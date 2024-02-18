Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σπανάκης στον ΣΚΑΪ: Μέχρι την Τετάρτη ανοίγει η πλατφόρμα για την εργασία των συνταξιούχων

«Μέσα στην εβομάδα θα εκδοθεί η υπουργική απόφαση -  Είναι πάρα πολύς ο κόσμος που θέλει να εργαστεί», τόνισε ο υφυπουργός Εργασίας 

Σπανάκης

«Μέχρι την Τετάρτη ανοίγει η πλατφόρμα για τους συνταξιούχους που εργάζονται», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Καλημέρα» με τον Γιώργο Αυτιά, ο υφυπουργός Εργασίας Βασίλης Σπανάκης. 

Τόνισε, επίσης, ότι «μέσα στην εβδομάδα θα εκδοθεί και η υπουργική απόφαση». 

Ο κ. Σπανάκης επισήμανε ότι «μέχρι σήμερα εργάζονταν περίπου 40 χιλιάδες συνταξιούχοι» και εκτίμησε ότι «πάνω από 50 χιλιάδες συνταξιούχοι θα δηλώσουν στην πλατφόρμα την εργασία τους».  

Όπως είπε ο υφυπουργός Εργασίας, «είναι πάρα πολύς ο κόσμος που θέλει να εργαστεί»

«Λύνεται ένα θέμα που απασχολούσε τους συνταξιούχους πολλά χρόνια», πρόσθεσε. 

Ωστόσο, ο κ. Σπανάκης υπογράμμισε ότι «θ λυθεί το θέμα με τις αναπηρικές συντάξεις. Όσοι εργάζονται και έχει κοπεί η αναπηρική τους σύνταξη, στο επόμενο διάστημα θα λυθεί ώστε να μην χρειάζεται να διακόψουν την εργασία τους».

Αναφορικά με το επίδομα γέννησης και το επίδομα μητρότητας, ο υφυπουργός Εργασίας διευκρίνισε ότι «τα αναδρομικά για το επίδομα γέννησης είναι από την 1/1/2023, ενώ τα αναδρομικά για το επίδομα μητρότητας είναι από τις 24/9/2023». 

Για τον κατώτατο μισθό, ο κ. Σπανάκης τόνισε ότι «μέχρι την 22η Μαρτίου θα γίνει η εισήγηση της υπουργού Εργασίας στο υπουργικό συμβούλιο, με εφαρμογή την 1η Απριλίου». 

«Εάν κάποιοι εργοδότες δεν καταβάλουν τις τριετίες είναι ποινικό αδίκημα και έχει διοικητικές κυρώσεις», πρόσθεσε. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: υφυπουργός εργασία Υπουργείο Εργασίας συνταξιούχοι
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark