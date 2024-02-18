«Μέχρι την Τετάρτη ανοίγει η πλατφόρμα για τους συνταξιούχους που εργάζονται», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Καλημέρα» με τον Γιώργο Αυτιά, ο υφυπουργός Εργασίας Βασίλης Σπανάκης.
Τόνισε, επίσης, ότι «μέσα στην εβδομάδα θα εκδοθεί και η υπουργική απόφαση».
Ο κ. Σπανάκης επισήμανε ότι «μέχρι σήμερα εργάζονταν περίπου 40 χιλιάδες συνταξιούχοι» και εκτίμησε ότι «πάνω από 50 χιλιάδες συνταξιούχοι θα δηλώσουν στην πλατφόρμα την εργασία τους».
Όπως είπε ο υφυπουργός Εργασίας, «είναι πάρα πολύς ο κόσμος που θέλει να εργαστεί»
«Λύνεται ένα θέμα που απασχολούσε τους συνταξιούχους πολλά χρόνια», πρόσθεσε.
Ωστόσο, ο κ. Σπανάκης υπογράμμισε ότι «θ λυθεί το θέμα με τις αναπηρικές συντάξεις. Όσοι εργάζονται και έχει κοπεί η αναπηρική τους σύνταξη, στο επόμενο διάστημα θα λυθεί ώστε να μην χρειάζεται να διακόψουν την εργασία τους».
Αναφορικά με το επίδομα γέννησης και το επίδομα μητρότητας, ο υφυπουργός Εργασίας διευκρίνισε ότι «τα αναδρομικά για το επίδομα γέννησης είναι από την 1/1/2023, ενώ τα αναδρομικά για το επίδομα μητρότητας είναι από τις 24/9/2023».
Για τον κατώτατο μισθό, ο κ. Σπανάκης τόνισε ότι «μέχρι την 22η Μαρτίου θα γίνει η εισήγηση της υπουργού Εργασίας στο υπουργικό συμβούλιο, με εφαρμογή την 1η Απριλίου».
«Εάν κάποιοι εργοδότες δεν καταβάλουν τις τριετίες είναι ποινικό αδίκημα και έχει διοικητικές κυρώσεις», πρόσθεσε.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.