Κασσελάκης: Οι απόδημοι Έλληνες δεν είναι περιφερόμενες mailing lists για τους πολιτευτές της ΝΔ – Θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις

Στην αποστολή μηνυμάτων προς απόδημους Έλληνες, ενόψει των ευρωεκλογών από την ευρωβουλευτή της ΝΔ, 'Αννα Μισέλ Ασημακοπούλου, αναφέρεται σε μήνυμά του στο facebook ο Στέφανος Κασσελάκης λέγοντας ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα φέρει το θέμα στην Βουλή».
Συγκεκριμένα, o πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ τονίζει: «Φανταστείτε να είχε γίνει επί ΣΥΡΙΖΑ… Από χθες απόδημοι Έλληνες καταγγέλλουν ότι δέχθηκαν στα email τους μήνυμα από ευρωβουλεύτρια της ΝΔ, χωρίς να έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους. Η άμεση απάντηση από το υπουργείο Εσωτερικών και από την ευρωβουλεύτρια είναι ζήτημα Δημοκρατίας. Πώς βρήκε τα στοιχεία επικοινωνίας των πολιτών; Διέρρευσαν ή δόθηκαν από το υπουργείο Εσωτερικών; Οι χιλιάδες απόδημοι Έλληνες δεν είναι περιφερόμενες mailing lists για τους πολιτευτές της ΝΔ. Κάνουν λάθος αν θεωρούν ότι δε θα δώσουν εξηγήσεις. Ως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα φέρουμε άμεσα το θέμα στην Βουλή με επίκαιρη ερώτηση και θα καταθέσουμε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων όλες τις καταγγελίες αποδήμων που έφθασαν στα γραφεία μας. Όλα στο φως!».
Ο κ. Κασσελάκης πλαισιώνει την ανάρτησή του με ωτογραφία της κ. Ασημακοπούλου και το μήνυμα που σύμφωνα με την καταγγελία του έχει αποστείλει στους απόδημους Έλληνες.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.