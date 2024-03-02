ΠΑΣΟΚ: Απαράδεκτη και προκλητική ενέργεια η ανάγνωση «επιτιμίου» για τον Ιλχάν Αχμέτ

«Η ανάγνωση «επιτιμίου» σε όλα τζαμιά της Δυτικής Θράκης, με εντολή του ψευδό-μουφτή, εις βάρος του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής Ιλχάν Αχμέτ, με αφορμή την ψήφο του στο πρόσφατο σχέδιο νόμου για την ισότητα στον πολιτικό γάμο, αποτελεί απαράδεκτη και προκλητική ενέργεια, που προσβάλλει ευθέως την πολιτική ελευθερία και τη θρησκευτική συνείδηση ενός Έλληνα βουλευτή», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, με αφορμή την έκδοση φετφά (επιτιμίου) από τον παράνομο μουφτή Κομοτηνής Ιμραήμ Σερίφ για τον βουλευτή Ροδόπης του ΠΑΣΟΚ Ιλχάν Αχμέτ, ο οποίος υπερψήφισε το νομοσχέδιο για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών.

«Το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής υποστήριξε και θα υποστηρίζει πάντα την πραγματική ισότητα όλων των πολιτών σε κάθε περιφέρεια της χώρας, ανεξάρτητα από θρησκευτικά ή αλλά κριτήρια διακρίσεων», προσθέτει η Χαριλάου Τρικούπη.

«Σε αυτό το πλαίσιο, αγωνίζεται και θα αγωνίζεται για την κοινωνική χειραφέτηση της μουσουλμανικής μειονότητας και για αξιοπρέπεια στη ζωή όλων. Όσο κι αν κάποιοι, ακόμη και υποκινούμενοι από διπλωματικές αρχές τρίτων χωρών και παράνομες θρησκευτικές ηγεσίες, επιμένουν να κρατούν ζωντανές τις διαιρέσεις του παρελθόντος», καταλήγει η ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι ο φετφάς, ο οποίος αναγνώστηκε από τους ιμάμηδες κατά τη προσευχή της Παρασκευής σε όλα τα τζαμιά της μειονότητας στη Θράκη, περιλαμβάνει σκληρές εκφράσεις εναντίον του βουλευτή του ελληνικού κοινοβουλίου, ενώ οι πιστοί μουσουλμάνοι καλούνται να διακόψουν κάθε επικοινωνία μαζί του –επ’ απειλή αμαρτήματος!– καταδικάζοντας τη θέση του ως ανίερη και προσβάλλουσα τη θρησκευτική του υπόσταση.

