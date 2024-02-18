Αποστολάκης:Τουρκικές προκλητικές ενέργειες υπονομεύουν τη Διακήρυξη των Αθηνών

«Η νέα παράνομη τουρκική NAVTEX με την οποία γίνεται λόγος περί αποστρατιωτικοποιήσεως των νησιών του Αιγαίου, καθώς και η σημερινή παραβίαση των ελληνικών χωρικών υδάτων από τουρκική ακταιωρό στα Ίμια, συνιστούν προκλητικές ενέργειες κλιμάκωσης της τουρκικής πλευράς», αναφέρει ο Ευάγγελος Αποστολάκης σε χθεσινοβραδινή δήλωση του.

Ο βουλευτής Επικρατείας και τομεάρχης Εθνικής 'Αμυνας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ προσθέτει ότι «αντί η Κυβέρνηση να επαναπαύεται και να θριαμβολογεί για την επίτευξη θετικού κλίματος στις σχέσεις μας, οφείλει να δώσει σαφές μήνυμα στην Τουρκία ότι οι ενέργειες αυτές υπονομεύουν τη Διακήρυξη των Αθηνών». «Καλούμε την Κυβέρνηση να παράσχει άμεσα ενημέρωση στο Κοινοβούλιο αναφορικά με τις τρέχουσες εξελίξεις, ιδιαίτερα όσον αφορά τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί», σημειώνει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

