηση".

Ο κ. Κασσελάκης υπογράμμισε: "Είμαστε στο πλευρό σας. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι δεν συμφωνούμε με ένα μπόνους παραγωγικότητας, το οποίο γίνεται τρομοκρατία στην καθημερινότητά σας. Γίνεται ένας μοχλός κομματικού κράτους, κράτος-λάφυρο. Αντί να μπορέσουμε να έχουμε όλοι μας, πιστεύω, μια ξεκάθαρη διαφάνεια, να δώσουμε καλύτερες υπηρεσίες στον Έλληνα πολίτη, αλλά να μπορεί ένας εργαζόμενος στο Δημόσιο να αμείβεται σωστά και να μπορεί να έχει προσωπική ικανοποίηση από την εργασία του. Δεν μπορεί να έχουμε εργαζόμενους δύο ταχυτήτων σε αυτή τη χώρα, μετά από τόσα χρόνια αποδόμησης του Δημοσίου από τα μνημόνια".

Γενικεύοντας ανέφερε: "Όταν μια χώρα έχει τεράστια κοινωνικά προβλήματα και ανισότητες, δεν βασίζεσαι σε ιδιωτική πρωτοβουλία από τα καρτέλ για να τα λύσεις. Λες και δουλεύει η Δικαιοσύνη αποδοτικά για τον μικρό, για αυτόν που δεν έχει τη δυνατότητα να αντέξει για χρόνια στα δικαστήρια. Λες και δουλεύει το τραπεζικό σύστημα σωστά, για να δώσει ρευστότητα, όταν 9 στους 10 μικρομεσαίους δεν μπορούν να περάσουν από την πόρτα της τράπεζας. Πώς θα υπάρξει λοιπόν διάχυση της οικονομικής δραστηριότητας, όταν de facto, δομικά, υπάρχουν αναχώματα για τους ισχυρούς, αυτούς που έχουν ένα καλό σημείο εκκίνησης; Πρέπει δομικά να αλλάξει αυτό. Η φορολογία, οι τομές στη Δικαιοσύνη, τα μέτρα για τη διαφάνεια, για την ακρίβεια".

Για τη δράση του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε: "Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε κοινοβουλευτικά. Δυστυχώς, ή μας αγνοούν όταν κάνουμε ερωτήσεις, ή απορρίπτουν τις προτάσεις νόμου που κάνουμε. Αυτό είναι η αλαζονεία του 41%. Και αυτό πρέπει να το αλλάξουμε. Όχι για να υπάρξει απλά ισχυρή αντιπολίτευση σε αυτές τις ευρωεκλογές. Πρέπει να τα αλλάξουμε, για να μπορέσουν αυτές οι κοινωνικά πιο ευαισθητοποιημένες προτάσεις να γίνουν κι ένα μήνυμα της κοινωνίας προς την κυβέρνηση: άλλαξε πολιτική κατεύθυνση. Αλλιώς, κυριολεκτικά, θα παραλάβουμε καμένη γη στο τέλος. Μια κοινωνία η οποία θα έχει λυγίσει κι ένα σύστημα που θα έχει ωφελήσει λίγους κι εκλεκτούς. Κι αυτό δεν είναι μια σύγχρονη κοινωνία. Δεν είναι μια κοινωνία που αξίζουμε".

Κλείνοντας διαβεβαίωσε: "Το πρώτο βήμα, λοιπόν, είναι σε δυόμιση εβδομάδες από τώρα".

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, συνοδευόταν από την γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, Ράνια Σβίγκου, την τομεάρχη Κοινωνικής Συνοχής Κατερίνα Νοτοπούλου, τον τομεάρχη Εργασίας, Γιώργο Γαβρήλο, τη Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος και τον Γιάννη Βουλγαράκη, συντονιστή του Οργανωτικού Γραφείου του κόμματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.