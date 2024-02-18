«Μέχρι την Τετάρτη ανοίγει η πλατφόρμα για τους συνταξιούχους που εργάζονται», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Καλημέρα» με τον Γιώργο Αυτιά, ο υφυπουργός Εργασίας Βασίλης Σπανάκης.

Τόνισε, επίσης, ότι «μέσα στην εβδομάδα θα εκδοθεί και η υπουργική απόφαση».

Ο κ. Σπανάκης επισήμανε ότι «μέχρι σήμερα εργάζονταν περίπου 40 χιλιάδες συνταξιούχοι» και εκτίμησε ότι «πάνω από 50 χιλιάδες συνταξιούχοι θα δηλώσουν στην πλατφόρμα την εργασία τους».

Όπως είπε ο υφυπουργός Εργασίας, «είναι πάρα πολύς ο κόσμος που θέλει να εργαστεί»

«Λύνεται ένα θέμα που απασχολούσε τους συνταξιούχους πολλά χρόνια», πρόσθεσε.

Ωστόσο, ο κ. Σπανάκης υπογράμμισε ότι «θ λυθεί το θέμα με τις αναπηρικές συντάξεις. Όσοι εργάζονται και έχει κοπεί η αναπηρική τους σύνταξη, στο επόμενο διάστημα θα λυθεί ώστε να μην χρειάζεται να διακόψουν την εργασία τους».

Αναφορικά με το επίδομα γέννησης και το επίδομα μητρότητας, ο υφυπουργός Εργασίας διευκρίνισε ότι «τα αναδρομικά για το επίδομα γέννησης είναι από την 1/1/2023, ενώ τα αναδρομικά για το επίδομα μητρότητας είναι από τις 24/9/2023».

Για τον κατώτατο μισθό, ο κ. Σπανάκης τόνισε ότι «μέχρι την 22η Μαρτίου θα γίνει η εισήγηση της υπουργού Εργασίας στο υπουργικό συμβούλιο, με εφαρμογή την 1η Απριλίου».

«Εάν κάποιοι εργοδότες δεν καταβάλουν τις τριετίες είναι ποινικό αδίκημα και έχει διοικητικές κυρώσεις», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.