Η Καθημερινή της Κυριακής: Οι όροι των ΗΠΑ στην Άγκυρα για τα F-16

Την διακοπή του προγράμματος παροχής αμυντικού υλικού, όπως τα F-16, σε περίπτωση που η Τουρκία στραφεί κατά χώρας-συμμάχου στο ΝΑΤΟ περιελάμβανε το τελικό προσχέδιο της επιστολής του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών προς το Κογκρέσο.

Όπως αποκαλύπτει H Καθημερινή της Κυριακής, η επιστολή συντάχθηκε κατά την διαπραγμάτευση για την πώληση των μαχητικών στην Άγκυρα και περιγράφεται βήμα - βήμα η διαδικασία ακύρωσης «σε περίπτωση που η Τουρκία πραγματοποιήσει επανειλημμένες παραβιάσεις εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων ενός άλλου συμμάχου του ΝΑΤΟ».

Εκτιμάται ότι οι ίδιοι όροι περιλαμβάνονται και στην εγγυήτρια επιστολή που εστάλη τελικά από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ στο Κογκρέσο τον περασμένο Ιανουάριο, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της διαδικασίας πώλησης των F-16 στην Τουρκία και των F-35 στην Ελλάδα.



