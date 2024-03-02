Κασσελάκης: Οι απόδημοι Έλληνες δεν είναι περιφερόμενες mailing lists για τους πολιτευτές της ΝΔ – Θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις

Στην αποστολή μηνυμάτων προς απόδημους Έλληνες, ενόψει των ευρωεκλογών από την ευρωβουλευτή της ΝΔ, 'Αννα Μισέλ Ασημακοπούλου, αναφέρεται σε μήνυμά του στο facebook ο Στέφανος Κασσελάκης λέγοντας ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα φέρει το θέμα στην Βουλή».

Συγκεκριμένα, o πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ τονίζει: «Φανταστείτε να είχε γίνει επί ΣΥΡΙΖΑ… Από χθες απόδημοι Έλληνες καταγγέλλουν ότι δέχθηκαν στα email τους μήνυμα από ευρωβουλεύτρια της ΝΔ, χωρίς να έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους. Η άμεση απάντηση από το υπουργείο Εσωτερικών και από την ευρωβουλεύτρια είναι ζήτημα Δημοκρατίας. Πώς βρήκε τα στοιχεία επικοινωνίας των πολιτών; Διέρρευσαν ή δόθηκαν από το υπουργείο Εσωτερικών; Οι χιλιάδες απόδημοι Έλληνες δεν είναι περιφερόμενες mailing lists για τους πολιτευτές της ΝΔ. Κάνουν λάθος αν θεωρούν ότι δε θα δώσουν εξηγήσεις. Ως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα φέρουμε άμεσα το θέμα στην Βουλή με επίκαιρη ερώτηση και θα καταθέσουμε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων όλες τις καταγγελίες αποδήμων που έφθασαν στα γραφεία μας. Όλα στο φως!».

Ο κ. Κασσελάκης πλαισιώνει την ανάρτησή του με ωτογραφία της κ. Ασημακοπούλου και το μήνυμα που σύμφωνα με την καταγγελία του έχει αποστείλει στους απόδημους Έλληνες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.