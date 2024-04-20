Σε κλίμα προεκλογικής εκστρατείας, ενόψει των ευρωεκλογών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε σήμερα το πρωί στον δήμο Αγίου Δημητρίου, στην Αθήνα, όπου συναντήθηκε με τον δήμαρχο, έκανε βόλτα στην τοπική αγορά και συνομίλησε με πολίτες και καταστηματάρχες.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε πως οι Ευρωεκλογές είναι εθνική κάλπη και ζήτησε από τους ψηφοφόρους να παραμείνει η Νέα Δημοκρατία πολιτικά κυρίαρχη το βράδυ της 9ης Ιουνίου.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Έθεσε, μάλιστα, εκ νέου το πολιτικό δίλημμα «ποιος μπορεί να διεκδικήσει στην Ευρώπη περισσότερα για την Ελλάδα» επικαλούμενος τα επιτεύγματα της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά στο Ταμείο Ανάκαμψης και στο Μεταναστευτικό.

Μιλώντας στους συγκεντρωμένους πολίτες, ο πρωθυπουργός περιέγραψε τη Νέα Δημοκρατία ως το μόνο κόμμα που μπορεί να διεκδικήσει προς όφελος όλων των Ελλήνων στην Ευρώπη.

«Και από τον Άγιο Δημήτριο στέλνουμε ένα μήνυμα συσπείρωσης και νίκης ενόψει των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου. Λιγότερο από δύο μήνες από τις ευρωεκλογές και θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάποιες πολύ σύντομες σκέψεις, γιατί οι ευρωεκλογές αυτές έχουν ξεχωριστή σημασία και γιατί δεν πρέπει να αντιμετωπιστούν με καμιά χαλαρότητα από τους Έλληνες πολίτες και ειδικά από τους συμπολίτες μας, οι οποίοι στήριξαν τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές» είπε ο πρωθυπουργός.

«Στις προσεχείς ευρωεκλογές θα κληθεί ο λαός να αποφασίσει ποιους ευρωβουλευτές θα στείλει στο επόμενο ευρωκοινοβούλιο» ανέφερε.

Τόνισε ότι η κυβέρνηση της Νεας Δημοκρατίας σταμάτησε τις ροές των μεταναστών στα σύνορα, ενώ παράλληλα με την βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων έδωσε τη δυνατότητα σε τούρκους τουρίστες να επισκέπτονται τα νησιά, τονώνοντας την οικονομία τους.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ακόμα ότι το κόμμα του είναι εκείνο που αύξησε τον κατώτατο μισθό, που έδωσε αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους μετά από 13 χρόνια, ενώ ενίσχυσε και τους συνταξιούχους.

«Γι' αυτό, λοιπόν, έχει πολύ μεγάλη σημασία το βράδυ των ευρωεκλογών η Νέα Δημοκρατία να εξακολουθεί να είναι το πιο ισχυρό κεντροδεξιό κόμμα στην Ευρώπη. Και, με τη δική σας στήριξη, είμαι σίγουρος ότι αυτό θα γίνει πράξη.

Οι ευρωεκλογές, όμως, φίλες και φίλοι, είναι μία εθνική κάλπη και προφανώς το ζητούμενο είναι να εκλέξουμε τους καλύτερους ευρωβουλευτές. Είναι όμως, επίσης, σαφές ότι θα βγουν και πολιτικά συμπεράσματα από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Και θέλω το βράδυ της 9ης Ιουνίου να μην υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Νέα Δημοκρατία θα εξακολουθεί να είναι η κυρίαρχη πολιτική δύναμη στον τόπο, έτσι ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε, με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα, να υλοποιούμε τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις προς όφελος κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα» είπε ο πρωθυπουργός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.