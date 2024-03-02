Τον Ασπρόπυργο Αττικής και το νέο κέντρο logistics που δημιουργείται στην περιοχή στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Χαλυβουργίας, επισκέφθηκε το πρωί του Σαββάτου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε με κατοίκους της περιοχής.

Στον χαιρετισμό του, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε:



«Αγαπητέ Νίκο, κύριε Δήμαρχε, φίλες και φίλοι, Nεοδημοκράτισσες και Nεοδημοκράτες, σας ευχαριστώ ακόμα μία φορά γι' αυτή τη θερμή υποδοχή εδώ στον Ασπρόπυργο.



Σε μία πλατεία και σε ένα μέρος, το οποίο έχει αποδειχθεί εξαιρετικά γούρικο, διότι ποιος θα το περίμενε, φίλες και φίλοι, ότι η Νέα Δημοκρατία θα ήταν πρώτη δύναμη και στη Δυτική Αττική στις πρόσφατες εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου του 2023. Κι αυτή η ψήφος στήριξης σε εμάς είναι ταυτόχρονα και μία ψήφος ευθύνης.



Και από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε και πάλι τη διακυβέρνηση της χώρας, σε απόλυτη συνεργασία με τον Νίκο Χαρδαλιά και με όλους τους Δημάρχους, εκπονήσαμε ένα ολιστικό πρόγραμμα παρεμβάσεων για τη Δυτική Αττική, το οποίο ξεδιπλώνεται σε εθνικό, περιφερειακό και δημοτικό επίπεδο.



Μόνο από την Περιφέρεια θα κινητοποιήσουμε παραπάνω από 500 εκ. πόρων, εξασφαλισμένων πόρων, για μια σειρά από έργα τα οποία θα αλλάξουν την όψη της Δυτικής Αττικής. Αλλά προφανώς δε σταματάμε μόνο εκεί. Ξέρω πολύ καλά -και μου το έχετε πει πολλές φορές κάθε φορά που ερχόμουν στη Δυτική Αττική- πόσο πρόβλημα για εσάς είναι τα ζητήματα ασφάλειας και εγκληματικότητας.



Και νομίζω ότι κι εσείς θα αναγνωρίσετε ότι ήδη σε αυτή την κατεύθυνση έχουν γίνει βήματα σωστά, έχουν γίνει βήματα μεγαλύτερης παρουσίας της Αστυνομίας. Θα ενισχυθεί και άλλο η παρουσία της Αστυνομίας και θέλω να αισθάνεστε ότι είστε στο επίκεντρο της φροντίδας της πολιτείας όσον αφορά τα ζητήματα ασφάλειας και καθημερινότητας.



Αλλά βέβαια, θέλω να μιλήσω και λίγο για τις πολύ σημαντικές επενδύσεις οι οποίες γίνονται εδώ στον Ασπρόπυργο και οι οποίες αλλάζουν συνολικά την όψη της περιοχής. Πριν από μία εβδομάδα βρέθηκα στην Ινδία. Θα μου πείτε γιατί αυτή η συζήτηση και γιατί αυτό το ταξίδι σχετίζεται με αυτά τα οποία γίνονται εδώ στον Ασπρόπυργο; Θα σας πω.



Όταν μιλάμε με τους Ινδούς φίλους μας, έρχονται και μας λένε: «θέλουμε να στείλουμε τα προϊόντα μας στην Ευρώπη». Πώς θα φτάσουν αυτά τα προϊόντα στην Ευρώπη και από πού θα μπουν στην ευρωπαϊκή αγορά; Από την Ελλάδα. Και που ακριβώς από την Ελλάδα; Από το σημείο εκείνο, το οποίο μπορεί να συνδυάζει μεταφορές θαλάσσιες, χερσαίες και ταυτόχρονα τρένου.



Πριν από λίγο, επισκέφθηκα μία πολύ μεγάλη επένδυση, η οποία δρομολογείται εδώ στην περιοχή, στις εγκαταστάσεις της παλιάς Χαλυβουργίας, όπου θα κατασκευαστεί ένα από τα πιο σύγχρονα κέντρα logistics στον κόσμο. Παραπάνω από 1.000 θέσεις εργασίας μόνο σε αυτό το κέντρο, για να μπορέσουμε να δώσουμε προοπτική, καλές δουλειές, καλοπληρωμένες δουλειές στα νέα παιδιά της Δυτικής Αττικής.



Και δεν είναι η μόνη επένδυση αυτή η οποία γίνεται και μετατρέπει τον Ασπρόπυργο σε ένα πανευρωπαϊκό κέντρο logistics, συνδυασμένων μεταφορών. Από την ανάπτυξη του κλάδου θα ωφεληθεί συνολικά ολόκληρη η Δυτική Αττική.



Γίνονται, λοιπόν, πολλά πράγματα και η χώρα αλλάζει και η Δυτική Αττική αλλάζει και ο Ασπρόπυργος αλλάζει. Και σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια σας θέλουμε αρωγούς.



Και βέβαια, θέλω να ξέρετε ότι η προσοχή της Κυβέρνησης δεν είναι μόνο στραμμένη στα μεγάλα έργα υποδομής, τα οποία πρέπει να αλλάξουν την όψη της περιοχής. Ένα ζήτημα, παραδείγματος χάρη, το οποίο μου θίγουν συνέχεια οι τοπικοί βουλευτές είναι το κυκλοφοριακό πρόβλημα στον Ασπρόπυργο, το οποίο καταλαβαίνω ότι έχει επιδεινωθεί πολύ.



Μαζί με τις επενδύσεις που θα κάνουμε σε συνδυασμένες μεταφορές πρέπει να δούμε και εκείνες τις παρεμβάσεις που θα γίνουν από το Υπουργείο αλλά και από την Περιφέρεια έτσι ώστε να γίνουν τα απαραίτητα οδικά έργα υποδομής για να ανακουφιστεί κυκλοφοριακά ο Ασπρόπυργος. Και θα τα κάνουμε και αυτά, γιατί, όπως ξέρετε, εμείς τις δεσμεύσεις τις οποίες αναλαμβάνουμε τις υλοποιούμε και τιμούμε το συμβόλαιο εμπιστοσύνης το οποίο έχουμε υπογράψει με τους Έλληνες πολίτες.



Όμως, ταυτόχρονα, εξακολουθεί, φίλες και φίλοι, να μας απασχολεί συνολικά η καθημερινότητα, η οικονομία, η ακρίβεια, η υγεία, η παιδεία. Μια κουβέντα μόνο για τα ζητήματα της ακρίβειας: όσοι πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ θα αρχίσετε να διαπιστώνετε, από την εβδομάδα που μας έρχεται, ότι η πολιτική της κυβέρνησης για μειώσεις τιμών έχει ήδη αρχίσει να φέρνει μετρήσιμα αποτελέσματα.



Ήδη στο βρεφικό γάλα, με την παρέμβαση την οποία κάναμε, βλέπουμε σημαντικές μειώσεις τιμών. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι αποτέλεσμα μιας συντονισμένης πολιτικής παρέμβασης στη λειτουργία της αγοράς που θα έχει τελικά θετικά αποτελέσματα για την καθεμία και τον καθένα ξεχωριστά, μειώνοντας την επιβάρυνση του καλαθιού του σούπερ μάρκετ και της συνολικής επιβάρυνσης του κάθε νοικοκυριού.



Δείτε τους λογαριασμούς του ρεύματος. Θυμάστε τη μεγάλη συζήτηση που κάναμε πριν από ενάμιση-δύο χρόνια για το πόσο το ρεύμα επιβαρύνει το νοικοκυριό και τη μικρομεσαία επιχείρηση. Με την παρέμβαση την οποία κάναμε στην αγορά, έχουμε σήμερα τιμές ρεύματος που προσεγγίζουν πια τις τιμές προ κρίσης. Αυτό σημαίνει μικρότερη επιβάρυνση συνολικά για το λογαριασμό του νοικοκυριού, περισσότερα χρήματα για να μπορείτε να διαθέσετε αλλού.



Γιατί τα λέω όλα αυτά, φίλες και φίλοι; Γιατί ξέρω πολύ καλά ότι το πρόβλημα της ακρίβειας είναι το νούμερο ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί σήμερα την ελληνική κοινωνία. Και θέλω να ξέρετε ότι η ελληνική Κυβέρνηση θα είναι διαρκώς παρούσα με ελέγχους στην αγορά, με διαρθρωτικές παρεμβάσεις, έτσι ώστε όχι μόνο να συγκρατούμε τον πληθωρισμό, αλλά να μπορούμε να αρχίσουμε να βλέπουμε και πραγματικές μειώσεις τιμών που θα έχουν επίπτωση στο καλάθι του νοικοκυριού και στο πόσα χρήματα ξοδεύετε κάθε μήνα για να υποστηρίξετε τις οικογένειές σας.



Αυτό σημαίνει, φίλες και φίλοι, μια Κυβέρνηση η οποία σκύβει πάνω στα προβλήματα της καθημερινότητας και δίνει πρακτικές λύσεις οι οποίες ανακουφίζουν τελικά τη δική σας ζωή. Σε αυτό το δρόμο, λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε: από τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις μέχρι τις μικρές αλλαγές που κάνουν τη δική σας τη ζωή καλύτερη, σε απόλυτη συνεννόηση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση Β' και Α' βαθμού.



Ξέρουν πολύ καλά και ο Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος ότι οι πόρτες μας είναι πάντα ανοιχτές γιατί θέλουμε αυτή τη συνεργασία. Εσείς ξέρετε καλύτερα τα τοπικά προβλήματα απ' ό,τι τα ξέρουμε εμείς και είμαι σίγουρος ότι αυτή την πρόοδο την οποία ήδη εσείς διαπιστώνετε, θα εξακολουθούμε να τη βλέπουμε. Είμαστε στην αρχή μόνο αυτής της διαδρομής. Έχει δίκιο ο Περιφερειάρχης όταν είπε ότι «η Δυτική Αττική είναι για εμάς ένα στοίχημα το οποίο πρέπει να το κερδίσουμε».



Θα ανταποκριθώ στην εμπιστοσύνη την οποία μας δείξατε στις τελευταίες εκλογές. Κρατήστε το αυτό ως ένα συμβόλαιο αλήθειας το οποίο υπογράφουμε και θα βλέπετε διαρκώς τα πράγματα να πηγαίνουν καλύτερα παρά τις μεγάλες δυσκολίες, την καθημερινότητα να βελτιώνεται και τη χώρα συνολικά να προοδεύει και να προχωρά σταθερά, τολμηρά, μπροστά.



Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, για την προσοχή σας και την παρουσία σας σήμερα, αυτή την ηλιόλουστη μέρα.



Και επειδή βέβαια, για να μη ξεχνιόμαστε, έχουμε μία εκλογική αναμέτρηση ακόμα μπροστά μας και απευθύνομαι και σε κομματικά στελέχη με μεγάλη εμπειρία, να επαναλάβω τη μεγάλη σημασία των ευρωεκλογών για τη διαμόρφωση των ισορροπιών στην Ευρώπη την επόμενη μέρα.



Οι Βρυξέλλες είναι πιο κοντά στην Αθήνα απ' ό,τι πολλές φορές νομίζουμε και αποφάσεις οι οποίες παίρνονται στις Βρυξέλλες, με τον τρόπο τους επηρεάζουν και αυτό το οποίο γίνεται στην Αθήνα, στη Δυτική Αττική, στον Ασπρόπυργο.



Και θα πρέπει να σκεφτούν πολύ προσεκτικά οι Έλληνες πολίτες ποιους ευρωβουλευτές θα στείλουν στην επόμενη Ευρωβουλή για να μπορέσουν να διεκδικήσουν και να αγωνιστούν για τα εθνικά δίκαια μέσα στο περίπλοκο περιβάλλον των Βρυξελλών.



Η δική μας παράταξη δεν χρειάζεται να διαφημίσει τα ευρωπαϊκά της διαπιστευτήρια. Συμπληρώνουμε 50 χρόνια από τότε που ιδρύθηκε η Νέα Δημοκρατία, η παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Είναι η παράταξη η οποία έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη. Kαι βέβαια η δική μας παράταξη είναι αυτή η οποία κράτησε την Ελλάδα στην Ευρώπη τις πολύ δύσκολες εποχές του 2015 και η δική μας παράταξη είναι αυτή που κάνει βήμα-βήμα την Ελλάδα μία πραγματικά ευρωπαϊκή χώρα σε όλα τα επίπεδα.



Θέλω, λοιπόν, να ζητήσω από όλες και από όλους να αντιμετωπίσουμε τις ευρωεκλογές με τη σημασία που τους αξίζει. Να θυμίσουμε στους συμπολίτες μας ότι έχουμε αυτή τη φορά και τη δυνατότητα της επιστολικής ψήφου. Αυτό έχει μεγάλη αξία για ηλικιωμένους συμπολίτες μας, ανάπηρους συμπολίτες μας, νέους συμπολίτες μας οι οποίοι μπορεί να θέλουν να δουλέψουν σεζόν, να είναι σε ένα νησί το καλοκαίρι και να μην μπορούν να επιστρέψουν στο μόνιμο τόπο διαμονής τους. Η πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών είναι ανοιχτή. Όποιος έχει δικαίωμα ψήφου στις εθνικές εκλογές, μπορεί να ψηφίσει και επιστολικά.



Είναι μία ακόμα σημαντική μεταρρύθμιση την οποία έκανε η Κυβέρνησή μας για να ενισχύσει τη δημοκρατική συμμετοχή, που είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο στηρίζεται κάθε δημοκρατία η οποία λειτουργεί καλά.



Θέλω, λοιπόν, να μην ξεχάσουμε ότι έχουμε αυτή τη σημαντική αναμέτρηση μπροστά μας και είμαι σίγουρος ότι και σε αυτή την αναμέτρηση, η οποία συμπίπτει με τα 50 χρόνια ίδρυσης της παράταξής μας, η Νέα Δημοκρατία θα είναι και πάλι νικήτρια και θα εξακολουθεί να πρωταγωνιστεί όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη.



Καλημέρα σας και ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ».



Στη Δυτική Αττική το μεγαλύτερο Logistics Hub - επένδυση 300 εκ. ευρώ με 1.200 νέες θέσεις εργασίας

Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τις πρώην εγκαταστάσεις της Ελληνικής Χαλυβουργίας στον Ασπρόπυργο, όπου ξεναγήθηκε στο χώρο που αγοράστηκε από την HIG Capital προκειμένου να διαμορφωθεί σε ένα Trimodal Κέντρο Διαμετακομιστικού Εμπορίου, αφού θα συνδέεται με τα μεταφορικά δίκτυα τόσο από θάλασσα όσο και από στεριά, όπως και με το δίκτυο του ΟΣΕ.



Το συγκεκριμένο έργο, το πρώτο του είδους, καθιστά την Ελλαδα ως Logistics Hub και ανοίγει το δρόμο για να έρθουν στη χώρα μας εταιρείες που θέλουν να δημιουργήσουν εδώ τα distributions centers για τις ευρωπαϊκές τους λειτουργίες, με λιμάνι εισόδου τον Πειραιά. Πρόκειται για μια πράσινη επένδυση σε μια περιοχή ιδιαίτερα επιβαρυμένη που θα δώσει προοπτική ανάπτυξης καθώς θα δημιουργήσει πάνω από 1.200 θέσεις εργασίας ενώ αναμένεται να έχει καθαρό ετήσιο οικονομικό αποτύπωμα για την Ελλάδα άνω των 100 εκ. ευρώ (φόροι, τέλη, εισφορές κλπ).



Παράλληλα σηματοδοτεί την προοπτική της ανάπλασης επιβαρυμένων βιομηχανικών χώρων. Το έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία αποθηκών 180.000 τ.μ. και 20.000 τ.μ. συνοδων χωρων, με δυνατοτητα μεταποιητικων δρασεων. Η εφοδιαστική αλυσίδα συνεισφέρει σήμερα στην Ελλάδα περίπου το 10% του ΑΕΠ και απασχολεί 200 χιλιάδες εργαζόμενους. Με τις νέες δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις σε κρίσιμες υποδομές και μεταφορικά δίκτυα και τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, μπορεί να συνεισφέρει ακόμη περισσότερο ώστε να πετύχουμε το στόχο η Ελλάδα να γίνει ένας διεθνής διαμετακομιστικός κόμβος



Επισημαίνεται πως σύμφωνα με την πρόσφατη αξιολόγηση της Παγκόσμιας Τράπεζας η Ελλάδα καταγράφει σημαντική Βελτίωση της Παγκόσμιας Κατάταξης των Ελληνικών Logistics: Από την 42η θέση το 2018 στην 19η θέση το 2023. Στόχος της Κυβέρνησης είναι μέχρι το 2030 η χώρα μας να καταταγεί στην πρώτη δεκάδα παγκοσμίως ώστε να αποτελεί σημαντικό κρίκο στις Παγκόσμιες Εφοδιαστικές Αλυσίδες.

