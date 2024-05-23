Γιατί ο Ερντογάν πήρε την εξουσία επιστράτευσης και κήρυξης πολέμου - «Έτσι έκανε ο Χίτλερ και ο Στάλιν» λέει η αντιπολίτευση

Στον ίδιο τον Ερντογάν περνά πλέον η αρμοδιότητα για επιστράτευση και κήρυξη πολέμου, με απόφαση που δημοσιεύθηκε χθες στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.

Πρόκειται για αλλαγή που δεν την περίμενε κανείς. Από το 1990 μέχρι και σήμερα η απόφαση ήταν αρμοδιότητα του υπουργικού συμβουλίου της Τουρκίας, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

Πλέον ο Ερντογάν αποφασίζει μόνος του χωρίς να χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη κάποιου άλλου οργάνου, ενώ και το casus belli είναι απόφαση του προέδρου.

Οι εξελίξεις και τα γεγονότα επέβαλαν αυτή την αλλαγή, δήλωσε ερωτηθείς σχετικά ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, Ομέρ Τσελίκ.

Το ερώτημα που εγείρεται είναι το «γιατί τώρα;», ωστόσο προς το παρόν δεν υπάρχει ικανοποιητική απάντηση.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που αλλάζει τα δεδομένα και εκτός και εντός της Τουρκίας, σχολίασε ο Μανώλης Κωστίδης, επισημαίνοντας τους φόβους της τουρκικής αντιπολίτευσης για την αντίδραση του Τούρκου προέδρου σε περίπτωση εσωτερικής αναταραχής.

Τηλεοπτικό δίκτυο ΔΙΚΤΥΟ SOZCU TV: «Η απόφαση δημοσιοποιήθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Σύμφωνα με αυτή αποσύρθηκε o Κανονισμός επιστράτευσης και κατάστασης πολέμου και τώρα θα εφαρμόζεται η οδηγία επιστράτευσης και κατάστασης πολέμου. Ανακοινώθηκε πως στόχος αυτής της απόφασης είναι όλοι οι μηχανισμοί του κράτους να έχουν τη δυνατότητα να κινητοποιηθούν γρήγορα και άμεσα σε κατάσταση επιστράτευσης και πολέμου. Με μια απόφαση του προέδρου η απόφαση επιστράτευσης και πολέμου θα δημοσιοποιηθεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεων και μετά θα ζητηθεί η έγκριση του κοινοβουλίου.»

Τηλεοπτικό δίκτυο A HABER: «Με την απόφαση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καταργήθηκε ο κανονισμός της επιστράτευσης και της κήρυξης της χώρας σε κατάσταση πολέμου που ίσχυε από το 1990. Στη θέση του από σήμερα ισχύει η νέα οδηγία επιστράτευσης και κήρυξης πολέμου. Με την απόφαση που ήδη δημοσιοποιήθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η εξουσία της επιστράτευσης αλλά και της κήρυξης πολέμου δόθηκε στον πρόεδρο της χώρας ενώ μέχρι σήμερα ήταν αρμοδιότητα του υπουργικού συμβουλίου. Στην απόφαση υπάρχουν όλοι οι όροι και οι κανονισμοί που θα εφαρμόζονται στην επιστράτευση.»

Τουρκική αντιπολίτευση: «Έτσι έκαναν ο Χίτλερ, ο Μουσολίνι και ο Στάλιν»

Τουρκικά τηλεοπτικά δίκτυα: «Ο Ερντογάν έχει όλη την εξουσία για να πάμε σε πόλεμο»

ΤΖΕΜΑΛ ΕΝΓΚΙΝΓΙΟΥΡΤ- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ: «Όλες οι δικτατορίες έρχονται πάντα με το αφήγημα της ομαλοποίησης. Αν δείτε τον Χίτλερ, έγινε Χίτλερ πάντα με την ομαλοποίηση και την κανονικότητα. Έτσι και ο Μουσολίνι και ο Στάλιν πάντα μιλούσαν για ομαλοποίηση. Όπως και το σημερινό καθεστώς του Ιράν, ήρθε ως επαναστάση και συνεργάστηκε με τους μαρξιστές και μετά τους τσάκισε».

THΛΕΟΠΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ NTV: Καταργήθηκε ο κανονισμός επιστράτευσης και κήρυξης πολέμου που ίσχυε επι 34 χρόνια . Με τον νεό νόμο όλη η εξουσία επιστράτευσης και κήρυξης πολέμου δόθηκε στον πρόεδρο της χώρας.

Ικανοποίηση Ερντογάν για την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από 3 χώρες

«Οι αγωνιστές της Παλαιστίνης θα πετύχουν τη νίκη. Σήμερα είμαι χαρούμενος».

Ερντογάν: «O παλαιστινιακός αγώνας με τη βοήθεια του Θεού, θα γίνει ισχυρότερος σε παγκόσμια κλίμακα και θα πετύχει τη νίκη μέσω της ίδρυσης ενός ανεξάρτητου, κυρίαρχου και γεωγραφικά ενοποιημένου παλαιστινιακού κράτους με βάση τα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Το πιστεύουμε με όλη μας την καρδιά. Προσεύχομαι ο Θεός να μας δώσει τη χάρη να δούμε αυτές τις όμορφες μέρες. Είμαι πολύ χαρούμενος που σήμερα η Νορβηγία, η Ιρλανδία και η Ισπανία ανακοίνωσαν ότι θα αναγνωρίσουν το κράτος της Παλαιστίνης. Εκ μέρους μου και του έθνους μου, εκφράζουμε την εκτίμησή μας στους ηγέτες και των τριών χωρών για τις συνειδητές αποφάσεις τους που βρίσκονται στη σωστή πλευρά της ιστορίας.»

